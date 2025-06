オム・ジョンファ×パン・ミナが母娘でプロの詐欺師に!?クライムコメディ映画『華麗な彼女』から究極の愛憎劇「偽りの雫」まで、話題作が“Channel K”にて続々と配信スタート！

株式会社インタラクティブ メディア ミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、韓国の国民的女優オム・ジョンファが天才詐欺師に扮し繰り広げていくクライムコメディ映画『華麗な彼女』(2023)や愛憎劇に欠かせないヒョン・ウソンも出演するドロドロ系ドラマ「偽りの雫」ほか、注目の韓国作品を本日6月5日(木)よりPrime Videoのサブスクリプション「韓国ドラマ&エンタメChannel K」(以下「チャンネルK」)の会員を対象に配信を開始いたします。

●オム・ジョンファ、パン・ミナが最強の母娘&パートナーに!

極上のクライムコメディ映画『華麗な彼女』

(C)2023.JNCMEDIAGROUP Inc. All Rights Reserved.

2023年に放送されたドラマで、医師の夢を諦めていた専業主婦がとある出来事をきっかけに研修医として第2の人生を歩んでいく姿を描いたメディカル・ヒューマンコメディ「医師チャ・ジョンスク」。そこでヒロインであるジョンスク役を務めたベテラン女優オム・ジョンファが、プロの詐欺師として活躍する様子をコミカルに描いた映画『華麗な彼女』(2023)がチャンネルKに初登場。

(C)2023.JNCMEDIAGROUP Inc. All Rights Reserved.

変装を得意とし、詐欺から泥棒まで数々の悪事に手を染めながら生計を立ててきたヒロインのジヘ(オム・ジョンファ)。しかしミッションの失敗が続いたことで、パートナーとして共に活動する娘ジュヨン(パン・ミナ)のためにも稼業から足を洗うことを決意します。華々しい引退を飾るため、資産600億とされる美術ブローカーの息子で年上女性が好きなことで有名なワンギュ(ソン・セビョク)に近づき自宅に入ることに成功しますが、そこには曲者のワンギュの父親と勘の鋭い家政婦が待ち構えていて…?

(C)2023.JNCMEDIAGROUP Inc. All Rights Reserved.

1990年代から女優、そして歌手としても活動し続けてきたオム・ジョンファ。そして大人気ガールズグループGirl's Day出身で「デリバリーマン~幽霊専門タクシー始めました~」(2023)をはじめとする数々の作品で女優としても魅力を発揮しているパン・ミナが、母娘役として共演したことでも話題を呼んだ本作。さらに、手柄のためにオム・ジョンファ演じるジヘを捜しながらもその娘に惹かれていく若手刑事役を「セレブリティ」(2023)への出演が記憶に新しいキム・ソンシクが演じるなど、脇を固めるバイプレーヤーも実力派ばかりです。

(C)2023.JNCMEDIAGROUP Inc. All Rights Reserved.

ジヘたちが挑む最難関ミッション、そしてジュヨンの恋模様といった物語の行方はもちろん、母娘による迫力のあるアクションシーンにも大注目の映画『華麗な彼女』を、ぜひチャンネルKでお楽しみください。

■『華麗な彼女』

字幕版:視聴はこちら(https://amzn.to/4kv3asL)

吹替版:視聴はこちら(https://amzn.to/3ZNaWFS)

●見始めたら止まらない!衝撃続きの復讐劇

ドロドロ系ドラマには欠かせない“ヒョン・ウソン”出演「偽りの雫」

(C)2016 MBC

【あらすじ】

優しい夫のヨンフン(ソ・ウジン)と幸せな日々を送っていたヒロインのジョンウォン(ウ・ヒジン)。ヨンフンは妻の親友でテヨングループの企画室長として働くギョンジュ(カン・ソンミ)に引き抜かれ彼女の下で働くことになりますが、ギョンジュから一方的に好意を寄せられ告白をされます。

(C)2016 MBC

彼はその想いを拒絶しますが、それに激怒したギョンジュは強硬手段に出ることを決意。一方、偶然出会った男性チワン(ヒョン・ウソン)とテヨングループの後継者争いに巻き込まれたジョンウォンは、無実の罪を着せられチワンと共に逮捕されることに。4年間の服役中に夫や母親など大切な人々を失うことになる彼らですが、その背後にはギョンジュの存在があることに気が付きます。そんな彼女への復讐を決意した2人は、出所後ギョンジュと彼女の周辺人物へ近づいていき…?

(C)2016 MBC

友人からの嫉妬によって、人生を破壊された女性ジョンウォンを「ヒーラー~最高の恋人~」(2014)や「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」(2021)といった名作でお馴染みのウ・ヒジンが熱演。さらにそんな彼女と共に権力争いに巻き込まれていくチワン役には、愛憎劇の金字塔「福寿草」(2012)にて名を広めたヒョン・ウソンが抜擢。「福寿草」では悪女に騙されヒロインを裏切る役どころを演じた彼が、本作ではヒロインを献身的にサポートするため、そのギャップにハマってしまうと視聴者の間でも話題を呼びました。

(C)2016 MBC

さらに物語のキーパーソンとなるギョンジュ役を演じたのは「恋はドロップキック!~覆面検事~」(2015)に出演するカン・ソンミ。ジョンウォンの前では固い絆で結ばれた親友と見せかけて、その裏では親友の夫をどんな手を使ってでも落とそうとする嫉妬深い2つの顔を持つ女性を演じた彼女の演技に、圧倒されること間違いありません。果たして、友人によって絶望的な人生を送ることになったヒロインによる復讐劇の行方はどうなってしまうのでしょうか?

