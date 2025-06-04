ジュエリーブランド〈GARNI（ガルニ）〉伊勢丹新宿店 本館2階 　にて6月11日（水）より期間限定ストア開催のお知らせ

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有限会社ガルニ

ジュエリーブランド〈GARNI（ガルニ）〉は、2025年夏コレクション「PRIMITIVE / MODERN」の発売を記念し、6月11日（水）～6月17日（火）の期間、伊勢丹新宿店 本館2階＝TOKYOクローゼットにて期間限定ストアを開催いたします。


2025年春、ブランドはクリエイティブチームに金山大成氏率いる「ONE FIVE」を迎え、新たな体制で再始動しました。
その第一弾となる「PRIMITIVE / MODERN」ch.1は、“プリミティブ（原始的）とモダン（現代的）”という相反する要素を掛け合わせ、GARNIならではの“進化する美”を表現したコレクションです。


イベントでは、シルバーを中心としたジェンダーレスなジュエリーが並び、新作の先行販売に加え、　期間限定で天然石を選べるカスタムオーダーもお楽しみいただけます。






　　　　　チェーンマイレピン No.1 17,050円、チェーンマイレピン No.2 15,400円



　　　　　　　　アーマーリング 48,400円、フィンガーティップリング 19,800円



バロックネックレス 50,600円、バロックリング 28,600円、バロックスタッドピアス 18,700円

■POPUP概要


・ 会期：2025年6月11日（水）～ 6月17日（火）


・ 会場：伊勢丹新宿店 本館2階 TOKYOクローゼット）


（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1）



■企画内容


・「PRIMITIVE / MODERN」新作ジュエリーの先行販売


・天然石を選べるオーダージュエリー販売


・お買い上げの方にジュエリーポリッシングクロスをプレゼント（なくなり次第終了）

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チェーンマイレピン 　No.1

17,050円




チェーンマイレピン　 No.2

15,400円




アーマーリング

48,400円




フィンガーティップリング

19,800円







バロックネックレス　

　　　50,600円　 　　　　　　　




バロックリング　

　　　28,600円　　　　　　　　




バロックスタッドピアス　　

　　　　18,700円　　　　　




スウィングリング-コンビ

　　　\41,800円 　　　　　　





スウィングリング-コンビ

　　　　84,700円　　　　　




スウィングイヤーカフｰコンビ

\31,900