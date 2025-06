Nintendo Switch(TM) 2 『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』が本日発売！

株式会社カプコン

カプコンのNintendo Switch 2 参入第1弾『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』が本日発売! そして既発売のプラットフォームへ向けても新たなエクストラコンテンツ「畏界遷宮(いかいせんぐう)」の配信が始まっています。

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』は独創的な“和”の世界観を舞台に、爽快なアクションとタワーディフェンスの戦略性の融合が楽しめる「神楽戦略活劇」。唯一無二の作品性が世界中のゲームファンとメディアから賞賛された1作です。今報では最新スクリーンショットを中心に『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』の魅力をおさらい。新たなプラットフォーム、そして新たなコンテンツの追加で魅力を増した1作を、ぜひお楽しみください。

■『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』ってどんなゲーム? まずはコチラをどうぞ!

Nintendo Switch 2 『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』 発表トレイラー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MjtmOnPVcjY ]

■本日追加されたエクストラコンテンツ「畏界遷宮(いかいせんぐう)」の解説はコチラ!

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』畏界遷宮トレイラー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=w9xqnMkxYSQ ]

■前日譚が人形浄瑠璃文楽で描かれる! 見逃せない一篇です。

【CAPCOM×国立文楽劇場】『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』人形浄瑠璃文楽スペシャル演目

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=tnIascFyty8 ]

最新情報はコチラから! 公式Xアカウント

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』公式 X アカウント( @Kunitsu_Gami_JP )

■爽快なアクションとタワーディフェンスの戦略性の融合が楽しむ「神楽戦略活劇」!

本作でプレイヤーは主人公の護人「宗(そう)」と巫女の「世代(よしろ)」となって、穢れに覆われてしまった”禍福山”の平穏を取り戻すべく、襲い来る異形を退け、山を祓い浄めてゆきます。「昼のフェイズ」では、陽が沈むまでの限られた時間で村の探索と戦闘に向けての“備え”を行い、「夜のフェイズ」では自ら刀を振るいつつ、仲間の指揮も執る。爽快なアクションと高い戦略性を持つタワーディフェンスの要素が絡み合ったゲーム体験が楽しめる作品です。

本作の主人公、護人の宗。仲間たちに采配を揮い、自らも刀を振るう舞っているかのような宗の攻撃。爽快なアクションが楽しめるもう1人の主人公、巫女の世代。彼女の舞う神楽によって異界の門と化した鳥居を浄め祓う事ができる浄化された村は「拠点」として活躍。世代のいる「天幕」では村人の強化や装備の変更など様々な準備を整える事ができる大木を覆い尽くすほどの巨大な畏哭と対峙することも。村人と協力して、攻略の糸口を掴もうNintendo Switch 2 で追加されたマウス操作。直感的に村人を配置することができる畏哭以上に強大な敵「血の穢れ」が立ち塞がる。強敵「仏法僧」との戦闘仲間たちと共闘して有利に闘いを進めろ「血の穢れ」の1体、「のつご」との戦闘宗は力尽きても「魂」となって指揮を執ることができる。一定時間が経つと復活し、再び刀を振るうことができる「血の穢れ」の1体、「やつかはぎ」との戦闘村人たちのスキルや仕掛けを活かし、有利な戦況を作り出せ船上が舞台となる弓鳴湖での闘い宗と世代、幕間の1コマ。平穏を取り戻すことができるのだろうか?

■『大神』コラボレーションやこれまでのアップデートも収録。

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』が余さず楽しめる!

Nintendo Switch 2 版『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』には、独創的な“和”の世界観を持つアクションアドベンチャー『大神』とのコラボレーションや、これまで重ねてきたアップデート内容も収録しています。

アマテラスをモチーフにした衣装と武器を装備した宗。腰のイッスンにも注目!魔像「天照」。装備すると宗が通った足許に花が咲き乱れるようになる

アップデートを重ねたことで遊びやすさが向上。触れあえる犬や猫もより多彩に!

■もっと「爽快なアクションと戦略性の融合」を楽しむ―。エクストラコンテンツ「畏界遷宮(いかいせんぐう)」

本日無償アップデートで追加された「畏界遷宮」は、より「爽快なアクションと戦略性の融合を楽しむ事」に特化したエクストラコンテンツです。本編を踏襲しつつもよりシンプルになった昼夜のサイクルをベースに、幾夜にも渡って果てしなく続く畏哭たちの猛襲(ウェーブ)から、巫女の「世代(よしろ)」を護り続けるハイスコアアタック、”腕試し”が楽しめます。畏界では世代の体力は回復することがなく、彼女が力尽きるとゲームオーバーになってしまいます。だから「いかに立ち回り?いかに村人たちと協力するか?」本編以上にプレイヤーの腕前と戦略が試される、やり込み要素満載で挑戦意欲を掻き立てるプレイモードです。

鳥居の裏から繋がる「畏界」が闘いの舞台だ強敵「血の穢れ」も出現。歯応え抜群のプレイモードだキャプション:鳥居の裏から繋がる「畏界」が闘いの舞台

■直筆サイン入り色紙をプレゼント! Nintendo Switch 2 版『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』発売と、「畏界遷宮」配信を記念したSNSキャンペーンを本日より開催!

Nintendo Switch 2 版『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』の発売と、エクストラコンテンツ「畏界遷宮」の配信を記念して、抽選で合計33名様に豪華賞品が当たるキャンペーンを開催いたします。

【公式】 『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』Xアカウント(@Kunitsu_Gami_JP) をフォローの上、キャンペーンポストをリポストすれば、応募完了!

皆様のご参加をお待ちしています。

■キャンペーン期間

2025年6月5日(木)~6月18日(水)13:00まで

■賞品

豪華賞品を抽選で合計33名様にプレゼント!

本作のアートを手掛けた「ヒナナナ」のサイン入りイラスト色紙 3名様

「ヒナナナ」サイン入りイラスト色紙

Amazonギフトカード2,000円 10名様

Amazonギフトカード2,000円

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』オリジナルマウスパッド 20名様

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』オリジナルマウスパッド

※画像はイメージです。

※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

■参加方法

1.【公式】 『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』Xアカウント(@Kunitsu_Gami_JP)をフォロー

2.キャンペーンポストをリポスト



■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20250605/kunitsugami-launchcp/



■本日発売! Nintendo Switch 2 版『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』

■商品名:『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』

■対応ハード:Nintendo Switch 2

■CERO レーティング:B(12才以上対象)

■発売日:本日発売! (2025年6月5日)

■価格:ダウンロード版 3,990円(税込) パッケージ版(キーカード) 4,389円(税込)

キーカードのご利用にあたっては次のものをご利用ください。

●インターネット接続環境

●12GB以上の空き容量*

*更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合があります。

はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされます。詳細は以下をご確認ください。

http://www.nintendo.com/jp/switch2/key-card/



■ジャンル:神楽戦略活劇

■公式サイト:https://www.kunitsu-gami.com/ja-jp/

■各機種で好評販売中! 『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』

■商品名:『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』

■対応ハード:Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Steam

■CERO レーティング:B(12才以上対象)

■発売日:好評販売中

■価格:ダウンロード版 3,990円(税込)

■ジャンル:神楽戦略活劇

