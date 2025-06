ロケット廃材から生まれたロケットタンクスピーカー「DEBRIS（デブリ）」発表 ｜ 乃村工藝社noon by material record、&SPACE PROJECT

noon by material record 第2弾2025年6月27日(金)CITAN(東京都日本橋)でリリースイベントを開催乃村工藝社グループのR&Dプロジェクト「noon by material record(以下、noon)」と、宇宙ロケット廃材を活用し新たなプロダクトを生み出すアップサイクルプロジェクト「&SPACE PROJECT」による共同プロジェクトは、ロケット廃材で制作したロケットタンクスピーカー「DEBRIS(デブリ)」を発表します。本プロジェクトでは宇宙産業が盛んな北海道大樹町の協力のもと、開発の過程で試験使用されていたロケット燃料タンクを調達。また大樹町でフィールドレコーディングを行い、オリジナル楽曲も制作※しています。当社は本プロジェクトの企画、スピーカーのデザイン・設計、制作、楽曲制作を担当しています。※楽曲制作:世界で活躍するトラックメーカー/DJ GONNO氏当社は大量の資源を消費する建築・内装業界で、素材を起点としてさまざまなサステナブルな研究や開発に取り組んでいます。noonでは「素材=地球資源」をテーマに建築廃材、海岸に漂着したプラスチック片、デニム端材、ロケット開発で役目を終えた燃料タンクなど、サステナブル・マテリアルを活用したスピーカーを制作し、音響体験を通して素材の新しい価値観を生み出すことにチャレンジしています。noon第2弾となる今回は、今後さらに成長が期待される宇宙分野の廃材に着目し新たな活用方法を検討。異なる分野に軸を持つプロジェクトや企業が集まりました。「DEBRIS」は音楽体験を通じて、資源や地域の魅力、宇宙に目を向けるきっかけをつくります。2025年6月27日(金)にはCITAN(東京都日本橋)でリリースイベントを開催します。オリジナル楽曲の演奏と共に、「DEBRIS」を体験いただけます。「DEBRIS」特設サイト DEBRIS | ROCKET TANK SPEAKER「DEBRIS」のオブジェ、音響、楽曲について頂点に浮かぶ球形のオブジェは、金工作家の外山和洋氏の制作協力。鉄・銅・アルミなど地球の元素である無機質な金属を一度完全に溶かし、有機的な形に再構築することで、素材の記憶を表現。宙に浮かぶ架空の鉱物を想起させ、ロケットが夢見たロマンを描いています。音響「宇宙は重力が無く上下左右という概念が存在しない」ことから着想を得て、360度に音が広がる無指向性構造を採用しています。楽曲ロケット燃料タンクが生まれた場所の空気や風景をそのまま音楽にできないかと、世界で活躍するトラックメーカー/DJ GONNO氏に楽曲制作を依頼。共に北海道大樹町でフィールドレコーディングを実施しました。風や波の音、ロケット発射台のビーコン音などを収集し作り上げた音楽は、「DEBRIS」の構造と響きに合わせて綿密に構成されています。ジャパニーズ・ハウス/テクノを代表するDJ/プロデューサーとして国内外で活躍。海外のレーベルを中心に数々の作品を発表している。JUNYA WATANABE MAN FALL/WINTER 2022のコレクションムービーで使用された瀧見憲司との Jamiroquai “Virtual Insanity” のリエディットワークも話題を呼んだ。2024年に自身が主宰するレーベル “Sanka” を始動し話題を集めている。ロケットタンクスピーカー「DEBRIS」プロジェクトチーム&SPACE PROJECT | 企画、ロケット素材の調達、WEBサイト・ロゴデザイン、映像制作https://and-space-project.jp/宇宙ロケットの開発資材を活用し、新しいプロダクトを生み出すアップサイクルプロジェクト。宇宙産業が活発な北海道を舞台に、道内のものづくり企業や道内外のクリエイターが力をあわせ、宇宙をもっと身近に感じられるプロダクトを開発。「宇宙タンクベンチ」(2025大阪・関西万博に展示中)や「宇宙シェルフ」など、“人々の暮らしに宇宙を”をコンセプトにさまざまなプロダクトを生み出し、宇宙ビジネスを盛り上げ、現代における新しい産業の創出を目指している。https://rd.nomurakougei.co.jp/project/sustainable/page/noon-by-material-record乃村工藝社グループが進める「素材=地球資源」をテーマとしたR&Dプロジェクト。大量の資源を消費する建築・内装業界において、素材を起点にさまざまなサステナブルな研究・開発を行っている。「noon by material record」は、建築廃材、食品廃棄、自然素材などのサステナブル・マテリアルでスピーカーを制作し、音響体験を通して素材の新しい価値観を生み出すことにチャレンジしている。DEBRISリリースイベント概要DEBRISが誕生するまで、宇宙や北海道という「場所」や「時間」を巡ってきたロケット燃料タンク。その過程を「旅」と位置付け、DEBRISが旅した軌跡を目と耳で楽しんでいただくリリースパーティーを開催いたします。場所は、「旅多き世界の為に」を理念にホテルやキャンプ場等の企画やプロデュースを行うBackpackers’ Japanが運営するホステルCITAN。DEBRISが視覚と聴覚に響かせる旅の記録を、来場される皆さまとともに味わいます。イベント名:noon by material record × &SPACE PROJECT presents「DEBRIS」release party開催日 : 2025年6月27日(金)場所:CITAN(東京都中央区日本橋大伝馬町15-2)https://backpackersjapan.co.jp/citan/プログラム:18:00~ メディア・関係者向け視聴会/トークセッション(開場17:30)19:30~ 一般向け視聴会20:00~ DJ PLAY(出演: GONNO、増村和彦)本件に関するお問合わせ先株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室MAIL: prs@nomura-g.jp関連リンク「DEBRIS」特設サイト DEBRIS | ROCKET TANK SPEAKERhttps://debris.and-space-project.jp/noon by material recordhttps://www.nomurakougei.co.jp/news/page/7052/&SPACE PROJECThttps://and-space-project.jp/北海道大樹町https://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kokuuchusuishinshitsu/1/850.html