MSIが2025年のトレンドとして注目する「18インチゲーミングノートPC」のラインアップを強化「Raider 18 HX AI A2XW」「Vector 18 HX AI A2XW」を日本国内投入！

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、MSIが2025年のトレンドとして注目している「18インチ ゲーミングノートPC」のラインアップをさらに強化するべく、「インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー(シリーズ 2)」と「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 50 シリーズ Laptop GPU」を搭載した「Raider 18 HX AI A2XW」と「Vector 18 HX AI A2XW」シリーズの日本国内向けモデルを2025年6月12日(木)より順次販売開始いたします。

この他、ウルトラハイスペックゲーミングノートPC「Vector 17 HX AI A2XW」、薄型・軽量ゲーミングノートPCの「Thin 15/A15」各シリーズのバリエーションモデルを2025年6月12日(木)より順次販売開始いたします。

【Raider 18 HX AI A2XWシリーズの主な特徴】

●285HXとRTX 5090/5080を組合わせたRaiderシリーズの最高峰モデル

・18インチ大画面4K+ 120Hzディスプレイ採用

・「インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 285HX」と「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090/5080 Laptop GPU」により、ハイエンドゲーミングデスクトップ級のゲーミング性能を発揮

・Thunderbolt(TM) 5 Type-Cを2ポート搭載し、超高速データ転送と幅広い拡張性を実現

・Raider 18 HX AI A2XW シリーズ製品ページ:

https://jp.msi.com/Laptop/Raider-18-HX-AI-A2XWX

【Vector 18HX AI A2XWの主な特徴】

●上位モデルに匹敵する性能を備えつつ機能を厳選したVectorシリーズの18インチモデル

・「Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 275HX」と「GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPU」の組み合わせで上位モデルに匹敵する性能を実現

・eスポーツ大会グレード、リフレッシュレート 240Hz「スーパー滑らか表示ディスプレイ」採用

・有線LAN・無線LAN・I/Oポートを上位モデルと同等の構成を採用

・Vector 18 HX AI A2XW シリーズ製品ページ:

https://jp.msi.com/Laptop/Vector-18-HX-AI-A2XWX

【Vector 16 HX AI A2XWの主な特徴】

●16インチサイズで性能を最大限引き上げたウルトラハイスペックモデル

・16インチサイズの本体に「Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 275HX」と「GeForce RTX(TM) 5080 Laptop GPU」を搭載し、性能とサイズのバランスを限界まで追求

・eスポーツ大会グレード、リフレッシュレート 240Hz「スーパー滑らか表示ディスプレイ」採用

・次世代Type-Cポート「Thunderbolt(TM) 5」を搭載し、双方向帯域幅 最大120Gbpsを実現

・Vector 16 HX AI A2XW シリーズ製品ページ:

https://jp.msi.com/Laptop/Vector-16-HX-AI-A2XWX

【Thin 15 B2RVシリーズの主な特徴】

●気軽に持ち運べていつでもすぐにゲームが遊べるゲーミングノートPC

・「Thin 15」シリーズ初の「インテル(R) Core(TM) プロセッサー(シリーズ 2)」搭載モデル

・「GeForce RTX(TM) 4050 Laptop GPU」を搭載し、幅広いジャンルのPCゲームをフルHD解像度で快適にプレイできるゲーミング性能を確保

・リフレッシュレート 144Hz「滑らか表示ディスプレイ」を搭載し、FPSやバトルロイヤルゲームに最適

・Thin 15 B2Rシリーズ製品ページ:https://jp.msi.com/Laptop/Thin-15-B2RX

【Thin A15 B7Vの主な特徴】

●リーズナブルでゲーミング以外の用途でも使える高コストパフォーマンスモデル

・「AMD Ryzen(TM) 7 7735HS」と「GeForce RTX(TM) 4050 Laptop GPU」を搭載しつつ、税込み価格17万円以下のリーズナブルな価格を実現

・144Hz「滑らか表示ディスプレイ」、メモリ16GB(8GB ×2)など、必要な要素をしっかり抑えた構成

・専用GPU搭載で薄さ21.7mm・軽さ1.86kgだから気軽に持ち運べるため、ゲーミング以外でビジネスやクリエイティブ用途でも活躍

・Thin A15 B7Vシリーズ製品ページ:https://jp.msi.com/Laptop/Thin-A15-B7VX

