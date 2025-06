高橋幸宏「WORLD HAPPINESS」、豪華116Pブックレット含む開封動画公開！

日本コロムビア株式会社

明日6月6日(金)、高橋幸宏の誕生日に発売となる、高橋幸宏「WORLD HAPPINESS」のパッケージ開封動画が公開となった。本作は、高橋幸宏のソロ名義を筆頭に、Yellow Magic Orchestra、HASYMO、THE BEATNIKS、pupa、METAFIVE、In Phaseやフェスのために特別に結成されたバンド“WH13 Special Band The おそ松くんズ”、高橋幸宏のスペシャル・インタビューなど非常に貴重な音源や映像が初のパッケージ化となり、CD4枚(62曲)、Blu-ray(約5時間)というボリュームのある内容に加え、初公開となる写真や『WORLD HAPPINESS』の企画書のデータなどを掲載した豪華116Pのブックレットが収録されるファン垂涎の作品。開封動画では、発売に先駆け一足早くブックレットの中身も見ることが出来る。

尚、本日より開催当時のデザインをリメイクしたTシャツの販売や東名阪福でのパネル展も順次スタートされているので、商品とあわせ是非チェックいただきたい。





◆開封動画https://www.youtube.com/watch?v=5RjDyb436N0◆ダイジェストムービーhttps://www.youtube.com/watch?v=D3iKJgR5GxE◆Tシャツ、パネル展情報https://columbia.jp/worldhappiness/#PANEL◆リリース情報

高橋幸宏 /「WORLD HAPPINESS」

発売日:2025年6月6日(金)

品番:COZB-2177-2181

価格:22,000円(税込)

仕様:CD4枚+BD+豪華ブックレット(116P)

特設HP: https://columbia.jp/worldhappiness/

販売URLまとめ: https://TakahashiYukihiro.lnk.to/WORLDHAPPINESS_CD



収録内容:

【CD】

DISC1

1. Jargon -What’s pupa-/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

2. Unfixed Stars/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

3. At Dawn/pupa/(WORLD HAPPINESS 2008)

4. Tameiki/pupa/(WORLD HAPPINESS 2008)

5. Sunny Day Blue/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

6. Glass/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

7. Creaks/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2008)

8. Anywhere/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2009)

9. dreaming pupa ~夢見る僕ら~/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

10. Changing Skies/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

11. Azalea ~五月の光・君のいない道~/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

12. Mr. Epigone/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

13. Meta/pupa/ (WORLD HAPPINESS 2010)

14. Looking for Words/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

15. Time to Go/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

16.The Old Friends Cottage/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

17. All That We Know/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

18. World In A Maze/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/ (WORLD HAPPINESS 2013)

19. Follow You Down/ Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)/(WORLD HAPPINESS 2013)



DISC2

1. Dohro Niwa/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

2. Ark Diamant/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

3. ちょっとツラインダ/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

4. Go and Go/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

5. No Way Out/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

6. Inevitable/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

7. Left Bank/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

8. Total Recall/THE BEATNIKS/ (WORLD HAPPINESS 2012)

9. 花いちもんめ/The おそ松くんズ/ (WORLD HAPPINESS 2013)

10. ラーメンたべたい/The おそ松くんズ/ (WORLD HAPPINESS 2013)

11. Tibetan Dance/The おそ松くんズ/ (WORLD HAPPINESS 2013)

12. Split Spirit/METAFIVE/ (WORLD HAPPINESS 2015)

13. Don't Move/METAFIVE/ WORLD HAPPINESS 2015)

14. Maisie's Avenue/METAFIVE/ WORLD HAPPINESS 2015)



DISC3

1. Tokyo Town Pages/HASYMO/ (WORLD HAPPINESS 2008)

2. Wonderful To Me/HASYMO/(WORLD HAPPINESS 2008)

3. War and Peace/HASYMO/ (WORLD HAPPINESS 2008)

4. Riot in Lagos/HASYMO/ (WORLD HAPPINESS 2008)

5. Hello Goodbye/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

6. Rescue/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

7. 1000 Knives/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

8. The City of Light/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

9. Supreme Secret/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

10. Still Walking To The Beat/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

11. Firecracker/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2009)

12. Lotus Love/Yellow Magic Orchestra/(WORLD HAPPINESS 2010)

13. Day Tripper/Yellow Magic Orchestra/(WORLD HAPPINESS 2010)

14. Ongaku/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2010)

15. Tibetan Dance/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2010)



DISC 4

1. Fire Bird/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2011)

2. Seoul Music/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2011)

3. Taiso/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2011)

4. Cue/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2011)

5. Rydeen/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

6. Solid State Survivor/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

7. Absolute Ego Dance/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

8. Gradated Grey/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

9. La Femme Chinoise/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

10. Cosmic Surfin’/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

11.Nice Age/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

12. Tong Poo/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

13. 開け心-磁性紀-/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)

