『OKINAWA COLLECTION 2025』追加出演者発表！ ゲストに松本かれん（FRUITS ZIPPER）、桜庭遥花（CUTIE STREET）、MINAMIなど豪華出演者が続々決定！

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沖縄コレクション実行委員会

沖縄最大級のガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2025』（略称：オキコレ2025）が、2025年6月21日（土）に沖縄サントリーアリーナにて開催。この度、ゲストとしてかとゆり、黒嵜菜々子、桜庭遥花（CUTIE STREET）、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、MINAMI、みりちゃむなどの出演が決定いたしました。



また、6月5日（木）13:00よりチケットの一般販売を開始いたします。




■『オキコレ2025』を盛り上げる豪華出演者の出演が続々決定！


ゲストとして、同世代を中心に絶大な人気を誇る、審良ふたば、雨宮由乙花、一ノ瀬天音（Luce Twinkle Wink☆）、エガサリ、かとゆり、川本笑瑠（CUTIE STREET）、倉田乃彩、黒嵜菜々子、桜庭遥花（CUTIE STREET）、すみぽん（高倉菫）、月海つくね、積木三ツ見（Jewel☆Garden）、仲本愛美（まなまな）、西島蓮汰（OCTPATH）、原田波人、まぁみ、前川莉珠、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、MINAMI、みりちゃむ、森脇梨々夏、山崎心、雪平莉左の出演が決定。



ゲストモデルには、雑誌やアパレルブランドのモデルとして活躍する加藤ナナ、那須ほほみ、モデルには、あんり、泉川里桜、崎浜梨瑚、島咲良、東恩納瑠花、町クレア、三浦舞華、MIYU、吉沢朱音、里乃が決定しました。



さらに、シューティングアクトとして、AKASAKI、edhiii boiがオキコレに初登場。MCは2023年、2024年に引き続き、沖縄を拠点に活動する棚原里帆が務めます。



ゲスト


ゲストモデル


モデル


シューティングアクト


MC

■OKINAWA NEXT Showcase STAGEの実施が決定！


沖縄の未来のエンターテイメントを担う次世代アーティストたちによる「OKINAWA NEXT Showcase STAGE」の実施が決定しました。EXPG STUDIO OKINAWA、沖縄アクターズスクールからB.B.WAVES、ASOBISYSTEM OKINAWAからJUICYJUICYが出演いたします。





豪華出演者たちによる華やかなランウェイやライブパフォーマンスはもちろんのこと、人気ファッション誌や企業とコラボレーションしたステージも多数展開。この日限りのスペシャルなステージにご注目ください。



最新情報はイベント公式サイト（https://okinawa-collection.jp/）をご覧ください。



＜『OKINAWA COLLECTION 2025』について＞


『OKINAWA COLLECTION』（略称：オキコレ）は2023年9月に那覇・波の上うみそら公園では初開催され、今年で3回目を迎えるガールズファッションフェスです。今をときめくモデルやアーティスト、そして地元沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、沖縄から日本全国へ、そして世界へとお届けします。



今回のテーマは「Venus」。これは、2025年4月26日（土）に北海きたえーるで開催された『SAPPORO COLLECTION 2025 SPRING/SUMMER』（略称：サツコレ2025SS）との共通テーマとなります。「サツコレ」と「オキコレ」の共同開催は今回が初めての試み。北と南、離れた場所で発展していったそれぞれの自然、文化、感性を融合させ、愛と調和の象徴をファッショントレンドを通じて表現します。





開催概要


イベントタイトル：OKINAWA COLLECTION 2025（沖縄コレクション2025）


開催日時：2025年6月21日（土）OPEN 12:00 / START 13:30（予定）


会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16－1）



■チケット一般販売


【席種・料金】


SS席：SOLD OUT


S席：\7,000（税込）


A席：\5,500（税込）


※全席指定　※4歳以上チケット必要　※電子チケットのみ



【販売期間】


2025年6月5日（木）13:00～2025年6月11日（水）23:59



【プレイガイド】


ローソンチケット（Lコード83060）：https://l-tike.com/okinawacollection2025



■出演者（50音順）


【GUEST MODEL】アリアナさくら、王林、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、おさき、加藤ナナ、さくら、佐藤和奏、鈴木ゆうか、平美乃理、なごみ、那須ほほみ、HIMEKA、PyunA.（ぴょな）


