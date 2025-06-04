4人組バンド BILLY BOO全国対バンツアー『BILLY BOO″WIGGLY tour 2025-2026″』開催決定！

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株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ


2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”、


全国対バンツアー『BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"『の開催が決定！




本ツアーのタイトル『WIGGLY tour 2025-2026』には、”BILLY BOOの音楽でライブハウスにいる人たちを揺れ動かしたい。そしてBILLY BOOの新たな波を作れるように”という思いが込められている。




そして本日6月4日、シングル「ラプソディ」が発売。「ラプソディ」は各種チャートにランクインするなど注目を集める。今後の展開にも期待が高まっており、全国ツアーではその確かな存在感をあらためて示すことになるだろう。ますます目が離せない存在だ。






【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】


＜ツアー日程＞※全公演対バンあり


・2025年


10月17日(金)


【宮城】ROCKATERIA




10月25日(土)


【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION




11月8日(土)


【石川】金沢GOLD CREEK




11月21日(金)


【愛知】ell.SIZE




12月12日(金)


【香川】高松TOONICE




12月13日(土)


【大阪】Live House Pangea




・2026年


1月24日(土)


【福岡】LIVE HOUSE Queblick




1月25日(日)


【広島】Cave-Be




2月7日(土)


【東京】Spotify O-Crest




＜TICKET＞


\3,500- (tax in / 1D代別)




・オフィシャル最速先行 (先着)


2025年6月5日(木)12:00～6月16日(月)23:00


https://billyboo.jp/news/detail/124




BILLY BOOは、4月11日に配信リリースした「ラプソディ」(TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ)が、4月23日・4月30日付 2週連続で”JAPAN Heatseekers Songs”にて首位を獲得し、全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得。


配信前にもかかわらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100” (4月9日付)に77位で初登場し配信リリース前のチャートインという、異例の快挙となった。配信後もBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。RADIO ON AIR CHART(4月9日,4月16日付)全国総合で堂々の1位を獲得するなど、話題となっている。


2025年、最注目バンド”BILLY BOO”の今後の活躍から目が離せない。




◆BILLY BOO「ラプソディ」リリース情報


TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ


＜配信中＞




・配信リンク


https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_




＜6月4日シングルパッケージリリース＞



(C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会

・CD購入リンク


https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn


\1,650（税込）


SRCL-13318




・CD収録内容


01　ラプソディ


02　Dejavu




・CD店舗別特典


【対象店舗/特典内容】


■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）　・・・　L判ブロマイド


■楽天ブックス　・・・　ポストカード


■Amazon.co.jp　・・・　メガジャケ


■セブンネットショッピング　・・・　ピック


■Sony Music Shop　・・・　B2ポスター


■全国アニメイト（通販含む）　・・・　ましかくブロマイド


■BILLY BOO応援店　・・・　ステッカー


BILLY BOO応援店一覧


https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/billyboo/shoplist/250604/




【注意事項】


※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。


※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。


※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。


※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。


※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。


ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。




■TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』第1弾PV


https://youtu.be/6wszobi3vHc




■TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』ノンクレジット・エンディング映像


https://youtu.be/UpX4Eje5BDY?si=_bVFSrHZ34pYMgA3




■BILLY BOOプロフィール


2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。


ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。


昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、


今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。


今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。


全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。


配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。


さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位を獲得。


2025年の最注目バンド。




HP：https://billyboo.jp/


YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL


X: https://x.com/BILLYBOO_offici


Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/



●TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』作品情報



(C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会

■放送情報


全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2025年4月4日（金）より毎週金曜23時30分から放送開始




AT-X　2025年4月6日（日）より毎週日曜21時00分から放送開始


（再放送＝毎週水曜28時30分～ 、毎週日曜6時00分～）




■配信情報


2025年4月5日（土）より毎週土曜正午Prime Videoにて見放題独占配信


2025年4月10日（木）より毎週木曜正午　TVerにて一週間限定配信




■イントロダクション


コミカライズ、テレビドラマ、映画、舞台とメディアミックスされている東川篤哉の同名人気小説が、満を持してテレビアニメ化！




国立署の新米刑事、宝生麗子は世界的に有名な「宝生グループ」のお嬢様。「風祭モータース」の御曹司である風祭警部の下で、数々の事件に奮闘中。大豪邸に帰ると、地味なパンツスーツからドレスに着替えてディナーを楽しむ麗子だが、難解な事件にぶちあたるたびに、その一部始終を相談する相手は“執事兼運転手”の影山。




「お嬢様の目は節穴でございますか？」――暴言すれすれの毒舌で麗子の推理力のなさを指摘しつつも、影山は鮮やかに事件の謎を解き明かしていく。




毒舌執事×令嬢刑事コンビの大人気ミステリが、アニメとなって華麗に開幕。




■TVアニメ公式HP／X


TVアニメHP：https://nazod-anime.com


TVアニメ公式X：https://x.com/nazoD_anime




■原作


東川篤哉「謎解きはディナーのあとで」（小学館刊）




■スタッフ


キャラクター原案： 橘オレコ


監督： 増原光幸


シリーズ構成： 國澤真理子


キャラクターデザイン：河田 泉


美術設定： 矢内京子、高山雅子、藤瀬智康


美術監督： 小倉宏昌


色彩設計： 大野春恵


3DCGディレクター： 新垣 隼


撮影監督： 井上洋志


特効ディレクター：谷口久美子


編集： 塚常真理子


音響監督： 清水洋史


音楽： はまたけし


アニメーション制作： マッドハウス




■キャスト


宝生麗子：花澤香菜


影山：梶 裕貴


風祭京一郎：宮野真守




●原作情報


シリーズ累計500万部突破！執事探偵×令嬢刑事の大人気ミステリ小説！




原作：東川篤哉「謎解きはディナーのあとで」（小学館刊）




原作公式ＨＰ：https://www.shogakukan.co.jp/pr/nazoD/


原作公式Ｘ　：https://x.com/nazoD3