¡Ú¶äºÂ¡¦ÏÂ¸÷¡Û¡Ö¤¿¤Ê¤´¤³¤í¤Ç°¦¤Ç¤ë¾Ë»Ò»Í¿ÍÅ¸¡×¤ò7·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
¶äºÂ¡¦ÏÂ¸÷¤Ç¤Ï¡¢7·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë～13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥»¥¤¥³ー¥Ï¥¦¥¹¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤Ê¤´¤³¤í¤Ç°¦¤Ç¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½©ÍÕ °¼»á¡¢ÀîËÌÍ§²Ì»á¡¢¸µÌÚÍÇ»Ò»á¡¢»³ºê ÍÕ»á¤Î4¿Í¤Î¾Ë»Ò¹©·Ýºî²È¤Ë¤è¤ë¥°¥ëー¥×Å¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½©ÍÕ °¼»á¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ò¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÊª¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥¢¥¬¥é¥¹¤ä¥Ðー¥Êー¥ïー¥¯¤Îµ»Ë¡¤Ç¤«¤¿¤Á¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîËÌÍ§²Ì»á¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥³¥¢¥¬¥é¥¹¤Îµ»Ë¡¤Ç¡¢¿È¶á¤ÊÁðÌÚ²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¤¹¤ê¾Ë»Ò¤Î»ý¤ÄÆ©²áÀ¡¢¸÷¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Õ¼±¤·¤¿É½¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÌÚÍÇ»Ò»á¤Ï¡¢Ãè¿á¤¾Ë»Ò¤Ë¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È¤Ç³¨ÊÁ¤òÄ¦¤Ã¤¿¸å¡¢¥¨¥Ê¥á¥ëºÌ¤ò´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëºÌ¤êË¤«¤ÊÀ¤³¦¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤äÀ¸¤Êª¤¬¸«¤»¤ë°ì½Ö¤ÎÀ¸Ì¿¤Îßê¤á¤¤ò¥¬¥é¥¹¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¿È¶á¤ÊÆ°¿¢Êª¤Î¡ÖÀ¸¡×¤Ø¤ÎÀÅ¤«¤Ê¼¹Ç°¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»³ºê ÍÕ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Ç¿á¤¤¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¾Ë»Ò¤Ë¥¨¥Ê¥á¥ëºÌ¤Ç¿´¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤òÉÁ¤Î±¤á¤Þ¤¹¡£
º£Å¸¤Ç¤Ï¡¢³¸Êª¤ä´ï¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢ÂÓÎ±¤á¡¢¥È¥ó¥Ü¶Ì¤Ê¤É¡¢ºî²È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¾¸Ãæ¤Ë¼ý¤Þ¤ëÈþ¤·¤¯¤Æ°¦¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËºÌ¤òÅº¤¨¤ë¾®¤µ¤ÊÊõÊª¤Î¿ô¡¹¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÏ©Ëµ¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡×¦Õ6.6¡ßh4.5cm
½©ÍÕ °¼¡Ê¤¢¤¤Ð¡¦¤¢¤ä¡Ë
1978Ç¯¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
2003Ç¯¡¡Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¹©·Ý³Ø²Ê¥¬¥é¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥³ー¥¹Â´¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡ Âç³ØÂ´¶È¸å¤è¤ê¡¢¸ÄÅ¸¡¢´ë²èÅ¸¤Ê¤É¤Î
¡¡¡¡¡¡ ¡¡³èÆ°¤ò¹Ô¤¦
2012Ç¯¡¡ÆüËÜ¤Î¥¬¥é¥¹ YGPÅ¸¡ÊÂå´±»³¥Ò¥ë¥µ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¤¥É¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢¤Û¤«¡Ë
