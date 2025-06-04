ジュエリーブランド〈GARNI（ガルニ）〉伊勢丹新宿店 本館2階 にて6月11日（水）より期間限定ストア開催のお知らせ
ジュエリーブランド〈GARNI（ガルニ）〉は、2025年夏コレクション「PRIMITIVE / MODERN」の発売を記念し、6月11日（水）～6月17日（火）の期間、伊勢丹新宿店 本館2階＝TOKYOクローゼットにて期間限定ストアを開催いたします。
2025年春、ブランドはクリエイティブチームに金山大成氏率いる「ONE FIVE」を迎え、新たな体制で再始動しました。
その第一弾となる「PRIMITIVE / MODERN」ch.1は、“プリミティブ（原始的）とモダン（現代的）”という相反する要素を掛け合わせ、GARNIならではの“進化する美”を表現したコレクションです。
イベントでは、シルバーを中心としたジェンダーレスなジュエリーが並び、新作の先行販売に加え、 期間限定で天然石を選べるカスタムオーダーもお楽しみいただけます。
チェーンマイレピン No.1 17,050円、チェーンマイレピン No.2 15,400円
アーマーリング 48,400円、フィンガーティップリング 19,800円
バロックネックレス 50,600円、バロックリング 28,600円、バロックスタッドピアス 18,700円
■POPUP概要
・ 会期：2025年6月11日（水）～ 6月17日（火）
・ 会場：伊勢丹新宿店 本館2階 TOKYOクローゼット）
（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1）
■企画内容
・「PRIMITIVE / MODERN」新作ジュエリーの先行販売
・天然石を選べるオーダージュエリー販売
・お買い上げの方にジュエリーポリッシングクロスをプレゼント（なくなり次第終了）
INSTGRAM
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チェーンマイレピン No.1
17,050円
チェーンマイレピン No.2
15,400円
アーマーリング
48,400円
フィンガーティップリング
19,800円
バロックネックレス
50,600円
バロックリング
28,600円
バロックスタッドピアス
18,700円
スウィングリング-コンビ
\41,800円
スウィングリング-コンビ
84,700円
スウィングイヤーカフｰコンビ
\31,900