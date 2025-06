【新発売】『ベルアージュ トゥースペースト ∞』ヒト脂肪由来間葉系細胞「セルソースExosome(R)（保湿成分）」入りのハミガキが、創業100周年のハリウッドからスキンケアラインで登場。

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社(本社:東京都港区六本木)は、2025年6月2日、ヒト幹細胞エキス「セルソースExosome(R)(保湿成分)」入りのハミガキ『ベルアージュ トゥースペースト ∞』を新発売します。

【商品概要】

商品名:ベルアージュ トゥースペースト ∞

ハミガキ 80g 3,300円(税込)

1回の使用量目安 0.5g

~爽快~

きめ細やかな泡がお口の中で広がり、口腔内を浄化しながらエイジング(※)ケアする歯磨き粉。ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(湿潤剤)配合の歯磨き粉です。シトラスミントの香りで、息すっきり、さわやかな状態へ導きます。

※年齢に応じたケアのこと

6つのアプローチ

ホワイトニング効果*/ 歯石予防*/ 虫歯予防* / 口臭予防 / 歯垢除去* / 口腔内浄化

(*ブラッシングによる)

6つのフリー処方

サルフェート(ラウリル硫酸Na)/ フッ化物 / 研磨剤 / 合成着色料 / アルコール / パラベン を使用しない処方を実現。

【ご使用法】

適量を歯ブラシに取り、歯及び歯ぐきをやさしくブラッシングしてください。歯みがき後は、水でよく口をすすいでください。

歯を白く*・虫歯予防*・歯垢除去*・歯石予防*・口臭予防・口腔内浄化

*…ブラッシングによる

〈使用上の注意〉

●口腔内に傷やはれものなど異常がある場合はご使用を控えてください。●口腔内に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。合わない時、すなわち次のような場合には、ご使用をおやめください。そのままご使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、歯科専門医等にご相談ください。1.ご使用中、発疹、かゆみなどのアレルギー、ぜんそく等の異常があらわれた場合。2.ご使用後に、直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合。●目に入った場合は、こすらずすぐに水かぬるま湯でよく洗い流してください。●本品は歯みがきなので、飲み込まないようにしてください。

〈取扱い上の注意〉

●取りすぎた(出しすぎた)時は、もとの容器に戻さないでください。●ご使用後は必ずしっかりとフタを閉めてください。また、容器のまわりについた中身はよくふき取ってください。●一度ご使用の後、長期間放置してからの再使用はおやめください。●高温や低温、直射日光のあたる場所を避け、また乳幼児の手の届かない場所で保管してください。●ご使用法以外の使い方はおやめください。

〈その他の注意〉

歯の表面に付着した汚れをブラッシングすることで落とすもので、漂白剤ではありません。安全性におきましては、万全の注意を払っておりますが、何かお気づきの点がありましたら、当社お客様相談室までご一報ください。

【主成分】

【全成分】

水、ソルビトール、グリセリン(湿潤剤)、含水シリカ(清掃剤)、セルロースガム(増粘剤)、クエン酸Na(pH調整剤)、キシリトール(甘味剤)、ラウロイルグルタミン酸Na(発泡剤)、PEG-8(溶剤)、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、ミルエキス、乳酸桿菌溶解質(湿潤剤)、セチルピリジニウムクロリド、o-シメン-5-オール(防腐剤)、グリチルリチン酸2K(矯味剤)、アロエベラ葉エキス、オトギリソウ花/葉/茎エキス、カミツレ花エキス、シャクヤク根エキス、セイヨウハッカ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、ドクダミエキス、ハマメリス葉エキス、ホップエキス、ローズマリー葉エキス(湿潤剤)、ヒドロキシアパタイト、シリカ(清掃剤)、三リン酸5Na、硝酸K、炭酸水素Na(pH調整剤)、キサンタンガム(増粘剤)、コカミドプロピルベタイン(発泡剤)、塩化Na(矯味剤)、サッカリンNa(甘味剤)、デキストリン(分散剤)、BG、ペンチレングリコール(溶剤)、酢酸トコフェロール(製品の抗酸化剤)、フェノキシエタノール(防腐剤)、サリチル酸メチル、グレープフルーツ果皮油、ハッカ油、メントール(着香剤)、酸化チタン(着色剤)

商品WEBサイト https://hollywood-jp.com/product/belage/#toothpaste

全国のハリウッド取扱店(https://hollywood-jp.com/shoplist/)の他、ハリウッド直営店舗 BEAUTY CELLAR 六本木ヒルズ本店・京王新宿店・阪神梅田本店、およびBEAUTY CELLAR online(https://www.hollywood-jp-online.com/view/item/000000001329)で購入いただけます。

(商品取扱は各店舗までお問い合わせください)

【新商品発表】

発売日の6月2日新商品発表会では、執行役員金野英美子より商品のベルアージュラインのご紹介と、そのラインより発売されるハミガキ「ベルアージュ トゥースペースト ∞」のお披露目がされました。また、配合成分であるヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(湿潤剤)の製造元であるセルソース株式会社の開発担当の山木琢生様によるビデオ講演の他、会場ゲストに歯科医師・日本抗加齢医学会アンチエイジング専門医の佐久間絢子先生をお招きし、トークショーを開催いたしました。佐久間先生によると、口腔ケアは、年代関係なく早くから実践することが大切で、長く健康な口元を保つ秘訣だということです。お口の中が健康であることが心身の健康につながるとこが期待されるそうです。開発担当のSHUJIからも、化粧品メーカーが出すハミガキとしての魅力とともに、すべての年代の皆様へオススメしたい商品としてアピールされました。

歯科医師・佐久間絢子先生ハリウッド開発担当SHUJI執行役員・金野英美子セルソース株式会社・開発担当・山木琢生様

ベルアージュ ∞

女性の美しさは~時を重ねてこそ~より深みを増す。

時間を止める必要はない。

豊かな時間を楽しむライフスタイルことが真のエレガンス。

1970年に初代が発売されてから、リブランディングを経て長らく愛され続けるベルアージュラインは、落とす美容、与える美容のためのスキンケアはもちろん、スペシャルなお手入れアイテムからヘアケアまでトータルビューティを叶えます。

2024年は、ヒト幹細胞エキス「セルソースExosome(R)(保湿成分)」入りのリップジェル『ベルアージュ リペアリップ ∞』を発売し、進化をつづけながらもロングセラーに位置するハリウッドを代表するラインです。

https://hollywood-jp.com/product/belage/

ハリウッド

世界中の人々に、美と幸せと笑顔をお贈りする。

Smile is the Best Make-up.

1925年創業以来、創立者牛山清人とメイ・ウシヤマの「お客様に美と幸せをお贈りする」という理念を一貫し、商品をお届けしてまいりました。本社がある六本木ヒルズから、美容と健康の文化を発信することで、私たちがチャレンジできるビジネスと、ビジネスを通した社会課題解決があると信じ、よりよい社会への一翼となれることを考えて経営しています。

2025年10月8日で創業100周年を迎えるハリウッドグループは、先人や多くのファンの応援に感謝しながら、美容を軸に、日本だけでなく世界中のあらゆるジェンダー、すべての年代、障がいのある人たちなどとともに、ノーマライゼーションな世界をめざして、未来の子どもたちに向けて発信しつづけてまいります。

公式ホームページ https://hollywood-jp.com/