Amazon¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÃø¼Ô¡¦¾¾ÅÄ¹¬Ç·½õ¤Ë¤è¤ëYouTube´ë²è¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½²£Ãú¡×¤¬¿ë¤Ë»ÏÆ°
ËÌ´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ê¤É¡¢4»ö¶ÈÉô52Å¹ÊÞ¤Ç¥°¥ëー¥×Ç¯¾¦Ìó51²¯±ß¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥Þ¥Ùー¥é¡Ê·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô/ÂåÉ½ ¿·°æ±ÑÍº¡Ë¤Î¾¾ÅÄ¹¬Ç·½õ¡Ê·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È»ö¶ÈÉô¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò·óCCO¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾¾ÅÄ¹¬Ç·½õ¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¼ÂÁ©¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·´ë²è¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½²£Ãú¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥Þ¥Ùー¥éÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈÀî½¼½¨»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¶ÈÀÓ³ÈÂç¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß²½¥×¥í¥»¥¹¤È¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·´ë²è¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½²£Ãú¡×³µÍ×
¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½²£Ãú¡×¤Ï¡¢YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾¾ÅÄ¹¬Ç·½õ¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¼ÂÁ©¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/channel/UC4vVr_DYSfM4TaMXxYHZ4fQ/about)¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¡¢¼ÂÌ³¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ä¸½¾ì¥êー¥Àー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢·Ð±Ä¤ä»ÅÁÈ¤ß²½¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÃ¤Ï·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡Ö²£Ãú¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤ä¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ÏÆÀ¤Ë¤¯¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆ°²è¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/channel/UC4vVr_DYSfM4TaMXxYHZ4fQ/about)¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¥×¥ê¥Þ¥Ùー¥é¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÀ®²Ì¤Î½Ð¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤âÂ¿¤¯¡¢¼ºÇÔ¤â»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Äº£¤Î·Á¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀèÇÚ·Ð±Ä¼Ô¤äÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ó¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼ÂÁ©¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î·Ð±Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é――¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢YouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÀÛÃø¡Ø¥ä¥Ð¤¤»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Þ²ò¤ä¶ñÂÎÎã¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´´Éô¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤ì¤Ð¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢¶µ°é¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¶á»Ï¤á¤¿¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½²£Ãú¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¼ò¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î½¬´·¤ä»ÅÁÈ¤ß¡¢¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³Ø¤Ó¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤¿¤Á¼«¿È¤â¼Â¸³¤ÈÄ©Àï¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ä»î¹Ôºø¸í¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¾¾ÅÄ¹¬Ç·½õ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¾¾ÅÄ¹¬Ç·½õ¡Ê¤Þ¤Ä¤À¡¦¤³¤¦¤Î¤¹¤±¡Ë¡¡»ÅÁÈ¤ß²½¤ÎÀìÌç²È¡¡1989Ç¯À¸¤Þ¤ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥Þ¥Ùー¥é·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È»ö¶ÈÉô ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò ·ó CCO¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»ÔÀî»ÔÎ©Ê¿ÅÄ¾®³Ø¹»Â´¶È¡£²ÈÄí¤¬ÉÏ¤·¤¯13ºÐ¤«¤éÆ¯¤¤¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¡¢19ºÐ¤Ç¥×¥ê¥Þ¥Ùー¥é¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÆþ¼Ò¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é¡¢Ç¯¾¦51²¯±ß´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¡£±ä¤Ù400¼Ò¡¢10,000Ì¾°Ê¾å¤Î¼ÒÄ¹¡¢´´Éô¤Ë·Ð±Ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¡£·Ð±Ä¼Ô¡¦´´ÉôÌÜÀþ¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÆ³Àè¤Ë¤ÏÆüËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¥È¥Ã¥×´ë¶È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¥ä¥Ð¤¤»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¡£
¸ø¼°X¡§https://x.com/shikumi_matsuda