全122話で構成される本作は、毎月30話ずつ最新話を更新予定。その気になる結末を、ぜひチャンネルKでご覧ください。

■「偽りの雫」

視聴はこちら(https://amzn.to/3FIndoe)

●イ・ドンウク主演!複雑な運命で絡み合った4人の男女が描く…

ミステリーロマンス「甘い人生」

(C) MBC 2008 All Rights Reserved.

韓国のみならず世界中で爆発的な人気を呼んだ「トッケビ~君がくれた愛しい日々~」(2016)にて死神役を務め、主演のトッケビ役を演じたコン・ユと共に韓国ドラマ史に残る名ブロマンスを生み出したイ・ドンウク。そんな彼がかつて主演を飾ったミステリーロマンス「甘い人生」(2008)もチャンネルKにて配信スタート。

(C) MBC 2008 All Rights Reserved.

日本語通訳士になる夢を諦めて結婚し、2人の娘を育てる母親として生きてきたへジン(オ・ヨンス)は、ある日夫のドンウォン(チョン・ボソク)の浮気を知ってしまいます。自分の人生に嫌気がさした彼女は、自殺を考えながら北海道へ向かい、そこで何かとつきまとってくる青年ジュンス(イ・ドンウク)と出会い、次第に惹かれあう仲に。しかしジュンスにも交際中の女性がいて、皮肉なことにヘジンの夫ドンウォンの不倫相手だったのです…。

(C) MBC 2008 All Rights Reserved.

満たされない愛に苦しむ若いカップルと愛が冷めてしまった中年夫婦。出会うはずのなかった4人が、それぞれ危険な関係を持ち歪んだ道へと足を踏み入れていくミステリーロマンス「甘い人生」。全24話という中編構成で制作された作品ですが、誰にも予想できない衝撃的な冒頭シーンを目にした瞬間、思わず物語に引き込まれてしまうことでしょう。

そんな予測不可能な展開で繰り広げられていく「甘い人生」の結末を、チャンネルKで見届けてみませんか?

■「甘い人生」

視聴はこちら(https://amzn.to/3TaHcyY)

●“演技の神” ナムグン・ミン主演!

共感度100%のリベンジラブコメディ「失業手当ロマンス」

(C)Tbroad Fox Co., Ltd. All rights reserved.

2PMジュノとのケミが話題を呼んだオフィスコメディドラマ「キム課長とソ理事~Bravo! Your Life~」(2017)やアン・ウンジンと共演し韓流ドラマ史に新たな風を巻き起こしたロマンス時代劇「恋人~あの日聞いた花の咲く音~」(2023)などで主演を務め世界中を魅了しているナムグン・ミン。そんな幅広い演技力でたくさんのファンから根強い人気を得ている彼の、初のラブコメディ主演作として話題を呼んだ「失業手当ロマンス」(2013)がチャンネルKに登場。

(C)Tbroad Fox Co., Ltd. All rights reserved.

ドラマの脚本家を夢見ながら、自分の夢とはかけ離れた“再現ドラマ”の作家として暮らすスンヒ(イ・ヨンア)。しかしある日会社が倒産し失業者となったことで雇用センターへと向かう彼女ですが、なんとそこで働いていた元カレのジョンデ(ナムグン・ミン)と最悪の再会をすることに。お互い新しいパートナーがいる彼らですが、過去の恋愛を引きずっている2人は再び意識し合うようになり…?

(C)Tbroad Fox Co., Ltd. All rights reserved.

全10話で構成される本作は、“作家スンヒの物語”、“元カレジョンデの学生時代”、“再会した2人のロマンス模様”と3部構成でストーリーが展開されていき、様々な視点から彼らの恋の行方を楽しめると韓ドラファンの間でも話題を呼びました。また、撮影当時15歳以上も離れた大学生役を演じるにあたり前髪を短く切るなど、細部までこだわったナムグン・ミンの繊細な演技にも夢中になってしまうことでしょう。

劇中で繰り広げられる2人の男女のリアルなやり取りや、大爆笑してしまうようなコメディ要素も存分に散りばめられたリベンジラブコメディ「失業手当ロマンス」。ぜひチャンネルKでお楽しみください。

■「失業手当ロマンス」

視聴はこちら(https://amzn.to/3SBWAUV)

さらに!6月下旬にはチェ・テジュンとスヨン(少女時代)によるK-POPスターとアンチ記者が繰り広げるロマンティックラブコメディ「だから俺はアンチと結婚した」(2021)。そしてイ・ミンギ×ナナ共演のドラマ作家と女優の同居ラブコメディ「Oh!ご主人様~恋ができない僕とカノジョの同居生活~」(2021)がチャンネルKに再び登場予定!胸キュンが止まらない、ラブコメドラマの人気作をぜひチャンネルKでチェックしてみてください!

●「チャンネルK」について

「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」とは、Prime Videoのサブスクリプションで韓国・中国ドラマ、映画、音楽など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

厳選されたドラマや映画、音楽番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」でご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。

2024年6月に韓国で開催された音楽祭「K-WAVE CONCERT 人気歌謡」や、アイドル達の休暇に密着した「(G)I-DLE以外取り扱い注意!」、「BLACKPINK HOUSE」などK-POP好きにご満足いただける番組はもちろん!「冬のソナタ」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「IRIS-アイリス-」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「ロマンスヴィラン」や「彼女が殺した」、「私の30歳」、「血のゲーム-廃墟脱出編-」をはじめとする独占配信作品、人気俳優出演の中国ドラマまでアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、通常どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

・公式サイトはこちら(https://channelk.jp/)

・公式Xはこちら(https://x.com/ChannelK_PR)

・配信ページはこちら(https://amzn.to/3ZP8XAR)