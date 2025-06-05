(株)森とみずのちからが参画する福井県池田町の提案が「第6回脱炭素先行地域」に採択されました
株式会社森とみずのちから
認定証授与式の全体写真（写真右が(株)森とみずのちから・高岸）
- 計画期間
- - 令和７年度 から 令和12年度
- 取組概要
- - 地域振興公社「まち UP いけだ」がエネルギー事業を実施するため、子会社として「まちUP エナジー」を新たに設立し、融雪機能付き太陽光発電(約1,200kW) のPPA事業を一般住宅向けに展開
- - 遊休農地に垂直型太陽光発電設備(約 900kW)を導入し、地域特産品(そば・よもぎ等)を生産・町と「まちUPいけだ」が主体となってSPCを設立
- - 豊富な水資源を生かした小水力発電設備(約450kW)を導入
- - 「まちUPエナジー」が太陽光発電設備導入の有無等を踏まえた再エネメニューを組成し町内へ電力を供給
- - 県は町への人的支援を行い町の取組みを共同で推進するとともに、設置補助制度等のハード面の支援も実施
- - 地域金融機関はファイナンス面の支援にとどまらず、町への人的支援のほか、空家活用の方策や高齢者世帯向けリースバック的手法等、様々な課題への対応策を検討
- 共同提案者
- - 福井県
- - 株式会社福井銀行
- - 株式会社まちＵＰいけだ
- - 北陸電力株式会社
- - 株式会社アドバンテック
- - 株式会社森とみずのちから
- - 公益社団法人雪センター
- - 福井工業大学
- - 長岡技術科学大学
- - 一般財団法人池田町農業公社
- - 千葉大学環境健康フィールド科学センター
- - 一般財団法人いけだ農村観光公社
- - 一般社団法人ふくい健康省エネ住宅推進協議会
- - 池田町建築組合
- - 越前福井森林組合
- - 株式会社ソマノベース
- 参 考
- - 脱炭素先行地域について：脱炭素先行地域とは国の脱炭素達成目標である2050年を前倒しで実現するため、2030年を目標年として、選定された自治体の地域内において民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴う二酸化炭素の排出量の実質ゼロを達成する先駆的なモデル地域です。
- - 環境省 脱炭素地域づくり支援サイト https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/
(株)森とみずのちからは福井県池田町と連携して、小水力発電事業の企画・調査・検討を行ってまいりました。その連携の中で池田町が提案する「第6回脱炭素先行地域」に共同提案者として名を連ね、先行地域として指定採択を受けました。豪雪地域という特性を持つ池田町の水資源を価値化し、脱炭素地域づくりに貢献すべく事業に取り組んでまいります。
認定証授与式の全体写真（写真右が(株)森とみずのちから・高岸）
- - 令和７年度 から 令和12年度
- 取組概要
- - 地域振興公社「まち UP いけだ」がエネルギー事業を実施するため、子会社として「まちUP エナジー」を新たに設立し、融雪機能付き太陽光発電(約1,200kW) のPPA事業を一般住宅向けに展開
- - 遊休農地に垂直型太陽光発電設備(約 900kW)を導入し、地域特産品(そば・よもぎ等)を生産・町と「まちUPいけだ」が主体となってSPCを設立
- - 豊富な水資源を生かした小水力発電設備(約450kW)を導入
- - 「まちUPエナジー」が太陽光発電設備導入の有無等を踏まえた再エネメニューを組成し町内へ電力を供給
- - 県は町への人的支援を行い町の取組みを共同で推進するとともに、設置補助制度等のハード面の支援も実施
- - 地域金融機関はファイナンス面の支援にとどまらず、町への人的支援のほか、空家活用の方策や高齢者世帯向けリースバック的手法等、様々な課題への対応策を検討
- 共同提案者
- - 福井県
- - 株式会社福井銀行
- - 株式会社まちＵＰいけだ
- - 北陸電力株式会社
- - 株式会社アドバンテック
- - 株式会社森とみずのちから
- - 公益社団法人雪センター
- - 福井工業大学
- - 長岡技術科学大学
- - 一般財団法人池田町農業公社
- - 千葉大学環境健康フィールド科学センター
- - 一般財団法人いけだ農村観光公社
- - 一般社団法人ふくい健康省エネ住宅推進協議会
- - 池田町建築組合
- - 越前福井森林組合
- - 株式会社ソマノベース
- 参 考
- - 脱炭素先行地域について：脱炭素先行地域とは国の脱炭素達成目標である2050年を前倒しで実現するため、2030年を目標年として、選定された自治体の地域内において民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴う二酸化炭素の排出量の実質ゼロを達成する先駆的なモデル地域です。
- - 環境省 脱炭素地域づくり支援サイト https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/