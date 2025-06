¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Û¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¥â¥ó¥Ð¥¹¡×¥Á¥±¥Ã¥È¡¢2025Ç¯6·î6Æü(¶â) Àµ¸á¤è¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¼õÉÕ³«»Ï¡ª ¹áÀî¸©¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®

LR株式会社

香川県まんのう町で2025年8月23日(土)、24日(日)に行われる中四国最大級の音楽フェス「MONSTER baSH(モンスターバッシュ:通称モンバス)」のチケットが、今年も開催地であるまんのう町のふるさと納税に登場します。未定だった受付開始日が、2025年6月6日(金)正午に決定したのでお知らせせいたします。楽天ふるさと納税限定で受付いたします。

返礼品概要

受け付けはこちら(https://item.rakuten.co.jp/f374067-manno/man203/)。

1日のみの入場券になります。ご希望の日程をお選びください。

楽天ふるさと納税限定で受け付けます。数量限定のためなくなり次第終了といたします。

「 MONSTER baSH」1日入場券

【日程】2025年8月23日(土)、24日(日)

【場所】まんのう公園 (香川県まんのう町)

【受付開始日】2025年6月6日(金)正午

【受付ポータルサイト】楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f374067-manno/man203/)

【寄附金額】44,000円

【受付期間】2025年7月14日(月)まで

※ なくなり次第終了、先着順

【発送時期】2025年8月上旬以降順次発送

「MONSTER baSH(モンスターバッシュ)」× ふるさと納税

昨年、開催25周年を記念し、開催地である同町のふるさと納税返礼品に初めて登場。まんのう町と、同町のふるさと納税支援を行うLR株式会社(本社:鹿児島県日置市、代表:末永祐馬)が、まちのPRにつなげようと、モンバスを主催するデュークと連携し返礼品化が決定しました。

音楽フェスは、多くの方に直接足を運んでいただくことで、地域に経済効果をもたらすほか、地域の魅力に触れる機会となり、まちの知名度・イメージアップなど、地域活性化の役割を果たしています。

「ふるさと納税で日本を元気に!」のふるさと納税の意義に通ずる観点から、それぞれの思いが重なり、ことしも返礼品として登場しました。

全出演アーティスト、出演日程

8月23日(土)

aiko、AKASAKI、ammo、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、Chimothy→、超能力戦士ドリアン、go!go!vanillas、ハルカミライ、Hump Back、jo0ji、KANA-BOON、氣志團、Kroi、眞名子 新、MAN WITH A MISSION、マキシマム ザ ホルモン、森山直太朗、muque、My Hair is Bad、小山田壮平、PEDRO、離婚伝説、RIP SLYME、SHISHAMO、シャイトープ、SIX LOUNGE、菅原卓郎SESSION2025、This is LAST、T字路s、友成空、打首獄門同好会

8月24日(日)

あいみょん、FRUITS ZIPPER、ガガガSP、ハンブレッダーズ、川崎鷹也、コレサワ、KUZIRA、LONGMAN、マルシィ、丸山純奈、MONGOL800、なきごと、PIANO baSH performed by 清塚信也、礼賛、レキシ、サバシスター、さかいゆう、Saucy Dog、終活クラブ、シンガーズハイ、スキマスイッチ、SUPER BEAVER、Survive Said The Prophet(Acoustic Set)、四星球、竹原ピストル、Taku Muramatsu four color sessions、Tele、冨岡 愛、UVERworld、八生、ズーカラデル

詳細は公式サイトよりご確認ください(https://www.monsterbash.jp/)

まんのう町について

キャッチフレーズは「元気まんまん まんのう町」。「まんのう町」の由来でもある「満濃池」は、世界かんがい施設遺産のほか、国の名勝にも指定されている町のシンボルです。弘法大師・空海が築造したといわれており、四季折々の美しい風景を楽しめます。

総面積350haの広さを誇る国営讃岐まんのう公園は、「MONSTER baSH(モンスターバッシュ)」など、年間を通じて多彩なイベントが繰り広げられる人気スポット。自然生態園や体験ゾーン、オートキャンプ場などもあり、毎年県内外から50万人以上が訪れています。

また、夏には約75万本のひまわりが町内全域に咲き誇るなど「ひまわりのまち」としても有名なまち。そのひまわりの種のみから抽出した「まんのうひまわりオイル」は、老化防止に良いとされる抗酸化作用のあるビタミンEと、悪玉コレステロール値を下げる効果があるとされるオレイン酸を豊富に含むまんのう名物の一つで、2019年には優良ふるさと食品中央コンクールで農林水産大臣賞を受賞しました。