「副業の教科書」発売決定、予約受付スタート！10万名以上の複業実践者の声を凝縮、副業で叶える年収100万円アップへの道

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営している株式会社Another works(所在地:東京都港区、代表取締役:大林尚朝)は、当社代表取締役の大林尚朝が書籍『年収UP・起業・自己実現できる!副業の教科書』を有限会社明日香出版社から発売することをお知らせいたします。2025年6月12日より順次書店、ネット書店を中心に販売されます。現在、Amazonなどで予約販売を受け付けています。

■10万名以上の複業実践者の声を凝縮した1冊 - 副業で叶える年収100万円アップへの道

予約購入はこちら :https://amzn.asia/d/3V4PC0s

国税庁の「令和4年分 民間給与実態調査」によると、直近5年間で平均年収は430万円台~450万円台の範囲で推移しており、大きな変動がありません。また、1997年と現在の平均給与を比較すると当時は467万円と給与水準は変わらないどころか下がっています。物価高に直面する今、複業が「年収+100万円」を実現する具体的メソッドとして注目されています。



さらに複業は、金銭的な報酬を得られるだけでなく、キャリアアップや自己実現につながる貴重な機会でもあります。たとえば、スポーツが好きな方がスポーツチームでの複業に携わったり、地域貢献をしたい方が思い入れのある地域で複業をすることで、やりがいや自己実現を感じた事例もあります。



本書は、10万名以上の登録者を有する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works代表取締役 大林の知見を凝縮した一冊です。複業に挑戦するすべての皆様に向けて、踏むべきではない落とし穴や成功のためのメソッドをお伝えします。

■書籍目次(一部)

第1章 自分にぴったりな副業タイプを探す

第2章 最速で"1案件目"を獲得する

第3章 職種別 副業ジャンル徹底解説

第4章 副業で叶える年収100万円アップへの道

第5章 副業実践者に聞く!失敗と成功の舞台裏

第6章 副業には落とし穴がある

■書籍の概要

書籍名:年収UP・起業・自己実現できる!副業の教科書

著者:大林 尚朝

発行所:有限会社明日香出版社

価格:2,145円(税込み)



▼予約購入はこちら

https://amzn.asia/d/3V4PC0s

▼書籍紹介情報ページ

https://fukugyo.naotomo-obayashi.com/book_fukugyo

■著者プロフィール

株式会社Another works

代表取締役 大林尚朝

早稲田大学卒業。パソナグループに新卒入社し、顧問やフリーランスなど業務委託人材を紹介する新規事業に従事。株式会社ビズリーチ(現.ビジョナル株式会社)にて新規事業の立ち上げ経験を経て、2019年に株式会社Another worksを創業。



業界初、複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、成功報酬無料の総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を開発。2,000社・200自治体以上の複業採用を支援、複業希望者10万名が登録。

2023年2月に『スキルマッチング型複業(副業)の実践書』(日本能率協会マネジメントセンター)を出版。丸善・丸の内本店ビジネス週間ベストセラーを獲得。テレビ東京「WBS」など多数のメディアに出演。東京都など複数自治体にて起業家メンターに就任。大手企業・行政・大学・教育機関等にて500件以上の登壇を誇る。

令和の新しい働き方を創るトップランカー

https://fukugyo.naotomo-obayashi.com/

■複業クラウドとは

「複業クラウド」は、複業したい個人(タレント)と企業や自治体を繋ぐ総合型の複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探し、直接アプローチできます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。企業との直接契約なので、中間マージンもかからず原価で案件を受けることができます。企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。

タレント向けページ:https://talent.aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP

■株式会社Another worksとは

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp