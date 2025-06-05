南魚沼市展示会等出展支援事業補助金、募集開始！

南魚沼市

南魚沼市内に本社又は本店を有する中小企業、小規模企業者又は個人事業者が自社製品の販路開拓及び情報発信を図るために、国内で開催される展示会等への出展に要する経費について予算の範囲内で補助を行います。

▼市ウェブサイトはこちら

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/tennjikihojyokinn.html

●補助対象者

以下のすべてを満たす中小企業等。

1 南魚沼市内で本社又は本店を有する中小企業等。ただし、市長が適当と認める者はこの限りでない。

2 南魚沼市暴力団排除条例（平成24年南魚沼市条例第2号）第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有していないこと。

3 市税を滞納していないこと。

●補助対象経費

出展料 会場借上料 展示装飾・設営費 旅費交通費（※1） 宿泊費（※2）

印刷製本費 広告宣伝費 通訳・翻訳費 通信運搬費 賃借料 委託料

※１：旅費交通費において、急行料金、寝台料金及び座席指定料金については対象外になる場合があります。

※２：宿泊費は、１人当たり１泊１万円を上限額とします。

●補助金額

補助率： 補助対象経費の1/2以内（千円未満切捨て）

補助限度額： 次の表に掲げる額を上限とします。

※以下は補助対象経費に含まれません。

・消費税及び地方消費税

・その他市長が不適当と認める費用

●申請手続きなど

□申請方法

以下の書類を南魚沼市商工観光課に提出してください。

・南魚沼市展示会等出展支援事業補助金交付申請書（様式第1号）

・事業計画書（様式第2号）

・出展する展示会等の概要がわかる資料

・市税納税証明書

□提出先

担当窓口：南魚沼市 商工観光課 商工振興班

住所：〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1

電話：025-773-6665

●新潟県南魚沼市

新潟県南部に位置、世界有数の豪雪地域。

7か所のスキー場が点在し、南魚沼産コシヒカリが有名。

2024年度ふるさと納税受入額71億円超。

市長：林 茂男

人口：約52,000人（2025年4月現在）

南魚沼市HP：

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp

ふるさと納税特設ページ：

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shisei/kaikaku/zaisei/furusatonouzei