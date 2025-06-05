第１回ファーマDX EXPO / インターフェックス東京に出展

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日本エマソン株式会社

南ホール4F ブースNo. S4-15

日本エマソン株式会社は、「第1回 ファーマDX EXPO」(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/about/pdx.html)に出展いたします。


■e招待券■


来場パスの事前登録でスムーズにご入場いただけます。


１. VIP来場ご登録(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1354121996412887-TZ0)　※課長職以上の方限定


２. 一般の来場ご登録(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1354121996331248-EPK)





<出展内容およびセミナー>


・グローバルTOP25の製薬企業様がDeltaVブランドを選ぶ理由とは？（DCS)


・製造現場の”今”をリアルタイムに反映　AI搭載自動スケジューリングシステム（生産スケジューラ）


・パイプラインの加速に大きく貢献　ワンクリックで実現する技術移転（技術移転文書DX）




その他、連続生産を可能にするPATソリューション、装置の可用性を向上するAI/ML分析ソフトウェアなどデジタルソリューションを多数紹介いたします。



ご紹介する製品の資料はこちらからどうぞ → エマソンのライフサイエンス向けソリューション(https://pr.mono.ipros.com/emerson-japan/product/category/70083)



エマソンのデジタル技術で市場投入までの期間を短縮できます。


詳しくはセミナーや展示ブースで！


みなさまのご来場をお待ちしております。


日本エマソン株式会社
日本エマソン株式会社

**本件に関する報道関係者への連絡先**
日本エマソン株式会社
エンタープライズマーケティング
担当(中澤)
Email: aiko.nakazawa@emerson.com
Mobile: 090-9328-7993