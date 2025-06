「niko and ...」が、韓国発の人気ライフスタイルブランド「wiggle wiggle」と初のコラボレーションアイテムを 6 月 5 日（木）より、全 11 型発売

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷 2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、韓国発の人気ライフスタイルブランド 「wiggle wiggle」とのコラボレーションアイテムを 2025 年6月 5 日(木)より「niko and ...」の全店舗、 公式WEBストア and ST(アンドエスティ)、一部商品を「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」で発売します。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の 9 つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。 「wiggle wiggle」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランドで、昨年末に東京・原宿オープンした日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」がSNSやメディアで話題となり、幅広い層から人気を集めています。「wiggle wiggle」のユニークでポップな世界観に共感し、初のコラボレーションにいたりました。

本コラボレーションは、「wiggle wiggle」としては新たな展開となる、ウィメンズアパレルや服飾雑貨を中心にラインアップしました。「wiggle wiggle」のブランドコンセプトである〈Maximal HAPPINESS〉にインスパイアされたデザインに仕上げ、日常をカラフルに彩ってくれるポップなコラボレーション商品を展開いたします。人気のモチーフをあしらったTシャツのシリーズや、ヒップ部分にロゴやアートを配したY2K風のデニム、wiggle wiggleの人気キャラクター「Smile We Love」がついたリバーシブルで楽しめるバケットハット等、トータルコーディネートが完成します。

■「wiggle wiggle」×「niko and ...」コラボレーション概要

商品詳細※一部抜粋

商品名:【wiggle wiggle】コラボモチーフTシャツ

価格:5,500 円(税込)

商品名:【wiggle wiggle】コラボサイドタックデニムパンツ

価格:8,500円(税込)

商品名:【wiggle wiggle】コラボモチーフジップシャツ

価格:7,000円(税込)

商品名:【wiggle wiggle】コラボシャカパンツ

価格:7,500円(税込)

商品名:【wiggle wiggle】コラボリバーシブルハット

価格:3,990円(税込)

商品名:【wiggle wiggle】コラボモチーフチャーム

価格:1,980 円(税込)

商品名:【wiggle wiggle】コラボ 2Pソックス

価格:2,200 円(税込)

■「wiggle wiggle(ウィグルウィグル)」について

「wiggle wiggle」は、韓国で誕生したライフスタイルブランドです。 "Maximal HAPPINESS"をテーマに、ファッション雑貨やスマホアクセサリー、インテリア小物など、カラフルで遊び心あふれるアイテムを展開。 日常に楽しさや鮮やかさを添える独自のスタイルで、Z世代から 30 代を中心に、幅広い層から支持されています。

他にはない大胆なカラーリングと、感性に響くユニークなデザインで、いつもの日常にわくわくする気分をプラス。 心がはずむような“かわいい”を通して、wiggle wiggleはハッピーな体験を届け続けます。

■「niko and ...」について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでな く、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30 代の男女に向けて事業展開しています。 全国 145 舗展開(2025 年 5 月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45 以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール&メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。 様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 21 番 1 号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/