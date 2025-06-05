新規VTuber事務所「VALTRA（ヴァルトラ）」設立｜7月19日(土)から順次配信デビュー予定！
株式会社GSC（所在地：東京都渋谷区、運営責任者：伊部一真）は、新たなVTuber事務所「VALTRA(ヴァルトラ)」の設立を発表いたします。
「VALTRA」は、一人ひとりのタレントが持つ個性を最大限に引き出し、
その輝きを世界中に届け、より多くの笑顔が連鎖する未来を創ることを使命としています。
所属タレントが勇気を持ち、新たな挑戦に踏み出せるよう、私たちは全力で後押しします。
■ 事務所名の由来・コンセプト
ラテン語の「VALOR＝勇気」と「ULTRA＝限界を超える」を由来とし、「勇気を持って限界を超える」挑戦者の物語を紡いでいきます。
▼7月デビュー予定の2名
・アイザック・ダ・ヴィンチ - Isaac Da Vinci -
・7月19日(土)初配信予定
・YouTube：http://www.youtube.com/@Isaac_Da_Vinci
・Tiktok：https://www.tiktok.com/@isaac_da_vinci
・X(旧Twitter)：https://x.com/IssacDaVinci
キャラクターデザイン：灰色ルト様(@luto_gray000(https://x.com/luto_gray000))
Live2Dモデリング：NMZ様(@NMZ_aau(https://x.com/NMZ_aau))
・憂月こはね - Yuzuki Kohane -
・7月26日(土)初配信予定
・YouTube：http://www.youtube.com/@kohane.yuzuki
・Tiktok：https://www.tiktok.com/@yuzuki.kohane
・X（旧Twitter）：https://x.com/kohane_yzk
キャラクターデザイン：TNDS様(@un_5(https://x.com/un_5))
Live2Dモデリング：もちゆる様(@mochiyurudesuyo(https://x.com/mochiyurudesuyo))
■ 残る3名のタレントも8月末頃の初配信に向けて準備中
・残る3名は3人組ユニットとしてリレー形式での初配信を予定しております。
・3名に関しましては準備が整い次第、情報を公開致しますので今しばらくお待ちください。
■ 各種リンク
・公式サイト：https://www.valtra-gsc.jp/
・X（旧Twitter）：https://x.com/Valtra_gsc_pro
・YouTube：http://www.youtube.com/@valtra_gsc
■ 本件に関するお問い合わせ先
VALTRA運営事務局
メール：valtra@gsc-pro.com
担当：VALTRA運営責任者：中尾匡伸