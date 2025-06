伊藤美来 Live Tour 2024 ″from now on″ dアニメストアで先行配信がスタート!! 「No.6」のLIVE映像が伊藤美来 Official Music Channelで公開!!

日本コロムビア株式会社

2024年6月23日の名古屋公演を皮切りに全国4都市で開催した伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"。

千秋楽となった7月15日の東京・立川ステージガーデンの模様が、6月5日よりdアニメストアで先行配信がスタートいたしました。





dアニメストア 「ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』」特集サイト

URL:https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002024







▌伊藤美来 Live 2025 Birth of Pops



また、対象作品を視聴した方の中から抽選で、伊藤美来さんサイン入りチェキを3名さまにプレゼントする企画も実施。応募期間は2025年6月5日 12:00から6月20日 11:59までとなります。そして、LIVE映像の中から「No.6」の映像を伊藤美来 Official Music Channelにて公開となりました。【Live Video】伊藤美来 / No.6 (Live Tour 2024『from now on』)https://www.youtube.com/watch?v=jYvLWOBNUsQ

伊藤美来のソロ初の生バンドを携えたワンマンLIVEを開催!!

日時:2025.10.11(土) 17:00開場/18:00開演

会場:LINE CUBE SHIBUYA





【LIVE Blu-ray商品情報】

タイトル: ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』

発売日: 発売中

内容: 2024年6月から7月にかけて開催された伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"の千秋楽公演

となった東京・立川ステージガーデンのステージのアンコールまで含む全20曲を収録。

さらにメイキング映像には、リハーサルの模様と、全4会場のバックヤードの模様を収録。

公演内容:

1. Now On Air

2. Plunderer

3. all yours

MC

4. らびちゅ

5. ワタシイロ

6. トロイメライ・ミライ

MC

7. 傘の中でキスして

8. あお信号

9. あの日の夢

幕間映像

10. 点と線

11. ガーベラ

12. ルージュバック

MC

13. パスタ

14. 空⾊ミサンガ

15. 閃きハートビート

16. Oh my heart

17. Shocking Blue

MC

18. No.6

EN1. La-Pa-Pa Cream Puff

EN2. Good Song





【商品形態】

ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』【限定盤】

https://columbia.jp/artist-info/itomiku/discography/COXC-1366.html



品番: COXC-1366

価格: 税込:\11,039

内容: ・Blu-rayディスク

・60Pオールカラーのライブフォトブック

・両面カラーのリバーシブルジャケット+透明スリーブケース

ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』【通常盤】

https://columbia.jp/artist-info/itomiku/discography/COXC-1367.html



品番: COXC-1367

価格: 税込:\8,580

内容: ・Blu-rayディスク



▌伊藤美来オフィシャルファンクラブ 会員受付中!!



【ファンクラブ名】伊藤美来Official Fanclub「all yours」

https://itomiku-fc.jp/

【料金】年額6,050円(税込)/月額550円(税込)

【運営】株式会社ドワンゴ





■伊藤美来 プロフィール

10 月12 日生まれ。スタイルキューブ所属。 2012年、第1回スタイルキューブ声優オーディションに合格。2013年ゲーム『アイドルマスターミリオンライブ』の七尾百合子役で声優デビューを果たした後、2014年『普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。』の宇佐美奈々子役でテレビアニメに初主演を果たす。以降、『BanG Dream!』シリーズ 弦巻こころ役、TVアニメ『五等分の花嫁』では中野三玖役、『プリンセスコネクト!Re:Dive』コッコロ役などに出演。2024年10月TVアニメ『魔王2099』マキナ=ソレージュ役、『アクロトリップ』伊達地図子役、劇場アニメーション『がんばっていきまっしょい』佐伯姫役。

アーティストとしては2016年10月12日のハタチの誕生日に満を持してソロでメジャーデビューを果たし、2017年 TVアニメ『武装少女マキャヴェリズム』のOPテーマ「Shocking Blue」、2018年TVアニメ『りゅうおうのおしごと!』EDテーマ「守りたいもののために」、2019年 TVアニメ『上野さんは不器用』のOPテーマ「閃きハートビート」、TVアニメ『プランダラ』の第1クールOPテーマ「Plunderer」に続いて、第2クールOPテーマ「孤高の光 Lonely dark」、2021年TVアニメ『戦闘員、派遣します!』のOPテーマ「No.6」、2022年TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』2期OP「青100色」、2023年10月TVアニメ『星屑テレパス』OP「点と線」を担当。 2023年2月には、4枚目のフルアルバム「This One’s for You」をリリース。