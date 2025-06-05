第１回ファーマDX EXPO / インターフェックス東京に出展
南ホール4F ブースNo. S4-15
日本エマソン株式会社は、「第1回 ファーマDX EXPO」(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/about/pdx.html)に出展いたします。
■e招待券■
来場パスの事前登録でスムーズにご入場いただけます。
１. VIP来場ご登録(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1354121996412887-TZ0) ※課長職以上の方限定
２. 一般の来場ご登録(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1354121996331248-EPK)
<出展内容およびセミナー>
・グローバルTOP25の製薬企業様がDeltaVブランドを選ぶ理由とは？（DCS)
・製造現場の”今”をリアルタイムに反映 AI搭載自動スケジューリングシステム（生産スケジューラ）
・パイプラインの加速に大きく貢献 ワンクリックで実現する技術移転（技術移転文書DX）
その他、連続生産を可能にするPATソリューション、装置の可用性を向上するAI/ML分析ソフトウェアなどデジタルソリューションを多数紹介いたします。
ご紹介する製品の資料はこちらからどうぞ → エマソンのライフサイエンス向けソリューション(https://pr.mono.ipros.com/emerson-japan/product/category/70083)
エマソンのデジタル技術で市場投入までの期間を短縮できます。
詳しくはセミナーや展示ブースで！
みなさまのご来場をお待ちしております。
日本エマソン株式会社
**本件に関する報道関係者への連絡先**
日本エマソン株式会社
エンタープライズマーケティング
担当(中澤)
Email: aiko.nakazawa@emerson.com
Mobile: 090-9328-7993