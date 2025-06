TOPPANグループ、世界中の社員が生みだす「Culture」を発信

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングス株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長 CEO:麿 秀晴、以下 TOPPANホールディングス)は、TOPPANグループのパーパスを構成する重要な要素の1つである「Culture」に焦点を当て、世界各国で活躍する100名以上の社員が、自らの仕事を通じて生みだす多様な「Culture」を紹介するコンテンツを2025年6月5日(木)に公開しました。

「TOPPAN’s Purpose Special Site」より

TOPPANホールディングスは、グループパーパス「Breathing life into culture, with technology and heart./人を想う感性と心に響く技術で、多様な文化が息づく世界に。」を2023年5月に制定。2025年4月1日には、パーパスをよりグローバルレベルで深く知っていただくことを目指して、特設サイト「TOPPAN’s Purpose Special Site」を開設しています。

このたび本特設サイトにおいて、「What Culture Are You Creating?」をテーマに、「Culture」を生みだす社員の声にフォーカスしたインタビュー映像「Interviews About Culture」と、メッセージ集「Messages About My Culture」の2つのコンテンツを新たに公開しました。

世界中で活躍するTOPPANグループ社員の100名以上が、それぞれの国・地域で、それぞれの仕事を通じて創り出す「Culture」について紹介しています。

■ 公開コンテンツ概要

1.Interviews About Culture

1名約3分のインタビュー映像。世界中のTOPPANグループのキーパーソン8名が出演し「自分たちの事業や日々の業務を通じてどのようなCultureを生みだしているか」を、自らの言葉で語っています。

2.Messages About My Culture

TOPPANグループの創立125周年にちなみ、世界中のTOPPANグループ社員125名が参加するメッセージコンテンツ。社員一人ひとりから寄せられた、多様な「私が生みだすCulture」についてのメッセージと顔写真を掲載しています。

「TOPPAN’s Purpose Special Site」より

TOPPANグループはこれからも、グループ理念「TOPPAN's Purpose & Values」を共通の指針とし、グループ一丸となって、社会からの期待を超え、さらなる革新をめざして、ステークホルダーの皆さまと共に、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に取り組んでいきます。

■ TOPPANグループパーパス特設サイト概要

・URL:https://www.holdings.toppan.com/ja/purpose-special/

■ TOPPANグループ理念「TOPPAN's Purpose & Values」について

TOPPANホールディングスは、2023年5月にグループ理念「TOPPAN's Purpose & Values」を制定。Purpose(存在意義)は、「Breathing life into culture, with technology and heart./人を想う感性と心に響く技術で、多様な文化が息づく世界に。」。Values(価値観)として「Integrity」「Passion」「Proactivity」「Creativity」の4つを定めています。

・紹介サイト:https://www.holdings.toppan.com/ja/group/purpose.html

以 上