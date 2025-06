「すみっコぐらしすいぞくかん」コラボイベントが1年ぶりに帰ってくる！　『すみっコぐらしすいぞくかん × 上越市立水族博物館 うみがたり』開催！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「すみっコぐらし」と上越市立水族博物館『うみがたり』(新潟県上越市)とのコラボレーション企画として、『すみっコぐらしすいぞくかん × 上越市立水族博物館 うみがたり』が2025年6月26日(木)~9月23日(火・祝)の期間にて開催されることをお知らせします。上越市立水族博物館『うみがたり』は、今回のコラボイベント開始日である2025年6月26日(木)に開館7周年を迎えます。

●展示テーマは「捕食」「被捕食」

上越市立水族博物館『うみがたり』は平成30年にグランドオープンし、令和7年6月26日で開館7周年を迎えます。そして今年は、昨年に引き続き反響が大きかった「すみっコぐらし」とコラボレーションを実施。「すみっコぐらし」が海の生きものになりきる「すみっコぐらしすいぞくかん」の世界観を体感しながら、お客さまに生きものの新たな魅力や発見を提供します。今回すみっコたちがなりきるのは「サメ」や「アザラシ」などです。『うみがたり』では、サメのように獲物を捕らえる「捕食者」、アザラシの幼獣のように捕食者から身を守る「被捕食者」に着目し、生きものが生き抜くためにどのように獲物を捕らえ、その捕食者からどのように身を守るのかを紹介します。

「すみっコぐらし」の世界観を楽しみながら館内を巡り、『うみがたり』の生きものの魅力を新たに発見できる企画です。

●「すみっコぐらし」の世界観を楽しもう@1階 催事ホール

1階 催事ホールでは、今回の展示テーマである「捕食」「被捕食」をイメージする個性的な生きものを展示し、「すみっコぐらし」がデザインされたオリジナル解説パネルと共にじっくり観察できます。

その他、世界観に没入できるような装飾が催事ホールいっぱいに施され、写真撮影を楽しめます。

●「すみっコぐらし」デザインのオリジナル解説パネル@館内各所

オリジナル解説パネル

館内各所に「すみっコぐらし」デザインのオリジナル解説パネルを限定公開します。

今回のテーマである「捕食」「被捕食」にちなんで、生きものの生存戦略について知ることができます。

●「すみっコぐらし」の撮影スポット@館内各所

写真が撮れるキャラクターパネルやぬいぐるみを館内に設置します。

館内各所に設置されているパネルを巡りながら、一緒に記念撮影を楽しめます。

●「すみっコぐらし」スタンプラリー@販売場所:1階 チケット売場

館内を巡りながら、すみっコたちのスタンプを集めるスタンプラリーです。

館内にある5種類のスタンプを集めた方には、ゴール記念のノベルティとしてオリジナルアクリルキーホルダー(全6種)をランダムでプレゼントします。

ラリー台紙アクリルキーホルダー

販売場所:1階 チケット売場

料 金:600円(税込)

※なくなり次第終了

●完全オリジナルグッズを販売!@1階 売店「ミュージアムショップ レガーロ」

1階 売店「ミュージアムショップ レガーロ」では、「すみっコぐらしすいぞくかん ×上越市立水族博物館 うみがたり」限定のオリジナルグッズを販売します。「すみっコ」たちが描かれた雑貨やステーショナリー、お菓子など、本イベントに併せて販売する『うみがたり』完全オリジナル商品を販売します。

●コラボメニューも販売!@1階 レストラン「レストランテ ロス クエントス デル マール」

1階 レストラン「レストランテ ロス クエントス デル マール」では、「すみっコぐらし」のコラボメニューを販売します。パンケーキやソフトクリームなど、全5種類のメニューを提供予定です。

場 所:1階 レストランテ ロス クエントス デル マール

※レストランの利用は入館料不要です。

●オリジナルキャンドルが作れるワークショップも期間限定で開催!@1階 催事ホール

グラスの中にカラフルな砂や「すみっコぐらし」のキャラクターなどのガラス細工を組み合わせて、世界に一つだけのオリジナルジェルキャンドルを制作するワークショップです。

販売商品:キャラクターキャンドルワークショップ

場 所:1階 催事ホール

料 金:2,090円~(税込)

対象年齢:3歳以上

開 催 日:

・6月26日(木)、28日(土)、29日(日)

・7月5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)、26日(土)、27日(日)

・8月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10日(日)、11日(月・祝)、12日(火)、13日(水)、14日(木)、15日(金)、16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)

・9月6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)、20日(土)、21日(日)、23日(火・祝)

※その他にも、ポーチやランチトートなど、お好きなアイテムに「すみっコぐらしすいぞくかん」のデザインをプリントできるワークショップも開催予定です。

●開館時間

・通常:10時~17時

・7月19日(土)~7月21日(月・祝)、7月26日(土)~8月24日(日)、9月13日(土)~9月15日(月・祝):9時~18時

●すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/(https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/)

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

・すみっコぐらし公式サイト(すみっコぐらし通信) https://www.san-x.co.jp/sumikko/

・すみっコぐらし公式X https://twitter.com/sumikko_335

●サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/(https://www.san-x.co.jp/company/))

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.