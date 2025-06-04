4人組バンド BILLY BOO全国対バンツアー『BILLY BOO″WIGGLY tour 2025-2026″』開催決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”、

全国対バンツアー『BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"『の開催が決定！

本ツアーのタイトル『WIGGLY tour 2025-2026』には、”BILLY BOOの音楽でライブハウスにいる人たちを揺れ動かしたい。そしてBILLY BOOの新たな波を作れるように”という思いが込められている。

そして本日6月4日、シングル「ラプソディ」が発売。「ラプソディ」は各種チャートにランクインするなど注目を集める。今後の展開にも期待が高まっており、全国ツアーではその確かな存在感をあらためて示すことになるだろう。ますます目が離せない存在だ。

【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】

＜ツアー日程＞※全公演対バンあり

・2025年

10月17日(金)

【宮城】ROCKATERIA

10月25日(土)

【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION

11月8日(土)

【石川】金沢GOLD CREEK

11月21日(金)

【愛知】ell.SIZE

12月12日(金)

【香川】高松TOONICE

12月13日(土)

【大阪】Live House Pangea

・2026年

1月24日(土)

【福岡】LIVE HOUSE Queblick

1月25日(日)

【広島】Cave-Be

2月7日(土)

【東京】Spotify O-Crest

＜TICKET＞

\3,500- (tax in / 1D代別)

・オフィシャル最速先行 (先着)

2025年6月5日(木)12:00～6月16日(月)23:00

https://billyboo.jp/news/detail/124

BILLY BOOは、4月11日に配信リリースした「ラプソディ」(TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ)が、4月23日・4月30日付 2週連続で”JAPAN Heatseekers Songs”にて首位を獲得し、全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得。

配信前にもかかわらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100” (4月9日付)に77位で初登場し配信リリース前のチャートインという、異例の快挙となった。配信後もBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。RADIO ON AIR CHART(4月9日,4月16日付)全国総合で堂々の1位を獲得するなど、話題となっている。

2025年、最注目バンド”BILLY BOO”の今後の活躍から目が離せない。

◆BILLY BOO「ラプソディ」リリース情報

TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ

＜配信中＞

・配信リンク

https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_

＜6月4日シングルパッケージリリース＞

(C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会

・CD購入リンク

https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn

\1,650（税込）

SRCL-13318

・CD収録内容

01 ラプソディ

02 Dejavu

・CD店舗別特典

【対象店舗/特典内容】

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ L判ブロマイド

■楽天ブックス ・・・ ポストカード

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■セブンネットショッピング ・・・ ピック

■Sony Music Shop ・・・ B2ポスター

■全国アニメイト（通販含む） ・・・ ましかくブロマイド

■BILLY BOO応援店 ・・・ ステッカー

BILLY BOO応援店一覧

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/billyboo/shoplist/250604/

【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

■TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』第1弾PV

https://youtu.be/6wszobi3vHc

■TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』ノンクレジット・エンディング映像

https://youtu.be/UpX4Eje5BDY?si=_bVFSrHZ34pYMgA3

■BILLY BOOプロフィール

2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。

ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。

昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、

今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。

今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。

全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。

配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。

さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位を獲得。

2025年の最注目バンド。

HP：https://billyboo.jp/

YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL

X: https://x.com/BILLYBOO_offici

Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/

●TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』作品情報

(C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会

■放送情報

全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2025年4月4日（金）より毎週金曜23時30分から放送開始

AT-X 2025年4月6日（日）より毎週日曜21時00分から放送開始

（再放送＝毎週水曜28時30分～ 、毎週日曜6時00分～）

■配信情報

2025年4月5日（土）より毎週土曜正午Prime Videoにて見放題独占配信

2025年4月10日（木）より毎週木曜正午 TVerにて一週間限定配信

■イントロダクション

コミカライズ、テレビドラマ、映画、舞台とメディアミックスされている東川篤哉の同名人気小説が、満を持してテレビアニメ化！

国立署の新米刑事、宝生麗子は世界的に有名な「宝生グループ」のお嬢様。「風祭モータース」の御曹司である風祭警部の下で、数々の事件に奮闘中。大豪邸に帰ると、地味なパンツスーツからドレスに着替えてディナーを楽しむ麗子だが、難解な事件にぶちあたるたびに、その一部始終を相談する相手は“執事兼運転手”の影山。

「お嬢様の目は節穴でございますか？」――暴言すれすれの毒舌で麗子の推理力のなさを指摘しつつも、影山は鮮やかに事件の謎を解き明かしていく。

毒舌執事×令嬢刑事コンビの大人気ミステリが、アニメとなって華麗に開幕。

■TVアニメ公式HP／X

TVアニメHP：https://nazod-anime.com

TVアニメ公式X：https://x.com/nazoD_anime

■原作

東川篤哉「謎解きはディナーのあとで」（小学館刊）

■スタッフ

キャラクター原案： 橘オレコ

監督： 増原光幸

シリーズ構成： 國澤真理子

キャラクターデザイン：河田 泉

美術設定： 矢内京子、高山雅子、藤瀬智康

美術監督： 小倉宏昌

色彩設計： 大野春恵

3DCGディレクター： 新垣 隼

撮影監督： 井上洋志

特効ディレクター：谷口久美子

編集： 塚常真理子

音響監督： 清水洋史

音楽： はまたけし

アニメーション制作： マッドハウス

■キャスト

宝生麗子：花澤香菜

影山：梶 裕貴

風祭京一郎：宮野真守

●原作情報

シリーズ累計500万部突破！執事探偵×令嬢刑事の大人気ミステリ小説！

原作：東川篤哉「謎解きはディナーのあとで」（小学館刊）

原作公式ＨＰ：https://www.shogakukan.co.jp/pr/nazoD/

原作公式Ｘ ：https://x.com/nazoD3