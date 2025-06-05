¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» ¥Èー¥¹¥Æ¥ó¡¦¥í¥¤¥Ö¥ëHC ½¢Ç¤²ñ¸«¼Â»Ü¤Î¤´Êó¹ð
¤¤¤Ä¤â¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ø¤ÎÁ´¡ÈÎÐ¡É±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î4Æü¡¢COCONO SUSUKINO¤Ë¤Æ¡¢¥Èー¥¹¥Æ¥ó¡¦¥í¥¤¥Ö¥ë¿·HC¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥í¥¤¥Ö¥ëHC¡¢ºù°æGM¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¹¥Æ¥ó¡¦¥í¥¤¥Ö¥ëHC ¥³¥á¥ó¥È
³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£(ÆüËÜ¸ì¤Ç¤´°§»¢)
ºù°æGM¤«¤é¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë½Å¤Í¤Æ´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢13Ç¯Á°¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È´ê¤¤¡¢ËÜÆü¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
14Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤ÊÁªÂò»è¤ä¡¢Â¾¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÁª¤ó¤À°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÁÌä¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¿§¡¹¤ÊÊý¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2012Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Êì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤È¿§¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Î¤É¤ì¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤Î¥³ー¥Á¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤«¤éÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Î´·ÍÑ¶ç¤Ç¡ÖI have butterflies (in my stomach).¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¶»¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»½éÇ¯ÅÙ¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥é¥Ö¤Î´Ä¶¤âÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾¡¤Ä¥Áー¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤¬Âç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¦¥Áー¥à¤ÎÎò»Ë¤Î°ìÉô¤ò¤Þ¤¿¼«Ê¬¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë¤Þ¤¿Ã£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢º£²óËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÀÞÌÐÉðÉ§¼ÒÄ¹¡¢ºù°æÎÉÂÀGM¤¬¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°úÂà¤·¡¢Åö»þ¤Î¥Áー¥à¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¥Áー¥à¤ÏÉÙ±Ê·¼À¸Áª¼ê¤Î²ÃÆþ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤Þ¤Àºù°æÁª¼ê¤¬¸½Ìò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(ŽÆŽ¯ŽºŽØ)
¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ï¿·¤·¤¤¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¼ã¤¤¥Áー¥à¤Ç¡¢Ç¯Îð¤¬¼ã¤¤¤³¤È¤Ç·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ï¥ó¥°¥êー¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÉÙ±ÊÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥Áー¥à¤Î·Á¤Ï¸½Âå¥Ð¥¹¥±¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Î¥Ð¥¹¥±¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¡¢¤«¤Ä¾ÍèÅª¤Ë¤âº£¸åÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥¹¥±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥³ー¥È¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢¥Úー¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬´Ñ¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Áー¥à¤Î»Ñ¤ò¥³ー¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ±Ê·¼À¸Áª¼ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È
Èà¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
U16ÆüËÜÂåÉ½¡¢U18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂç²ñ¤â2²ó¤Û¤É°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢3¡ß3¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢ÉÙ±ÊÁª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯ÂÆ§¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬ÆüËÜ¤ËÌá¤ê¼Á¤Î¹â¤¤B¥êー¥°¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤ÎNBA¤Ø¤ÎÌ´¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¥×¥ìー¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤¬NBA¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¸þ¾å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³ËÌ³¤Æ»¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¥·¥åー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È1ÅÀ¤À¤±¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¯¤ëÍýÍ³¤Ï¼«Ê¬¤¬¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤ÎHC¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Áー¥à¤òÁª¤Ö¤¦¤¨¤ÇÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Áー¥à¤òÁª¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤·¤½¤ì¤¬¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£
¼«Ê¬¤¬HC¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢ÉÙ±ÊÁª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Áー¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬HC¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤·¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤ÇÈà¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«
¤Þ¤À¥í¥¹¥¿ー¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Çº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯´°àú¼çµÁ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¡¢¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ´°àú¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2026-27¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ÏB.PREMIER¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ïº£Æü¤ª½¸¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤âÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢Ã»´ü¤ÎÌÜÉ¸¤Ï´°àú¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤á¤º¤ËÁ´°÷¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¥Ð¥¹¥±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¸ÀÍÕ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¬¤¢¤ë¥Áー¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤¥Áー¥à¤æ¤¨·