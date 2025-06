ケアベア(TM) ポップアップストア 『FLUFFY LAND』好評につき人気イベントの第2弾開催決定！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)がマスターライセンスを保有するキャラクター『Care Bears(TM)(ケアベア)』のポップアップストアがルミネ新宿 ルミネ2に、2025年6月9日(月)~6月26日(木)期間限定オープンします。

今回のポップアップストアは、かわいい表情とカラフルな色づかい、おなかのシンボルマークが大人気のキャラクター『Care Bears(TM)(ケアベア)』の世界観を体感いただけるイベントです。2025年2月に実施した第1弾では、「ケアベアが大集結して、かわいいが詰まっていた!」「ケアベア診断で自分にぴったりなケアベアが見つかって楽しかった!」など、多くの好評の声をいただき、この度第2弾の開催が決定しました。

●ポップアップストアにて先行販売!夏の大人コーデにもマッチする、くすみカラーTシャツ

今回のポップアップストアでは、ケアベアの人気商品に加えて、新登場のTシャツを先行発売します。

※6月27日(金)からPLAZAオンラインストアでの展開予定

Tシャツのテーマは、「大人かわいいケアベア」。大人だってチャーミングなキャラクターをまとってオシャレを楽しみたい!という方に向けて、ケアベアたちが最高に大人かわいいTシャツとなって登場します。大きめに着用できるサイズ展開となっており、体型を気にせずに着られるのもポイント。ふわっと柔らかなタッチのイラストとトレンドのくすみカラーで、大人かわいいキャラTシャツコーディネートをお楽しみください。

<商品詳細>

価格 :各4,620円

サイズ :ワンサイズ

フルカラープリント2種 : ホワイト/ピンク

その他3種 :ホワイト/パープル/アプリコット

※アプリコットのみバックプリントあり

● 海外で大ヒット!雨の日を彩る「Loungefly ケアベア レインボーアンブレラ ミニバックパック」が限定40点登場

また今回のポップアップストアでは、海外で話題の「Loungefly ケアベア レインボーアンブレラ ミニバックパック」を数量限定40点発売します。持っているだけで気分が上がること間違いなしです。ぜひこの機会をお見逃しなく。

雨の日もハッピーに!ケアベアのカラフルレインボーリュック

見ているだけで心が躍る、「Loungefly ラウンジフライ ケアベア レインボーアンブレラ ミニバックパック」が新登場!キュートなケアベアたちが、鮮やかなレインボーカラーの傘をさしてお出かけを楽しく彩ります。愛らしいデザインだけでなく、使い勝手も抜群です。コンパクトな見た目ながら、必需品をしっかり収納できるスペースを確保しています。雨の日も晴れの日も、ケアベアと一緒にハッピーな気分でお出かけできます。

<商品詳細>

価格:23,100円

サイズ:幅23cm x 高さ27cm x 奥行き11.5cm(約)

素材:フェイクレザー

収納:外側にサイドポケットとジッパー付きフロントポケット

ストラップ:調節可能なパッド入りショルダーストラップと吊り下げループ

●かわいいケアベアのお顔がデザインされたアイシングクッキーやPOPUPストア限定グッズなど見どころ満載!

かわいすぎるケアベアたちがアイシングクッキーに!

ケアベアのアートがかわいいプリントアイシングクッキーが登場します。ケアベアのフェイスアップがデコレーションされたデザインで、自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめです。

<商品詳細>

価格 :各594円

種類 :チアベア/スウィートドリームベア/ファンシャインベア/ウィッシュベア/スパークルハートベア

●ポップアップストアでしか手に入らない!来場者限定の購入特典も

ケアベア ポップアップストア「FLUFFY LAND」限定デザインのショッピングバッグが登場。

雲の上のかわいらしいケアベアたちがデザインされています。

※ショッピングバッグは無料です。

※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。

※数量限定、なくなり次第終了です。

購入者特典 ミニトートバッグショッピングバッグ(表)ショッピングバッグ(裏)

5,000円(税込)以上お買い上げのお客様を対象に、ポップアップストア限定のかわいらしいミニトートバッグを先着300名にプレゼントいたします。

※1会計につき1点プレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了です。

●チアベアに会える!グリーティングイベントも開催

チアベアに会える特別な機会!

ご家族ご友人お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。

開催場所:ルミネ新宿 ルミネ2-2F EVENT SPACE1

開催日時:

2025年6月9日(月) 17:00~

2025年6月14日(土)、21日(土) 13:00~/14:30~/16:00~

※各回先着30組とさせていただきます

※撮影時は並んでいただき、順番にご案内いたします

※諸事情により予告なく実施内容を変更する可能性がございます

※当日の状況により整理券を配布させていただく可能性がございます。詳しくはスタッフまでお問合せ下さい

●“ケアベアピラミッド”がお出迎え!ケアベアづくしのフォトジェニックな空間に癒されて

今回のポップアップストアでは、雲の上に住むケアベアらしい世界観を満喫できる、心ときめく空間でお客様をお迎えします。入店してまず目に飛び込んでくるのは、15種類以上のケアベアを積み上げたケアベアピラミッド。梅雨のどよんとした気分も晴れやかになる、カラフルで可愛らしいケアベアたちがお出迎えします。

また、第1弾のポップアップストアでも大好評だった、自分にぴったりなケアベアがわかる「ケアベア診断」コーナーが再登場するほか、お気に入りのケアベアと忘れられない一枚を残せる、フォトジェニックなフィッティングルームも必見です。どこを切り取っても「かわいい」が溢れる空間で、ぜひ至福のひとときをお過ごしください。

●限定Tシャツが当たる!#推しケアベアSNS投稿キャンペーン

店内イメージ画像

カラフルなケアベアたちはなんと30種類以上。おなかのシンボルマークや表情も少しずつ個性があります。あなたの「推しケアベア」を投稿いただいた方のなかから、抽選で5名様にPOPUP限定デザインのTシャツがいち早く当たるSNSキャンペーンも同時開催いたします。

【キャンペーン期間】

2025年6月5日(木)~11日(水)

【キャンペーン参加方法】

1.Care Bears(TM)公式Instagramアカウント(@carebears_jp)をフォロー

2.対象キャンペーン投稿に「いいね」

3.あなたの推しケアベア”をコメントで教えてください。

(例:「チアベアがいちばん好きです 」)

●ケアベア ポップアップストア「FLUFFY LAND」開催概要

場所:ルミネ新宿 ルミネ2-2F EVENT SPACE1

住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-38-2

期間:2025年6月9日(月)~26日(木)

● 『Care Bears(TM)(ケアベア)』について

1982年にグリーティングカードとコンシューマープロダクツから生まれたケアベアは、その後一連のテレビアニメ番組や長編映画を通じて、世界で最も人気があり愛される子供向けキャラクターの1つとなりました。

みんなで楽しみ、分かち合い、ケアすることを大切にする、ケア・ア・ロットの愛らしく抱きしめたくなるベアたちにはあらゆる年齢層のファンがいます。

https://www.plazastyle.com/contents/charapla/carebears(https://www.plazastyle.com/contents/charapla/carebears)

※価格はすべて税込価格です。

※商品画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※画像をご使用される場合はコピーライトを表記ください。

Care Bears(TM) and related trademarks:

TM & (C) 2025 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.