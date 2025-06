サウンド・ウェルネス ラボ（株式会社デラ）と、TANAKA未来研究所（田中貴金属グループ株式会社）の異色コラボによる、貴金属の音だけで構成されたクラシック・アレンジ作品が誕生。

株式会社デラ

心と身体にやさしい音楽の老舗レーベル、株式会社デラ、同社のサウンド研究室「サウンド・ウェルネス ラボ」と、国内トップクラスの取扱量を誇る貴金属に携わる専門家集団・田中貴金属グループの「TANAKA未来研究所」が贈る、金やプラチナなど、実際の貴金属サウンドで奏でる音楽作品「プレシャスメタル・オーケストラ~貴金属の音紀行」の第1弾が、各種音楽配信サービスより2025年6月13日にリリースされます。

プレシャスメタル・オーケストラ~貴金属の音紀行 Vol.1

有史以来、文明は金属の恩恵によって発展してきました。中でも貴金属は人々を魅了し、想像力をかき立ててきました。同じく、人間が生み出す音楽も、文明を語る上で欠かせない芸術です。

二つの才能が出会い、時空を超えた貴金属の音の旅の始まりです。

田中貴金属グループの高度な技術を駆使し、金、銀、プラチナ、パラジウム、そして各種合金など、贅沢にも計8種類の貴金属プレートを特別に制作。数カ月にわたって試作と録音を重ね、ついに音源化されました。

純金のサウンドバー

収録楽曲は「主よ、人の望みの喜びよ」「ジュピター」といった、誰もが知るクラシック音楽の傑作たち。 豪華絢爛でありながら、どこか神聖で気高い音色は、まるで人類が貴金属と共に歩んできた壮大な歴史を物語っているかのよう。聴く人の心に深く響き、癒しと情熱をもたらします。



トラックは金、プラチナなど、貴金属の種類ごとに録音されたソロ・トラックと、それらを組み合わせたアンサンブル・トラックを収録。それぞれの貴金属が持つ独特な音色の違いを堪能できます。Vol.1のアンサンブル・トラックでは、ホルストの名曲『ジュピター』の主題を選曲。メイン・メロディはゴールドが奏で、シルバー・カッパー(銀銅)とピンク・ゴールドがメロディに重なっていきます。イエロー・ゴールドが美しいアルペジオをなびかせ、伴奏をシルバー、そして低音のゴールドが重厚感を演出しています。

田中貴金属工業株式会社 富岡工場にてレコーディング

楽曲のアレンジは、JAL機内のリラックス音楽チャンネルの制作や、数々の癒し系音楽作品を手がける作曲家・Mitsuhiro氏がアレンジを担当し、貴金属音の魅力を最大限に引き出します。

純粋な貴金属の音色が紡ぎ出す唯一無二の“貴金属サウンド”の世界へ──

その音の旅を、ぜひ体感してください。

[収録曲]

1. 主よ、人の望みの喜びよ ~ ゴールド・サウンド (バッハ)

2. ピアノ・ソナタ 第14番 「月光」 ~ シルバー・サウンド (ベートーヴェン)

3. アヴェ・マリア ~ シルバーカッパー・サウンド (シューベルト)

4. ジュピターの主題(組曲『惑星』より) ~ アンサンブル・サウンド (ホルスト)



[配信リンク]

https://lnk.to/DLTA-8501 ※2025年6月13日より有効



[作品情報]

作品名: プレシャスメタル・オーケストラ~貴金属の音紀行 Vol.1

編曲: Mitsuhiro

収録数:全4曲

商品番号: DLTA-8501

発売日: 2025年6月13日

リリース提供: 株式会社デラ

[Staff]

All Arranged & Performed by Mitsuhiro

Producer:

Takeshi Ishibashi, Ph.D. (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)

Masahiro Ito (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)

A&R Director: Kunihito Ikeda

Precious Metal Engineer:

Kazunari Shirakura (TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.)

Recorded at TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd. Tomioka Plant

Recording & Mastering by Kunihito Ikeda (Della Studio)

Coordinator & Promoter: Jun Minobe (GRAINS), Sekizawa Nobuyuki (GRAINS)



Special Thanks:

Kazuharu Yoshida (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)



Executive Producer (Sound): Hideo Utsugi (Della Inc.)

Executive Producer (Metal): Frank Koichiro Tanaka (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)

■サウンド・ウェルネス ラボ(株式会社デラ)

株式会社デラは、音楽が持つ力を医療・ウェルネスの現場に活かすべく、独自の研究機関「サウンド・ウェルネス ラボ」を立ち上げました。このラボでは、音の響き、音量、テンポといった要素が、人の生理・心理状態に与える影響を科学的に解析し、あらゆる分野の専門家と連携しながら、音による可能性の探求を続けています。

音楽の力をエビデンスに基づき体系化し、医療機関、介護施設、ウェルネス施設などの現場における実用性を高めることで、私たちは、音が人に寄り添い、癒し、そして変化をもたらす未来の創出を目指しています。

公式ウェブサイト:https://www.della.co.jp/

■TANAKA未来研究所(田中貴金属グループ)

「田中貴金属は、創業200年となる2085年に向けて「誰も見たことのない未来を創る」を目指し、事業全体の変革を進めています。取り組みの一環として、より良い未来を創る新パラダイムの創発から実体化までを牽引するTANAKA未来研究所を発足させました。

TANAKA未来研究所は、「貴少(貴重にして希少な)価値」から導き出される研究を行うことで、見えない未来を構想し様々な可能性を具現化することをミッションとしています。