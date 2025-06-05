【南魚沼市】新潟三越伊勢丹バイヤーによる事業者訪問相談会の開催

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南魚沼市





●開催概要


開催日時：2025年6月13日（金） 11：00～17：30


会場：訪問相談（事業所） 又は


　　　南魚沼市事業創発拠点MUSUBI-BA（南魚沼市六日町91番地2JR六日町駅東口1F）


料金：無料


主催：南魚沼市/株式会社新潟三越伊勢丹



●対象者


・新たな販路開拓を目指す中小企業・小規模事業者


・自社商品のブラッシュアップや評価を希望する事業者


・食品、雑貨、工芸品等を取り扱う製造・販売業者


●申込方法


チラシQRコード又は下記URLよりお申し込みください。


https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/form/inquiry1020/


●問合せ


担当窓口：南魚沼市 商工観光課 商工振興班


住所：〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1


電話：025-773-6665


●新潟県南魚沼市


新潟県南部に位置、世界有数の豪雪地域。


7か所のスキー場が点在し、南魚沼産コシヒカリが有名。


2024年度ふるさと納税受入額71億円超。


市長：林　茂男


人口：約52,000人（2025年4月現在）


南魚沼市HP：


https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp


ふるさと納税特設ページ：


https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shisei/kaikaku/zaisei/furusatonouzei