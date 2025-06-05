GLM、令和６年度「TOKYOパパ育業促進企業」にてブロンズ認定を初取得

株式会社グローバル・リンク・マネジメント

投資用不動産を扱う株式会社グローバル・リンク・マネジメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金 大仲、証券コード：3486）は、令和６年度「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度において、初めてブロンズ認定を取得いたしましたのでお知らせします。

「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度とは、東京都が、男性社員の育児休業取得率を一定割合達成し、今後も継続して取得を促進する企業等を「TOKYOパパ育業促進企業」として登録し、取得率に応じて３段階の「TOKYOパパ育業促進企業登録マーク」を付与する制度です。

当社は、令和５年１月１日～令和６年12月31日の２年間で、男性社員による育児休業取得率66％を達成したことから「ブロンズ」の認定を受けました。

当社では、社内報や社内掲示板を通じて男性の育児休業取得制度を周知し、配偶者の妊娠の申し出があった男性社員に対する個別面談などの実施、育児休業取得に関する福利厚生および社会保険に関する説明、質問対応等を行うことで育児休業を取得しやすい職場環境づくりに努めています。また、社内報動画で育児休業取得者と上司のインタビューを公開するなど、社内での理解をさらに深める取り組みを行っています。令和７年も多くの男性社員が15日以上の育児休業を取得しており、今後は「シルバー」(取得率75％以上100％未満)認定を目指しています。

当社は、今回の認定に加えて、女性活躍推進に関する「えるぼし認定」（星２つ）も取得しています。今後も、社員のライフステージに応じた支援を充実させ、男女問わず全ての社員が活躍できる職場環境の整備を推進していきます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20953/table/227_1_cdd420efed35de8bcc7743bed9b06dc2.jpg ]

・「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度について

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/danseiikukyu/touroku/

・登録企業ページ（グローバル・リンク・マネジメント）

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/danseiikukyu/kensaku/company.html?id=c196

・当社の働く環境整備への取り組み

https://www.global-link-m.com/sustainability/social/env/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20953/table/227_2_ffa1b8a59836318ca45d8942eacad1a5.jpg ]

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年 ３月

資本金： 582百万円（2024年 12月末現在）

代表： 代表取締役社長 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、販売、賃貸管理）

会社HP：https://www.global-link-m.com/