【GUEST】あいさ、審良ふたば、雨宮由乙花、板倉可奈（CUTIE STREET）、一ノ瀬天音（Luce Twinkle Wink☆）、一生友子、梅田みゆ（CUTIE STREET）、エガサリ、奥田彩友（SWEET STEADY）、景井ひな、かとゆり、川本笑瑠（CUTIE STREET）、GYUTAE、倉田乃彩、黒嵜菜々子、元之介、コノリリ、坂田琴音、櫻井亜蓮、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、桜庭遥花（CUTIE STREET）、佐藤ノア、塩川莉世（SWEET STEADY）、重川茉弥（まやりん）、白石まゆみ（SWEET STEADY）、涼那、すみぽん（高倉菫）、聖菜、戦慄かなの、田島櫻子、立花琴未（CANDY TUNE）、田仲埜愛、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、月海つくね、積木三ツ見（Jewel☆Garden）、とうあ、中村里砂、仲本愛美（まなまな）、西島蓮汰（OCTPATH）、希空、原田波人、平松想乃、深瀬美桜、古澤里紗（CUTIE STREET）、まぁみ、前川莉珠、増田彩乃（CUTIE STREET）、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、MINAMI、みりちゃむ、村川緋杏（CANDY TUNE）、もーりーしゅーと、森脇梨々夏、山崎心、ゆいちゃみ、雪平莉左、米澤りあ、りんか


【MODEL】蒼木るい、あらた唯、あんり、泉川里桜、大城采奈、崎浜梨瑚、島咲良、月野ゆな、花城カレン、東恩納瑠花、町クレア、三浦舞華、水上真乃、MIYU、吉沢朱音、里乃


【ARTIST】CANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、Toua


【SHOOTING ACT】AKASAKI、edhiii boi、Soala



【OKINAWA NEXT ARTIST】EXPG STUDIO OKINAWA、B.B.WAVES 、JUICYJUICY


【OPENING ACT】ALL IN、CURTiA、里音、Shibu3 project、MightyParfait、Onephony


【MIXCHANNEL LIVER】えりか


【MC】こーくん、棚原里帆


他、追加出演者随時発表



■スポンサー（ランク順）


日本郵便株式会社、アップティー、学校法人 KBC学園、TAMARIS、株式会社KIRINZ、株式会社Themiss、美少女図鑑、沖縄美ら海水族館、peripera、melt、オルクス株式会社、株式会社サンギ、SUKITO（スキット）、コルディオプレミアム、サンライン北谷コンドミニアムリゾート、ザグランドホテルギノワン、デイゴホテル、酒者蘇生、ホワイトニングショップ株式会社、ゲーミングライン、アルセ琉球ハーバーステイ、Genabelle、スカイレンタリース株式会社、oggi otto（テクノエイト株式会社）、バナナレンタカー



■フードスポンサー（50音順）


cafe&bal Passo、サカエカンパニー、SANGOKUSHI、ステーキハウスOK、Tank、ニュージャック、パナマ原人、MILK BOMB



■ブランド（50音順）


ehka sopo、Maison Shun Ishizawa、Malymoon、MERCURYDUO、michellMacaron、moment+、MURUA、RESEXXY、SHAGGIE、SPINNS、Tika、UMBRO、WEGO



■メディアパートナー


LARME、Zipper



■レンタカーパートナー


スカイレンタリース株式会社



■後援


観光庁、沖縄県、沖縄市



■公式サイト


https://okinawa-collection.jp/



■公式SNS


X：https://twitter.com/okicolle


Instagram：https://www.instagram.com/okinawa_collection


TikTok：https://www.tiktok.com/@okicolle_official



■ハッシュタグ


#オキコレ25



主催：沖縄コレクション実行委員会


企画：アソビシステム株式会社、株式会社エイチジェイ、株式会社DONUTS、FCRマーケティング株式会社


制作：株式会社PIF



＜協賛・取材・その他イベントに関するお問い合わせ＞


info@okinawa-collection.jp


沖縄コレクション実行委員会