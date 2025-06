『ブラウンダスト２』2周年記念の事前登録開始！特設サイトで、事前登録でガチャ券10枚

株式会社ゲームオン

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト2』において、本日2025年6月5日(木)に、リリースから2周年を経過したのを記念して特設サイト(https://www.browndust2.com/2nd-anniversary/jp/#main)を開設、当サイト内で事前登録を開始しました。

◆2周年特設サイト「2nd Anniversary - 100Days of Summer Splash!」

特設サイトは、ウォーターパークをコンセプトにデザインされており、100日間で最大1,000回ガチャを回せる「2周年報酬」に加え、「夏イベントカセット Splash Queen」、「新シーズンイベント MIDSUMMER DREAM/FLAMINGO RUSH」、イベントカレンダー等を見ることができます。

また、人気女性キャラの新しい水着コスチュームもご堪能いただけます。

さらに、壁紙、絵文字、OSTストリーミング(着信音)などをダウンロードすることができます。

◆2周年記念 事前登録

2025年6月19日(木)11:00まで、特設内に2周年記念の事前登録を実施中、メールアドレスの入力だけで登録いただけます(登録特典は「1回ガチャ券×10枚」)。

◆『ブラウンダスト2』らしいミニゲームも

特設サイト内で、ミニゲームをお楽しみいただけます。

このミニゲームは、夏らしい姿の女性キャラにオイルを塗る、『ブラウンダスト2』らしいコンテンツです。

人気女性キャラの新しい水着コスチューム

「真夏の夢 ユースティア」「ウォーターパークの女王 ウィルヘルミナ」「水遊びの守護者 ジェニス」「水遊びの妖精 レピテア」「夢の中の花嫁 エクリプス」をご覧いただけます。

『ブラウンダスト2』らしいミニゲーム

◆ブラウンダスト2 GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)

◆ブラウンダスト2 AppStore (https://apps.apple.com/jp/app/browndust2-adventure-rpg/id6450099588)

『ブラウンダスト2』公式サイト(https://www.browndust2.com)

<『ブラウンダスト2』 日本向け公式X(旧Twitter)>

@BROWNDUST2_JP

●『ブラウンダスト2』 コピーライト表記

(C) NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.