スポーツ特化型SNS「SportsBank」にて、「第66回 横須賀市 春季空手道競技大会」全試合配信開始！

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株式会社Asian Bridge


株式会社Asian Bridge（所在地：東京都港区、代表取締役：小西 広恭）が開発、運営を行うスポーツ特化型SNS「SportsBank（スポーツバンク）」にて、2025年6月1日(日)に横須賀市南体育会館で開催された「第66回 横須賀市 春季空手道競技大会」全520試合の映像配信を開始いたしました！




SportsBankでは空手大会ならではの真剣勝負を、トーナメント表・大会情報とともに、臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。


選手たちの気迫あふれる形・組手を、是非SportsBankでご視聴ください！



ご視聴はこちら :
https://sports.banklives.com/contents/karate_kanagawa202506?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=20250603_1_karate_kanagawa


「第66回 横須賀市 春季空手道競技大会」概要



主催：横須賀市空手道協会



後援：横須賀市スポーツ協会


神奈川県空手道連盟・横三地区高等学校体育連盟



日時：2025年6月1日（日）



会場：横須賀市南体育会館


　　　横須賀市久里浜6-14-1



競技種目：


1）一般男子　　個人形・個人組手〔Aクラス、Bクラス〕


　 　個人形〔シニアクラス 50歳以上〕


　 　個人組手〔シニアクラス 35歳以上〕


2）一般女子　　個人形・個人組手


3）高校生女子　個人形・個人組手


3）高校生男子　個人形・個人組手


4）中学生　　　個人形〔1年～3年の男女別〕


　　個人組手〔1年～3年の男女別〕


5）小学生　　個人形〔1年～6年の男女別〕


　 個人組手〔1年～6年の男女別〕


6）幼稚園　　個人形〔男女別〕・個人組手〔男女別〕



大会詳細情報はこちら :
https://sports.banklives.com/contents/karate_kanagawa202506?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=20250603_1_karate_kanagawa
大会詳細情報やトーナメント表を確認いただけます。


ご視聴方法


1.アプリをダウンロード、またはサービスページにアクセスしてください。


App Store：


https://apps.apple.com/jp/app/sportsbank/id6446770423


サービス URL：


https://sports.banklives.com/(https://sports.banklives.com/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=20250603_1_karate_kanagawa)



2.トップページの「第66回 横須賀市 春季空手道競技大会　全試合配信」バナーから大会特設ページを開いてください。



3.「トーナメント表はこちら」から部門を選択、ページ下部の「試合動画はこちら！」をタップしてご視聴ください。



4.ログインまたは新規会員登録いただくことで、ライブチャット、コメント、投げ銭などの各種機能がご利用いただけます。



SportsBankとは？


「SportsBank（スポーツバンク）」は、無料で利用できるスポーツ特化のオールインワンSNSプラットフォームです。




ライブ配信やSNS機能、スコア記録、ヘルスケア機能に加え、


チケット販売、グッズ販売、ファンクラブ開設など、あらゆるスポーツシーンを支える多彩な機能を搭載。


スポーツに関わるすべての人々を応援し、新たな楽しみ方や収益機会を提供します。





空手大会のような地域大会も、SportsBankで全国・世界に届けられる時代へ。


時間、経済、場所、あらゆる環境に縛られることなくチャレンジできる機会を提供し、スポーツに全情熱を燃やせる社会の実現を目指しています。




◆サービス詳細


サービス名：「SportsBank（スポーツバンク）」


運営会社：株式会社Asian Bridge


App Store：


https://apps.apple.com/jp/app/sportsbank/id6446770423


サービス URL：


https://sports.banklives.com/(https://sports.banklives.com/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=20250603_1_karate_kanagawa)


スポーツ関係者様向けサービス詳細URL：


https://asianbridge.co.jp/about_sportsbank/(https://asianbridge.co.jp/about_sportsbank/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=20250603_1_karate_kanagawa)




◆運営会社概要


社名：株式会社Asian Bridge


代表者：代表取締役　小西 広恭


所在地：


(東京本社)


〒105-0014　東京都港区芝3-1-15 芝ボートビル7F


(金沢LAB)


〒920-0056　石川県金沢市出雲町イ400


アイ・オー・ラボラトリ 1棟1F


(富山LAB)


〒930-0024　富山県富山市新川原町5-21


木町テラス1F


URL：https://asianbridge.co.jp


ITソリューションの企画/開発/運用を手掛けるベンチャー企業。地方にLABも設立し、得意とするITを活用し、地方企業と共に地方創生にも取り組んでいます。




◆お問い合わせ


運営会社：株式会社Asian Bridge


TEL：03-5442-2296（平日11:00～19:00）


お問い合わせフォーム：


https://asianbridge.co.jp/about_sportsbank/contact/(https://asianbridge.co.jp/about_sportsbank/contact/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=20250603_1_karate_kanagawa)