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»ý¤Ã¤Æ¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢Á´°÷¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¥Áー¥à¤Ï¤½¤Î»þ¤è¤ê¤â¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤ËÁö¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ±ÊÁª¼ê´Þ¤á¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤â³°³Ñ¤Î¥·¥åー¥È¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¦Á¤Ç¥·¥åー¥ÈÎÏ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨¤Ê¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀïÎ¬Àï½Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ£»¨¤¹¤®¤ÆÁª¼ê¤¬º®Íð¤·¤¿¤ê½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¥¹¥±¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥Úー¥·¥ó¥°¤ò¤È¤Ã¤Æ¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¤âÂ¿¤¯¤·¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î´ðÁÃ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤Î¤¢¤ë¹ñ¤ä¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤Ê¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥¹¤Îµ»½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏËÌ³¤Æ»¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏËÉÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤ä¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤Ê¥Áー¥à¤Ë¤â¾¡¤Æ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¤¬¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÅ°Äì¤·¤Æ¥Áー¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Èºù°æGM¤¬É¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«
Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³ー¥Á¤¬Áª¼ê¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Æ¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤ä¤â¤Î¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¼«¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¥¹¥¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Ø¤¬¥ê¥¯¥ëー¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤ä¥Áー¥à¤Î´Ä¶¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¸«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºù°æGM¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ëº£¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤ä¥Áー¥à¤Î¸½¾õ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ë·è¤á¼ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Ãæ¤Ç²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥Ð¥¹¥±¤Î¥¹¥¥ë¤ÏÎý½¬¤ò¤¹¤ì¤ÐËá¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥êー¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Áー¥à¤¬¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤ò¤·¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥Áー¥à°Ê¾å¤Ë¡¢¤¢¤È°ìÊâ¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤Ç¤¤ë¤«¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¼«Ê¬¤¬¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Î½éÇ¯ÅÙ¤ËHC¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»þ¤«¤éÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¥êー¥°¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤â²ñ¾ì¤Ë±þ±ç¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¥Áー¥à¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤µ¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤Æ¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»þ¤Ë¤âÊú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£(ŽÆŽ¯ŽºŽØ)
Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¥Áー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¼ã¤¤¥Áー¥à¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤ä¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ï²¿¤«¤ò»ØÆ³¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Íý²ò¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢À®Ä¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ï¥êー¥°No.1¤Î¥µ¥é¥êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¾ÍèÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ35¤«¹ñ¤¯¤é¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥³¤Î¥×¥é¥Ï¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤¬»¥ËÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿³¹¡¢¿Í¡¹¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤òÄ¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡¤Ä¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¿¥·ー¥º¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ï¤Ë¥Áー¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»¥ËÚ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ê¥Ð¥¹¥±¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÞÌÐÉðÉ§¼ÒÄ¹¡¢ºù°æÎÉÂÀGM¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢HC¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» GM ºù°æÎÉÂÀ ¥³¥á¥ó¥È
2025-26¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¿·HC¤È¤·¤Æ¥Èー¥¹¥Æ¥ó¡¦¥í¥¤¥Ö¥ë»á¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2023-24¥·ー¥º¥ó¤Ë¼«¿È¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¤½¤Î¸åGM¤È¤·¤Æ¥Áー¥àÊÔÀ®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥Á¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬HC¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥í¥¤¥Ö¥ë»á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¾¯¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤Ç¥ëー¥ー¥·ー¥º¥ó¤ËÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç2007Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ëB.PREMIER¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤ò¶¯¤¯¤·¡¢CS½Ð¾ì¤ËÍí¤á¤ë¥Áー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æºò¥·ー¥º¥óGM¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥í¥¤¥Ö¥ëHC¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥¤¥Ö¥ë¥³ー¥Á¤È°ì½ï¤Ëº¤Æñ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬¤º¶¯¤¤¥Áー¥à¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ø±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£