2019¡¦22Ç¯¡Ö½©ÍÕ °¼¥¬¥é¥¹Å¸¡×¡ÊËÌß·Èþ½Ñ´Û¡Ë
ÀîËÌÍ§²Ì¡Ê¤«¤ï¤¤¿¡¦¤æ¤¦¤«¡Ë
1972Ç¯¡¡»°½Å¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
1994Ç¯¡¡¥Ðー¥Ê¥ïー¥¯¤Ç¥È¥ó¥Ü¶Ì¤ÎÀ©ºî¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡ »Ï¤á¤ë
2002Ç¯¡¡ÌÚ¹©²È¡¦ÀîËÌ±Ñ»°»á¤È¤È¤â¤Ë¹©Ë¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥¤¥Õ¥¦¡×¤òÀßÎ©
2010Ç¯¡¡¥³¥¢¥¬¥é¥¹µ»Ë¡¤Ë¤è¤ëºîÉÊÀ©ºî¤ò
»Ï¤á¤ë
°Ê¹ß¡¢¸ÄÅ¸¡¦¥°¥ëー¥×Å¸¤Ë½ÐÉÊ
¡Ö²Ö¼ê¿å Ã¸°ª¡Ê¤Ï¤Ê¤Á¤ç¤¦¤º ¤¢¤ï¤¢¤ª¤¤¡Ë¡× ¦Õ5.7¡ßh3.2cm¡¢¥È¥ó¥Ü¶Ì ³Æ¦Õ2.4～2.5cm
¡ÖéñéÙ¡× ¦Õ7.6¡ßh5.7cm
¸µÌÚÍÇ»Ò¡Ê¤â¤È¤¡¦¤è¤¦¤³¡Ë
1972Ç¯¡¡ÅìµþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
1994Ç¯¡¡ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÍý³ØÉô±þÍÑ²½³Ø²ÊÂ´¶È
2004Ç¯¡¡Éã¡¦¹õ½»Àµ·É¤Ë»Õ»ö
2005Ç¯¡¡ºÌ¥°¥é¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿Àîºê»Ô ¿á¤¥¬¥é¥¹
¹ÖºÂ¼õ¹Ö¡Ê～09Ç¯¡Ë
2010Ç¯¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¹©Ë¼¤ò¹½¤¨¤ë
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡Ö¹çÝÄÌÚ¡Ê¥Í¥à¥Î¥¡Ë¤ÈÇ¡×¦Õ6¡ßh7.3cm¡¢¡ÖÎ¿ð¼²Ö¡Ê¥Î¥¦¥¼¥ó¥«¥º¥é¡Ë¤ÈÇ¡×¦Õ5.4¡ßh7.1cm
»³ºê ÍÕ¡Ê¤ä¤Þ¤¶¤¡¦¤è¤¦¡Ë
1978Ç¯¡¡»³Íü¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
2003Ç¯¡¡Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¹©·Ý³Ø²Ê¥¬¥é¥¹
¥³ー¥¹Â´¶È
2015Ç¯ ¸ÄÅ¸¡Ö²Öëð¤¦¡×¡ÊËÌß·Èþ½Ñ´Û¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê17Ç¯¡¢24Ç¯¡Ë¡¡¡¡¡¡
2017Ç¯¡¡¸ÄÅ¸¡Öー²Ö±Æー¡×ÆüËÜ¶¶»°±Û ËÜÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡ ËÜ´Û 6³¬ Èþ½Ñ¹©·Ý¥µ¥í¥ó¡Ê20Ç¯¡Öー²Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾Ð¤ßー¡×¡¢23Ç¯¡Öーµ²±¤Î¤«¤±¤éー¡×
2018Ç¯¡¡Ä«Æü¿·Ê¹ ÆÃ½¸¡ÖÈà½÷¤Î10Ç¯¡×µ»ö·ÇºÜ
2023¡¦24Ç¯¡¡ÆüËÜÅÁÅý¹©·ÝÅ¸ ÆþÁª
¡Ö¤¿¤Ê¤´¤³¤í¤Ç°¦¤Ç¤ë¾Ë»Ò»Í¿ÍÅ¸¡×
7·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë～13Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥»¥¤¥³ー¥Ï¥¦¥¹¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-5-11 ¥»¥¤¥³ー¥Ï¥¦¥¹ 6³¬¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§03-3562-2111¡ÊÂåÉ½¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ¶ÈÆü¡§ÌµµÙ
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ/ÏÂ¸÷
¡ýÏÂ¸÷¥Ûー¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¤¥³ー¥Ï¥¦¥¹¥Ûー¥ë¡×¤ØÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥¤¥³ー¥°¥ëー¥×»ö¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý»£±Æ¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢±Ä¶È»þ´Ö³°¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤ª¤è¤ÓºÅ»ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.wako.co.jp/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/
Èþ½ÑÀìÍÑ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/art_wako_ginza_tokyo/