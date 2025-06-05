【ロイズ】夏のギフトにおすすめ！アイスクリーム バラエティセットを期間・数量限定で6月4日に発売。
株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、ロイズ アイスクリーム バラエティセット[9個入]・[12個入]をロイズ通信販売にて2025年6月4日より期間・数量限定で販売開始しました。ロイズ直営店でも受付可能です（発送のみ）。
【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com
ロイズ アイスクリームの期間限定セットが登場！
原材料にこだわり、丁寧につくり上げたアイスクリームをセットにしました。[9個入]と[12個入]をご用意しています。のしをかけることができ、お中元などこれからの季節の贈り物にもおすすめです。
※ロイズ アイスクリーム バラエティセット[9個入]・[12個入]は発送専用商品の為、ロイズ直営店での店頭引取はできません。
※のしは内のしです。ご贈答先へ直送の場合のみ承ります。
ロイズ アイスクリーム バラエティセット[9個入]【期間・数量限定】
商品名：ロイズ アイスクリーム バラエティセット[9個入]
内容量：5種／計9個
価 格：税込4,941円＜冷凍便送料込み＞
（本体価格4,575円）
■[9個入]のセット内容
チョコレート(120ml)×3
エクアドル産カカオ使用
ジャンドゥーヤ(120ml)×3
砕いたヘーゼルナッツがアクセント
ストロベリー(120ml)×1
2種類のいちごをブレンド
バニラ(120ml)×1
バニラの甘い香りとミルクのやさしいコク
抹茶(120ml)×1
渋みやコクを生かした甘さ控えめの味わい
ロイズ アイスクリーム バラエティセット[12個入]【期間・数量限定】
商品名：ロイズ アイスクリーム バラエティセット[12個入]
内容量：5種／計12個
価 格：税込6,021円＜冷凍便送料込み＞
（本体価格5,575円）
■[12個入]セット内容
チョコレート(120ml)×4
エクアドル産カカオ使用
ジャンドゥーヤ(120ml)×4
砕いたヘーゼルナッツがアクセント
ストロベリー(120ml)×2
2種類のいちごをブレンド
バニラ(120ml)×1
バニラの甘い香りとミルクのやさしいコク
カプチーノ(120ml)×1
コーヒーとシナモンの香り
■ロイズ通信販売
上記商品ご注文期間：2025年6月4日～9月1日
（お届け希望日：2025年6月7日～9月4日）
※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。
公式オンラインショップ：https://www.royce.com
TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）
■ロイズ直営店
上記商品は2025年6月4日より受付中。
※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。
東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・
ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド
※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。
営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。
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