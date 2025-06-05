“大竹彩子＆大竹笙子展覧会「4 EYES 2 BRAINS」”渋谷PARCOで開催決定！

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ) は、2025年6月20日(金)～2025年6月30日( 月)の期間、GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F）にて、“SAIKO OTAKE ＆ SHOKO OTAKE EXHIBITION「4 EYES 2 BRAINS」 ” を開催いたします。 大竹彩子と大竹笙子による合作およびそれぞれの新作の展示のほか、オリジナルグッズも販売いたします。

また本展の開催を記念して、コラージュブック『4 EYES 2 BRAINS』をPARCO出版から500部限定で刊行いたします。

姉・大竹彩子と妹・大竹笙子が遂にGALLERY X BY PARCOに登場！

それぞれの道を往く２人が4年ぶりに仕掛ける競作＆共作展は、互いに似通ったDNAの塩基配列を解き放つ！！世界を立体視する一対の眼が二対になる時、2つの脳の演算処理能力はハイパー化し、新しい「超芸術の世界」が繰り広げられる！！！

キービジュアル［Artists’ Statement］

4つの目玉と2つの脳が揃う時、

肝は太くなり、心臓には毛が生え、舌はより回り、腕が鳴る。

2人で挑むこの機会に血湧き肉躍る。

この贅を極めたい。

大竹彩子・大竹笙子

展示作品（一部）

「4EYES 2BRAINS」

「4EYES 2BRAINS」

(C) 2025 SAIKO OTAKE & SHOKO OTAKE

200 × 104mm

Acrylic, wood carving on panel

「Parade」

「Parade」

(C) 2025 SAIKO OTAKE & SHOKO OTAKE

150 × 100mm

Acrylic, wood carving on panel

「Summer Night」

「Summer Night」

(C) 2025 SAIKO OTAKE & SHOKO OTAKE

150 × 100mm

Acrylic, wood carving on panel

「Bonny」

「Bonny」

(C) 2025 SAIKO OTAKE & SHOKO OTAKE

150 × 100mm

Acrylic, wood carving on panel

「you&me」

「you&me」

(C) 2025 SAIKO OTAKE & SHOKO OTAKE

150 × 100mm

Acrylic, wood carving on panel

コラージュブック『4 EYES 2 BRAINS』

本展の開催を記念して、コラージュブック 『4 EYES 2 BRAINS』をPARCO出版から500部限定で刊行。型破りな印刷手法や素材を用いた装丁に挑戦し、インディペンデント・ヴィジュアル雑誌『WERK』の発行人としても知られるシンガポールのアートディレクター、テセウス・チャンが、大竹彩子&大竹笙子のこれまでの作品とともに、2人のインスピレーション源となる膨大なヴィジュアル群を大胆に交錯させ独自の手法でまとめあげた1冊。

判型：A5判/B5判合本

仕様：中綴じ製本 92ページ

予価：3,300円（税別）

発行：PARCO出版

※画像はイメージです。

展覧会オリジナルグッズ

本展オリジナルグッズとして、Tシャツ・ステッカーを販売します。

Tシャツ- Tシャツサイズ：M・L・XL 6,600円（税込）

- ステッカーA,B,C,D,Eサイズ：A（61×82mm） B～E（55×82mm） 各 275円（税込）

※価格はすべて税込です。

※画像はイメージです。

※仕様や価格、発売日などは変更になる場合がございます。

アーティスト・プロフィール

大竹彩子 SAIKO OTAKE

大竹彩子 SAIKO OTAKE

1988年生まれ。2016年ロンドン芸術大学Central Saint Martins卒業。

複眼的なパースペクティブから成る独自の作品世界を、ドローイング、ペインティング、写真、コラージュなど、様々な技法で表現している。

主な個展

2018

「KINMEGINME」（gallery ART UNLIMITED／東京）

2019

「SAMPLING#09」（NEW ALTERNATIVE／鹿児島、UNIO N SODA／福岡、WANDERN／宮崎、PULP／大阪、NADiff contemporary／東京）

