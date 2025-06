テンプル大学ジャパンキャンパス(東京都世田谷区/学長:マシュー・ウィルソン、以下TUJ)は、2025年7月1日付で、前駐日ウクライナ特命全権大使のセルギー・コルスンスキー博士を、特別招聘教授兼 特別顧問学長補佐に任命します。この任命は、TUJが卓越した学術的環境の構築に取り組み、実務経験と学術的知見を併せ持つ世界的な専門家を指導者として学生に提供し続けていることを示すものです。TUJでは、著名な研究者、産業界のリーダー、元外交官、元国会議員など、世界各国から多彩な専門家が教壇に立っています。コルスンスキー博士は、国際外交と学術の両分野で豊富な実績を誇ります。2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、2025年4月までの激動の時期に駐日ウクライナ大使を務め、国際的な危機と不確実性の中で、ウクライナと日本の関係強化において重要な役割を果たしました。外交官としてのキャリアに加え、博士は長年にわたり学術界でも高く評価されており、その豊富な知見と経験は、TUJの教育環境と国際的な視野をさらに豊かにするものです。TUJとコルスンスキー博士は近年、緊密な協力関係を築いてきました。TUJでは、戦争の影響で国外への避難を余儀なくされたウクライナ人学生への学術的・経済的支援を実施しており、博士は講義や学生との交流のためにたびたびTUJを訪れています。また、卒業式や、2025年に開校した「TUJ京都」の記念式典にも出席しています。コルスンスキー博士は2020年から2025年まで駐日ウクライナ大使を務めました。それ以前には、駐トルコ大使、ウクライナ外交アカデミーのディレクター、さらに米国、イスラエル、ウクライナ外務省における重要な外交ポストも歴任。応用数学で理学博士号を取得し、著名な経済学者としても知られています。また、10冊の著書を含む320本以上の学術論文・出版物を執筆しています。博士の専門分野は、エネルギー、貿易、投資政策、エネルギー安全保障、科学技術を含む世界安全保障、戦略的計画および開発全般にわたり、地政学の分野でも高い専門性を持っています。TUJについて1982年に設立されたTUJは、日本国内で最大規模かつ最も長い歴史を誇る外国大学の日本校です。2005年には、文部科学省より「外国大学の日本校」として初の指定を受けています。12の専攻を有する学部課程において、約80の国と地域から集まった約2,700人の学生が学んでいます。さらに、大学院の教育学研究科、マネジメント修士、ロースクールには250名を超える学生が在籍し、アカデミック・イングリッシュ・プログラムなどの学位取得を目的としないプログラムでは2,000名以上が受講しています。2025年1月には、京都市に新拠点の「TUJ京都」を開設し、新たな節目を迎えました。2025年9月から始まる秋学期には、TUJ京都においてコミュニケーションマネジメント修士が開講します。---------------------------------------------------------------------●テンプル大学ジャパンキャンパス サイト内記事:・元駐日ウクライナ大使のセルギー・コルスンスキー博士、テンプル大学ジャパンキャンパスの特別招聘教授および特別顧問学長補佐に就任 https://jp-news.tuj.ac.jp/2025/06/05/former-ukrainian-ambassador-to-japan-joins-temple-university/ ・Former Ukrainian Ambassador to Japan Joins Temple University, Japan Campus as Distinguished Global Scholar and Special Advisor to the Deanhttps://en-news.tuj.ac.jp/2025/06/05/former-ukrainian-ambassador-to-japan-joins-temple-university/●最近の出来事・ニュース:・FDを通じて深化するTUJの教育力:本校と連携しインクルーシブ教育を探究https://jp-news.tuj.ac.jp/2025/05/29/advancing-tuj-teaching-through-faculty-development/・テンプル大学ジャパンキャンパス、2025年秋学期よりオナーズ・プログラムと英語指導法修了証書プログラムを開始https://jp-news.tuj.ac.jp/2025/05/22/tuj-accelerates-academic-innovation/・テンプル大学ジャパンキャンパス、2025年度卒業式を挙行、多彩な門出を祝福https://jp-news.tuj.ac.jp/2025/05/19/tuj-celebrates-class-of-2025-at-commencement-ceremony/▼本件に関する問い合わせ先広報・マーケティングサポート部住所:東京都世田谷区太子堂1-14-29TEL:03-5441-9801メール:tujpr@tuj.temple.edu【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/