14 .Technopolis/Yellow Magic Orchestra/ (WORLD HAPPINESS 2012)



【BD】



Pupa

01. At Dawn 02. Creaks



HASYMO

1.Tibetan Dance 2. Tokyo Town Pages 3. The City of Light 4. Wonderful To Me

5. Supreme Secret 6. War and Peace 7. Riot in Lagos 8. RYDEEN 79/07 9. Cue



<WORLD HAPPINESS 2010>

pupa

1. dreaming pupa ~夢見る僕ら~ 2. Changing Skies 3. 3. Azalea ~五月の光・君のいない道~

4. Anywhere 5. Mr. Epigone 6. Meta



Yellow Magic Orchestra

1. Lotus Love 2. Ongaku 3. Taiso 4. Behind The Mask 5. Firecracker





THE BEATNIKS

1. No Way Out 2. ちょっとツラインダ



Yellow Magic Orchestra

1. Fire Bird 2. Seoul Music 3. Gradated Grey 4. 1000 Knives

5. Cosmic Surfin’-Absolute Ego Dance 6. Tong Poo





THE BEATNIKS

1. Dohro Niwa 2. Ark Diamant 3. Go and Go 4. Inevitable 5. Left Bank 6. Total Recall



Yellow Magic Orchestra

1.Solid State Survivor 2.Nice Age 3.開け心-磁性紀- 4.Technopolis





Yukihiro Takahashi(In Phase WH ver.)

1. Looking for Words 2. Time to Go 3.The Old Friends Cottage 4. All That We Know

5. Follow You Down



WH13 Special Band The おそ松くんズ

1. ほうろう 2. ダンス・ハ・スンダ 3. Labyrinth 4. Firecracker





Yukihiro Takahashi with In Phase

1.World In A Maze



高橋幸宏 & METAFIVE

1. La Femme Chinoise





METAFIVE

1. Albore 2 Maisie's Avenue 3. Gravetrippin‘ 4. Luv U Tokio 5. Split Spirit 6. Don't Move



<インタビュー>

高橋幸宏 スペシャル・インタビュー ~提供:WOWOW 2013~



◆プロフィール

1952年生まれ、東京都出身。高校時代からスタジオミュージシャンとして活躍し、武蔵野美術大学在学中の1972年にサディスティック・ミカ・バンドへドラマーとして加入。その後1978年に細野晴臣、坂本龍一とともにYELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)を結成し国内外に大きな影響を残こし、1983年に「散開」。その後ソロ活動と併行し鈴木慶一とのユニットTHE BEATNIKSや、原田知世、高野寛らと結成したpupaなどで活躍する。また細野とのユニットSKETCH SHOWや、SKETCH SHOWに坂本が加わったHASYMOやYMOなど、名義を使い分け不定期に活動。ソロとしては、1978年の「Saravah!」以降コンスタントにアルバムを発表し続けた。2013年7月には、ジェームス・イハなどを迎えた新バンド「In Phase」とともに、バンドサウンドを展開したオリジナルアルバム「LIFE ANEW」を発表した。2014年1月に小山田圭吾(Cornelius)、砂原良徳、TOWA TEI、ゴンドウトモヒコ、LEO今井の5人をメンバーに迎えたバンド「高橋幸宏 & METAFIVE」として一夜限りのスペシャルライブを実施する。このステージが好評を集め、その後も複数のライブイベントに出演。同年9月公開の映画「攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone」ではエンディングテーマ「Split Spirit」を書き下ろし、翌2015年にはグループ名を「METAFIVE」へと改めた。 2022年に音楽活動50周年を迎え、同年9月には親交のあるアーティストたちが出演するアニバーサリーライブが行われた。2023年1月11日、70歳で亡くなった。