「COSMOS DISCO」（DIESEL ART GALLERY／東京）

「FINDER」（galley ART UNLIMITED／東京）

2020

「GALAGALA」（PARCO MUSEUM TOKYO／東京）

2021

「GALAGALAGAL A」（ 心斎橋 PARCO 10F EVENT SPACE／大阪）

「宇和島⇄東京」（galley ART UNLIMITED／東京）

2022

「WARP TRIP」（Akio Nagasawa Gallery Aoyama／東京）

2023

「VIVITONE」（NADiff a/p/a/r/t／東京）

2024

「COLOURIDER」（galley ART UNLIMITED／東京）

「COLOURIDER」（Sato Gallery／オランダ・ロッテルダム）

2025

「SPARK SPOT」（No.13／兵庫）

主なグループ展

2017

「dix vol.2」（QUIET NOISE arts and break／東京）

「29 VS QUIET NOISE」（QUIET NOISE arts and break／東京）

2019

「Out of Flora」（galley ART UNLIMITED／東京）

2021

「渋谷アロープロジェクト」壁画制 作（東京）

「2020年度ヤング・ポートフォリオ」展 （ 清里フォトアートミュージアム／山梨）

「BS Channel ~Black by Sister Channel」（パールブックショ ップ&ギャラリー／東京）

＊大竹笙子との姉妹展

「大竹か？ 姉妹今仕掛けた！OH！」 （art space "traffic"／東京）＊大竹笙子との姉妹展

2024

「MEET YOUR ART FESTIVAL 2024 “NEW ERA”」（天王洲運河エリア／東京）

「transceiver」（CANDLE CAFE&Laboratory △II／東京）

公式サイト: saikootake.com(https://www.saikootake.com/)

Instagram: @sai_otk(https://www.instagram.com/saikootake)

大竹笙子 SHOKO OTAKE

大竹笙子 SHOKO OTAKE

1993年生まれ。2017年ロンドン芸術大学テキスタイル学科卒業。

日常で目にした情景を版画に落とし込み、版を反復したり様々な素材を用いて唯一性のある版画を制作。近年では、展示の他に書籍の装画・挿画、テキスタイル、レコードジャケットなど幅広いジャンルを通して作品を発表している。

主な個展

2022

「Roll on Day Day」（SALT AND PEPPER／東京）

「版響」（galley ART UNLIMITED／東京）

2024

「FFFES Art Installation “惑星道中／Planet Journey”」（Nanamica Mountain／東京）

2025

「Re:Re:Re:PRINT」（galley ART UNLIMITED／東京）

主なグループ展

2019

「NEW ALTERNATIVE presents "境界線”」 (FACTORY ／鹿児島、SUPER BLANK ／岡山)

2021

「BS Channel ~Black by Sister Channel」（パールブックショ ップ&ギャラリー／東京）

＊大竹彩子との姉妹展

「大竹か？ 姉妹今仕掛けた！OH！」 （art space "traffic"／東京）＊大竹彩子との姉妹展

2022

「PARCO PRINT CENTER -ART POSTER TRADE 2022- ”Surround”」

（GALLERY X BY PARCO／東京）

「WAVE 2022」（3331 Arts Chiyoda／東京）

2023

「KIKAGAKUMOYO POSTER EXHIBITION」（Tsubame Studio／東京）

2024

「5AC Hacking Project」（Maison Margiela／東京、大阪）

2025

「Mugen Room by Air Max DN8」（産経新聞印刷江東センター／東京）

公式サイト: shokootake.com(https://shokootake.com)

Instagram: @shokootake(https://www.instagram.com/shokootake)

【開催概要】

●タイトル：SAIKO OTAKE ＆ SHOKO OTAKE EXHIBITION 「4 EYES 2 BRAINS」

●会期｜2025年6月20日(金)～2025年6月30日(月)

●会場｜GALLERY X BY PARCO 渋谷PARCO B1F（東京都渋谷区宇田川町15-1）

●営業時間｜11:00～21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※最終日18時閉場

●入場料｜無料

●WEBサイト｜https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1738

●主催｜株式会社パルコ

●企画制作｜PARCO / 亜洲中西屋（ASHU）

※展覧会内容は予告なく変更となる場合がございます。