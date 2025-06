【銀座 蔦屋書店】松田ハルによる「Treasure Hunting」を6月14日（土）より開催。現実と仮想を行き来し、身体性や空間の再編成を試みる。

《Treasure Hunting》2025、1620×1200×45mm、パネルにキャンバス、シルクスクリーン、油彩、アクリル絵具

《circle》2025、950×810×40mm、キャンバスにシルクスクリーン、油彩 《Personal Gallery》2025、H504×W609×D40mm、パネルにキャンバス、シルクスクリーン、アクリル絵具

特集ページ| https://store.tsite.jp/ginza/event/art/47720-1757170604.html 概要松田ハルは、1998年岩手県生まれ、現在は東京を拠点に活動するアーティストです。松田は制作工程において、まず、モチーフを3Dスキャンによってデータ化し、その質感や色彩などをVR(仮想現実)上で加工しながらイメージを再構築します。そして、シルクスクリーンによる平面作品として表現することで、現実空間においてそれらを可視化し、仮想空間と現実世界の境界を探ろうとしています。近年では平面作品の他に、映像、彫刻なども制作しています。本展では、土偶などの過去の先人たちが残してきた遺物をテーマに、現実と仮想が交差する不可思議なリアリティの表現に挑戦します。展示ステートメント私の作品は、人類が高度に文明を発展させる過程で生み出してきた「複製技術」を統合し、それらを扱うことで制作されている。活版印刷から版画、インターネット、VR、AIに至るまでそれらは歴史の一本の線で繋がっており、時代ごとに形を変えながら、人間の創造と記録の欲求に応えてきた。こうした時代の中で、「変わらないものとは何か?」と問われれば、現代においても人間の根源的な欲求を忘れることは不可能だ──そう思わずにはいられない。それは、衣食住といった基本的な営みにとどまらず、誰かのために何かを遺そうとする意志や、未知への探究心、そして私たちが価値とみなしてきたものを歴史へと昇華させようとする行為にも表れている。だとしたら、その「変わらず、忘れえぬもの」をもう一度捜しに行こう。童心みたいな澄んだ眼差しで、振り返るように。複雑で、思考が煩雑になりやすい現代においても、私たちがそれを思い出せるように。松田ハルプロフィール1998年 岩手県生まれ2021年 筑波大学芸術専門学群美術専攻版画領域卒業2021年 クマ財団5 期生 採択2023年 京都芸術大学大学院グローバル・ゼミ修了個展2021年 「VIRTUAL ABSTRACTION」文華連邦 DOGO(東京)2023年 「不自由のオーバーワールド」COHJU CONTEMPORARY(京都)グループ展「KUA ANNUAL 2022」東京都美術館(東京)「ARTISTS' FAIR KYOTO 2022 サテライト alter in form - 変容」 千總ギャラリー(京都)「KUMA EXHIBITION 2022」ANB Tokyo(東京)「拡散距離 / コンヴァートの作法 / 可変太陽」三越コンテンポラリーギャラリー(東京)「CAF 賞2022 ファイナリスト展」代官山ヒルサイドテラス(東京)「A-LAB ARTIST GATE2023」A-LAB(兵庫)「六本木アートナイト2023」麻布警察署跡地(東京)「丸の内アートアワード2023」行幸地下ギャラリー(東京)「DOOMs」SOM ギャラリー(東京)「マイマップでラインとシェイプを描画する」タカイシイギャラリー(群馬)「アンビルトの残光」HIRO OKAMOTO ギャラリー(東京)「ART COLLABORATION KYOTO 2024」国立京都国際会館(京都)「MEET YOUR ART FESTIVAL 2024」天王洲運河(東京)受賞100人10 between the arts 協賛企業賞CHANGTING GALLERY PRIZE 2022 グランプリWATOWA ART AWARD 2021 特別賞(芦川朋子賞、青井茂賞、久保田真帆賞、小松隆宏賞)CAF 賞2022 ファイナリスト入選丸の内アートアワード2023 フランス大使館賞販売について展⽰作品は、店頭にて6⽉14⽇(⼟)10:30より販売します。アートのECプラットフォーム「OIL by美術⼿帖」では、6⽉16⽇(月)10:30より販売します。https://oil.bijutsutecho.com/gallery/730※作品はプレセールスの状況により、展覧会会期開始前に販売が終了することがあります。展示詳細松田ハル「Treasure Hunting」会期|2025年6⽉14⽇(土)~7⽉4⽇(金)※終了⽇は変更になる場合があります。時間|10:30~21:00 ※最終日は18:00まで会場|銀座 蔦屋書店 アートウォール⼊場|無料主催|銀座 蔦屋書店お問い合わせ|info.ginza@ccc.co.jp銀座 蔦屋書店本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F営業時間|店舗ホームページをご確認ください。ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarksTwitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYAInstagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp関連リンク銀座 蔦屋書店https://store.tsite.jp/ginza/event/art/47720-1757170604.htmlCCCアートラボhttps://www.ccc-artlab.jp/