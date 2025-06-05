【南魚沼市】新潟三越伊勢丹バイヤーによる事業者訪問相談会の開催
南魚沼市
●開催概要
開催日時：2025年6月13日（金） 11：00～17：30
会場：訪問相談（事業所） 又は
南魚沼市事業創発拠点MUSUBI-BA（南魚沼市六日町91番地2JR六日町駅東口1F）
料金：無料
主催：南魚沼市/株式会社新潟三越伊勢丹
●対象者
・新たな販路開拓を目指す中小企業・小規模事業者
・自社商品のブラッシュアップや評価を希望する事業者
・食品、雑貨、工芸品等を取り扱う製造・販売業者
●申込方法
チラシQRコード又は下記URLよりお申し込みください。
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/form/inquiry1020/
●問合せ
担当窓口：南魚沼市 商工観光課 商工振興班
住所：〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1
電話：025-773-6665
●新潟県南魚沼市
新潟県南部に位置、世界有数の豪雪地域。
7か所のスキー場が点在し、南魚沼産コシヒカリが有名。
2024年度ふるさと納税受入額71億円超。
市長：林 茂男
人口：約52,000人（2025年4月現在）
南魚沼市HP：
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp
ふるさと納税特設ページ：
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shisei/kaikaku/zaisei/furusatonouzei