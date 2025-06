【パズル＆ドラゴンズ】複合型レジャー施設「ROUND1」とコラボキャンペーン実施！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜)は、2025年6月5日(木)より、iOSおよびAndroid(TM)端末向けパズルRPG『パズル&ドラゴンズ』(通称:パズドラ)が、複合型レジャー施設「ROUND1」とのコラボキャンペーンを開始したことをお知らせします。本キャンペーン期間中、全国の「ROUND1」店舗にて、特別なコラボレーション企画をお楽しみいただけます。

「パズドラ×ROUND1コラボキャンペーン」実施

【「ROUND1」キャンペーンサイト】

https://www.round1.co.jp/collaboration/puzzledragon/index.html(https://www.round1.co.jp/collaboration/puzzledragon/index.html)

【『パズル&ドラゴンズ』特設サイト】

https://pad.gungho.jp/member/event/2505_2/(https://pad.gungho.jp/member/event/2505_2/)

■コラボドリンク&フードをご提供!限定ノベルティプレゼント!

全国の「ROUND1」対象店舗にて、コラボドリンクやコラボフードをご注文いただくと、オリジナルノベルティをプレゼント!

オリジナルノベルティは前半と後半で種類が

変わります。

<前半>スタンディコースター(全6種)

<後半>アクリルキーホルダー(全6種)

オリジナルノベルティ「スタンディコースター(全6種)」(前半)

さらに、「ドリンク&フードセット」をご注文のお客様は、モンスターメモリーカードがランダムで1枚、上記のノベルティに加えてもらえます!

「遊びの空間・クロトビ」「遊びの空間・イデアル」

※種類は選べません。モンスターメモリーカードの数には限りがあります。

※ボウリング、カラオケ、ビリヤード、ダーツをご利用中にご注文いただけます。

一部店舗では、コラボメニュー(ドリンク/フード)の販売を行っておりません。

詳細は「ROUND1」キャンペーンサイトをご確認ください。

■コラボパックで「ROUND1」施設を特別料金で満喫!

対象店舗にて、ボウリング、カラオケ、スポッチャなどを特別料金で楽しめるコラボパックをご用意。さらに、コラボパックご利用で、「オリジナルB4プラマット(全4種)」をランダムでプレゼントします。

「オリジナルB4プラマット(全4種)」

その他にも、ボウリングスコア登録キャンペーン、アミューズメントコーナー限定イベントなど、さまざまな企画を実施します。ご参加いただくとオリジナルノベルティをプレゼント。一部ノベルティは前半、後半で内容が変わります。皆様のご来場をお待ちしております。

※カラオケ92店舗、ボウリング97店舗、ビリヤード併設46店舗、ダーツ併設74店舗、スポッチャ54店舗、アミューズメント99店舗にて実施。

■『パズドラバトル』に「遊びの空間・ワルりん 降臨!」 トレジャー出現!

「パズル&ドラゴンズ×ROUND1 コラボキャンペーン」の開催を記念して、「ROUND1」店舗付近に『パズドラバトル』の限定トレジャー「遊びの空間・ワルりん 降臨!」が出現します。トレジャーをタップすると、『パズドラバトル』と連動している『パズル&ドラゴンズ』で、「遊びの空間・ワルりん」が手に入る特別なダンジョンを獲得できます。

『パズドラバトル』に限定トレジャー「遊びの空間・ワルりん 降臨!」が出現「遊びの空間・ワルりん」

ゲームを飛び出した『パズドラ』の世界を、思う存分お楽しみいただけます。ぜひご家族やご友人と一緒に、「ROUND1」でしか味わえない特別なコラボキャンペーンをご体験ください。

キャンペーンの各種詳細は、「ROUND1」内のキャンペーンサイトおよび『パズル&ドラゴンズ』内の特設サイトにてご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1940_1_e7a59d1926d4abc01fa4a9fd30ce9cce.jpg?v=202506050828 ]

日頃より『パズル&ドラゴンズ』をご愛顧いただいているユーザーの皆様に、心より感謝申し上げます。ガンホーは、これからもより多くの皆様にお楽しみいただけるよう、良質なゲームの提供に尽力してまいります。

『パズル&ドラゴンズ』基本情報

タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS15以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

アプリアイコン

