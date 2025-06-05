【YUGEN Gallery FUKUOKA】九州にゆかりのある人気イラストレーター4名によるグループ展「Faces」の開催が決定！

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2025年7月26日（土）より、企画・キュレーションに野間博尊を迎え、独自の個性と表現を持つ4名のイラストレーターによるグループ展を開催いたします。

参加作家はリチャード君、Nah、chikame、急行２号の4名です。

かつては商業デザインやサブカルチャーの文脈で語られることの多かったイラストレーションが、近年ではその枠を越えて、アート表現として確かな存在感を示しています。

作家たちは人の表情や輪郭、そして内に秘めた感情を、線の揺らぎや色彩の重なり、光の表情で作品の中に共存させてきました。

それらは肖像画のようでありながら、普遍的でどこか惹きつけられる“誰でもない誰か”。

親しみやすさと繊細な感性が共存する作品群は、観る人の記憶や感情を呼び起こします。

実力派イラストレーターが集結する本展。

それぞれが築き上げてきた世界観、細部までこだわり抜かれたビジュアルの数々を直接感じられる貴重な機会です。ぜひ会場でお楽しみください。

展覧会詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/faces-fukuoka(https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/202507_faces_fukuoka)

開催概要

■タイトル：Faces

■期間 ：2025年7月26日（土）～8月11日（月）

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■在廊日 ：未定

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※作家の在廊スケジュールの詳細は決まり次第更新いたします。最新の情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)をご覧ください。

過去作品紹介リチャード君NahChikame急行２号作品購入について

展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

リチャード君：https://yugen-gallery.com/collections/richardkun

Nah：https://yugen-gallery.com/collections/nah

chikame：https://yugen-gallery.com/collections/chikame

急行2号：https://yugen-gallery.com/collections/kyuko2go

アーティスト・プロフィールリチャード君／Richard-kun

福岡県在住。幼少期に漫画やアニメの影響を受け絵を描き始める。

2018年からデジタル作品を中心としたイラストレーター業、アーティスト活動を本格的に開始。

現在は音楽アーティストの配信アートワークやMVイラストを手掛ける他、2023年からアクリル画の作品制作と展示も行う。

作品制作において、現実に即していない鮮やかな色を各所に用い、絵にしか出来ない感情や空気感の表現に挑戦している。

Instagram：＠ri3939p(https://www.instagram.com/ri3939p/)

経歴

2020年 『ILLUSTRATION2021』掲載

すいそうぐらし『嘘でも好きって。』

2021年 Ado『夜のピエロ』（TeddyLoid Remix）

2022年 文庫『女優の娘』 吉川トリコ 著 （ポプラ社）

川崎ラチッタデッラ100周年特別企画『WALL ART GALLERY』

2024年 『5分後に大号泣のラスト』 （河出書房新社）

ART FAIR ASIA FUKUOKA 2024

2025年 文庫『にじゅうよんのひとみ』吉田恵里香 著（ハーパーコリンズ・ジャパン）

すいそうぐらし 1st ONE-MAN LIVE『それでも好きって言ってほしい夜。』KV

攻殻機動隊S.A.C.×アーティストコラボ企画『 #REFRAME_THE_GHOST』

Nah

1996年生まれ。福岡県在住。

どこか毒気を感じる大胆なタッチとポップなパステルカラーが特徴的。

ブランドコラボや広告ビジュアル、MVデザインなどデジタルの分野で幅広く活躍するほか、自身が得意とするアナログ作品の制作にも力を入れており、展示会も精力的に行なっている。

Instagram：＠nah_ill(https://www.instagram.com/nah_ill_/)

経歴

2020年 converse TOKYO コラボアイテム

Abemaオリジナルドラマ『17.3 about a sex』 キービジュアル/各話オープニング挿絵

3時のヒロイン×WEGO コラボアイテム

2021年 博多阪急10周年 告知ビジュアル/館内装飾デザイン

Fruit of the Room コラボアイテム

個展『amour』（東京）

MOONSTAR ジュニアシューズ『LUVRUSH.』 ビジュアル（継続中）

2022年 PLAZA × カンロ共同開発『EMOTIONAL CANDY』パッケージ

個展『Vomit』（福岡）

マトメージュ 画像ジェネレーター『マトメージュメーカーvol.2』

CHILL OUT 『CCA 2022』アンバサダー

YTFF（Youtube Fanfest） ZOZOTOWNブース 装飾/パネル

2023年 個展『CREAMY』（福岡）

2024年 『FLJ ISSUE ♯93』 表紙アートワーク

個展『ennui』開催

佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 広告

2025年 coldrain 東名阪ツアー "LOUD or NOTHING" ビジュアル

グループ展『The Orbit』（福岡）

chikame

福岡出身イラストレーター。

創作は女の子を中心に植物などのモチーフを取り入れ、瞬間に現れる生命の華やかさや儚さ、美しさを表現。強い瞳でインパクトのあるイラストを描く。

企業の広告イラストやアーティストのジャケットイラスト、グッズイラストなど制作。

instagram：@chan_chikame(https://www.instagram.com/chan_chikame/)

経歴

2022年 初個展「CHIKAMERA展」coffee&cake pecora

「出現画廊其ノ弐」メタバース展示・クロスフォリオ賞受賞

「超聴美味」 ahamo 聴くレシピドラマのイラスト担当(CV 小野友樹、南條愛乃)

2023年 「♯30秒のタイムスリップ」企画で中島美嘉の楽曲イラスト制作

蔦屋書店イオンモール筑紫野にて個展「あふれる」開催

TSUTAYA神松寺店にて個展開催

ニベア花王様のスキンミルクシリーズの広告イラストを制作

2024年 大阪初個展「miss you」@阪神百貨店 梅田本店

CIKAMERA展「Piece of LOVE」(福岡・個展)@CARBON COFFEE

「DIG VII」創刊号/主婦と生活社・東京ケイ子ランジェリー占い挿絵制作

2025年 福岡市「がん検診」イラスト制作

日向坂46佐々木久美様、佐々木美玲様×横浜名所コラボデザイン イラスト制作

急行２号／Kyukonigo

福岡で創作活動を開始。光の表現にフォーカスしたものを多く描く。

2022年に画集『Shimmer 急行2号作品集 ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK』を、2024年に著書『パーツ別でバリエーションとプロセスがわかる ガールズイラストで生かせる光の使い方』を発売。

そのほか、企業とのコラボレーションや広告、装画などに携わる。

instagram：@kyuko2goart(https://www.instagram.com/kyuko2goart/)

経歴

2021年 『境界線』（amazarashi）MV用イラスト

2022年 『RENEWABLEENERGY×SAGA』Webサイト用イラスト

2023年 『Drawing with Wacom』Wacom プロモーション

2024年 『HAIKEI』個展（Acht Cafe／福岡）

2025年 『McCafe #これが私の生きる道 いちご練乳フラッペ』マクドナルド プロモーション

2025年 『傷つくだけの恋だとしても』（小桜菜々 著／双葉社）装画

2025年 『初恋』個展（YOD TOKYO／東京）

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048