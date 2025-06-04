ジュエリーブランド〈GARNI（ガルニ）〉伊勢丹新宿店 本館2階 　にて6月11日（水）より期間限定ストア開催のお知らせ

有限会社ガルニ

ジュエリーブランド〈GARNI（ガルニ）〉は、2025年夏コレクション「PRIMITIVE / MODERN」の発売を記念し、6月11日（水）～6月17日（火）の期間、伊勢丹新宿店 本館2階＝TOKYOクローゼットにて期間限定ストアを開催いたします。

2025年春、ブランドはクリエイティブチームに金山大成氏率いる「ONE FIVE」を迎え、新たな体制で再始動しました。

その第一弾となる「PRIMITIVE / MODERN」ch.1は、“プリミティブ（原始的）とモダン（現代的）”という相反する要素を掛け合わせ、GARNIならではの“進化する美”を表現したコレクションです。

イベントでは、シルバーを中心としたジェンダーレスなジュエリーが並び、新作の先行販売に加え、 期間限定で天然石を選べるカスタムオーダーもお楽しみいただけます。

チェーンマイレピン No.1 17,050円、チェーンマイレピン No.2 15,400円

アーマーリング 48,400円、フィンガーティップリング 19,800円

バロックネックレス 50,600円、バロックリング 28,600円、バロックスタッドピアス 18,700円

■POPUP概要

・ 会期：2025年6月11日（水）～ 6月17日（火）

・ 会場：伊勢丹新宿店 本館2階 TOKYOクローゼット）

（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1）

■企画内容

・「PRIMITIVE / MODERN」新作ジュエリーの先行販売

・天然石を選べるオーダージュエリー販売

・お買い上げの方にジュエリーポリッシングクロスをプレゼント（なくなり次第終了）



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チェーンマイレピン No.1

17,050円

チェーンマイレピン No.2

15,400円

アーマーリング

48,400円

フィンガーティップリング

19,800円

バロックネックレス

50,600円

バロックリング

28,600円

バロックスタッドピアス

18,700円

スウィングリング-コンビ

\41,800円

スウィングリング-コンビ

84,700円

スウィングイヤーカフｰコンビ

\31,900