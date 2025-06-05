大阪・関西万博にて開催！2025.7.４(金)日本国際芸術祭 ～政やEXPO 2025～

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

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日本国際芸術祭 ~ 政やEXPO 2025 ~

< 会 場 > ２０２５年日本国際博覧会 会場 ポップアップステージ 南

< 日 程 > 2025年7月4日(金) 17：30開場 18：00開演

< 出 演 > 政本憲一×和太鼓政や

< 概 要 ＞

日本の伝統楽器である和太鼓と、南米アンデスの民族楽器（ケーナ、サンポーニャ等）やアフリカ生まれアメリカ育ちの鍵盤打楽器（マリンバ）など世界の民族音楽を加えた、「政本憲一×和太鼓政や」のオリジナルオンステージを開催し、和太鼓の持つ力強さと多ジャンルとも融合を図れる和太鼓の魅力や可能性を発信します。

また、実際に和太鼓に触れていただくワークショップも開催し、簡単な基礎リズムからスタートし、最後は複数人でのリズムアンサンブルを行い皆で楽器に触れる楽しさや、達成感を感じていただく場を提供します。その他にも日本の伝統楽器である和太鼓の魅力を感じられる企画を検討中です。

※会場への入場には大阪・関西万博入場チケットが必要です。

チケットのご購入はこちら（大阪・関西万博チケット購入サイト(https://ticket.expo2025.or.jp/?_gl=1*15nzmlm*_gcl_au*MTg1NDM3OTU3OC4xNzQyODc5OTU0)）

◇政本憲一 プロフィール

神戸を拠点に全国展開する「和太鼓松村組」で演奏活動を開始し、現在は松村組 座長としてチームを牽引。

これまでに国内外でおよそ1000公演以上の舞台を経験し、技術力・企画力・指導力で高い評価を受けている。

また2016年には、出身地である大阪府高槻市に「和太鼓政や」を設立。自身がプロデュースする「和太鼓政や」を率いてのソロ活動や、各地で和太鼓フェスティバルを企画、開催し好評を博す。

更に和太鼓ワークショップや、芸術鑑賞会を多方面で展開し、和太鼓の魅力を発信ると共に、次世代の和太鼓奏者育成にも尽力するなど大きく活動を広げている。

◇和太鼓政や プロフィール

2016年に大阪府高槻市にて発足された和太鼓音楽集団。政本憲一監修のもと、和太鼓松村組で培ってきた舞台経験と、和と世界の交響音楽をベースに、メンバーの圧倒的な演奏技術で繰り広げられるオリジナルサウンドは、多くのファンを魅了する。

また政本が手掛け、発足から毎年行われている和太鼓フェスティバル・太鼓祭など全ての公演に追随し各地で高い評価を受けている。

関西を中心に、今では豊岡・姫路・京丹後・北海道などに活動の拠点を広げ、日本の伝統文化である和太鼓の魅力を発信すると共に、各地域に根ざした活動を行っている。



和太鼓政や https://wadaiko-masaya.com/

第３回日本国際芸術祭(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/)

(一社)夢洲新産業・都市創造機構（略称：夢洲機構）が主催し、「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創 ～日本の美と心を世界に伝え、未来を創る」をミッションに158 か国・地域と7 国際機関が参加する大阪・関西万博と同期間の6ヵ月間、万博会場と京都～関西～全国をネットワークして開催しております。

文化芸術と経済社会の好循環といのち輝くWell-being な未来創りに貢献します。

＜ 開催期間 ＞ 2025年4月13日(日)～10月13日(月)

＜ 主 催 ＞ 一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

＜ 協 賛 ＞

プラチナ協賛：阪急電鉄(株)

ゴールド協賛：オムロン (株) ／ 岩井コスモ証券 (株) ／ (株) 竹中工務店

シルバー協賛： (株) 長谷工コーポレーション ／ (株) ユニオン

＜ 後 援 ＞

京都府 ／ 京都市 ／ 経済産業省近畿経済産業局 ／ (一社)関西経済同友会 ／「大阪・関西万博」京都支援協議会 ／ 大阪商工会議所 ／ (公社)関西経済連合会 ／ (公社)２０２５年日本国際博覧会協会 ／ (一社)関西領事団 ／ ２０２５年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 ／ 在名古屋カナダ領事館 ／ 中華人民共和国駐大阪総領事館 ／ 在大阪タイ王国総領事館 ／ 駐大阪大韓民国総領事館 ／ 在大阪モンゴル国総領事館 ／ 在大阪・神戸インド総領事館 ／ 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館／在大阪インドネシア共和国総領事館 ／ 在大阪フィリピン共和国総領事館 ／オランダ王国大使館 ／ 在大阪スイス領事館 ／イタリア文化会館-大阪 ／ 在大阪ハンガリー領事館 ／ 在大阪・神戸米国総領事館 ／ 英国総領事館 ／ 在京都フランス総領事館

< 特別協力 >

世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺 ／ 世界遺産 真言宗総本山 東寺(教王護国寺) ／ 本山修験宗総本山 聖護院門跡 ／ 臨済宗建仁寺派 大本山 建仁寺 ／ 真言宗泉涌寺派総本山 御寺 泉涌寺 ／世界遺産 浄土真宗本願寺派 龍谷山 本願寺(西本願寺) ／ 世界遺産 天台宗総本山 比叡山延暦寺

▼第3回日本国際芸術祭の詳細はこちら

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【 お問い合わせ先 】(一社)夢洲新産業・都市創造機構事務局

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