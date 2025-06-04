『OKINAWA COLLECTION 2025』追加出演者発表！ ゲストに松本かれん（FRUITS ZIPPER）、桜庭遥花（CUTIE STREET）、MINAMIなど豪華出演者が続々決定！

沖縄コレクション実行委員会

沖縄最大級のガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2025』（略称：オキコレ2025）が、2025年6月21日（土）に沖縄サントリーアリーナにて開催。この度、ゲストとしてかとゆり、黒嵜菜々子、桜庭遥花（CUTIE STREET）、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、MINAMI、みりちゃむなどの出演が決定いたしました。

また、6月5日（木）13:00よりチケットの一般販売を開始いたします。

■『オキコレ2025』を盛り上げる豪華出演者の出演が続々決定！

ゲストとして、同世代を中心に絶大な人気を誇る、審良ふたば、雨宮由乙花、一ノ瀬天音（Luce Twinkle Wink☆）、エガサリ、かとゆり、川本笑瑠（CUTIE STREET）、倉田乃彩、黒嵜菜々子、桜庭遥花（CUTIE STREET）、すみぽん（高倉菫）、月海つくね、積木三ツ見（Jewel☆Garden）、仲本愛美（まなまな）、西島蓮汰（OCTPATH）、原田波人、まぁみ、前川莉珠、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、MINAMI、みりちゃむ、森脇梨々夏、山崎心、雪平莉左の出演が決定。

ゲストモデルには、雑誌やアパレルブランドのモデルとして活躍する加藤ナナ、那須ほほみ、モデルには、あんり、泉川里桜、崎浜梨瑚、島咲良、東恩納瑠花、町クレア、三浦舞華、MIYU、吉沢朱音、里乃が決定しました。

さらに、シューティングアクトとして、AKASAKI、edhiii boiがオキコレに初登場。MCは2023年、2024年に引き続き、沖縄を拠点に活動する棚原里帆が務めます。

■OKINAWA NEXT Showcase STAGEの実施が決定！

ゲストゲストモデルモデルシューティングアクトMC

沖縄の未来のエンターテイメントを担う次世代アーティストたちによる「OKINAWA NEXT Showcase STAGE」の実施が決定しました。EXPG STUDIO OKINAWA、沖縄アクターズスクールからB.B.WAVES、ASOBISYSTEM OKINAWAからJUICYJUICYが出演いたします。

豪華出演者たちによる華やかなランウェイやライブパフォーマンスはもちろんのこと、人気ファッション誌や企業とコラボレーションしたステージも多数展開。この日限りのスペシャルなステージにご注目ください。

最新情報はイベント公式サイト（https://okinawa-collection.jp/）をご覧ください。

＜『OKINAWA COLLECTION 2025』について＞

『OKINAWA COLLECTION』（略称：オキコレ）は2023年9月に那覇・波の上うみそら公園では初開催され、今年で3回目を迎えるガールズファッションフェスです。今をときめくモデルやアーティスト、そして地元沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、沖縄から日本全国へ、そして世界へとお届けします。

今回のテーマは「Venus」。これは、2025年4月26日（土）に北海きたえーるで開催された『SAPPORO COLLECTION 2025 SPRING/SUMMER』（略称：サツコレ2025SS）との共通テーマとなります。「サツコレ」と「オキコレ」の共同開催は今回が初めての試み。北と南、離れた場所で発展していったそれぞれの自然、文化、感性を融合させ、愛と調和の象徴をファッショントレンドを通じて表現します。

開催概要

イベントタイトル：OKINAWA COLLECTION 2025（沖縄コレクション2025）

開催日時：2025年6月21日（土）OPEN 12:00 / START 13:30（予定）

会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16－1）

■チケット一般販売

【席種・料金】

SS席：SOLD OUT

S席：\7,000（税込）

A席：\5,500（税込）

※全席指定 ※4歳以上チケット必要 ※電子チケットのみ

【販売期間】

2025年6月5日（木）13:00～2025年6月11日（水）23:59

【プレイガイド】

ローソンチケット（Lコード83060）：https://l-tike.com/okinawacollection2025

■出演者（50音順）

【GUEST MODEL】アリアナさくら、王林、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、おさき、加藤ナナ、さくら、佐藤和奏、鈴木ゆうか、平美乃理、なごみ、那須ほほみ、HIMEKA、PyunA.（ぴょな）

【GUEST】あいさ、審良ふたば、雨宮由乙花、板倉可奈（CUTIE STREET）、一ノ瀬天音（Luce Twinkle Wink☆）、一生友子、梅田みゆ（CUTIE STREET）、エガサリ、奥田彩友（SWEET STEADY）、景井ひな、かとゆり、川本笑瑠（CUTIE STREET）、GYUTAE、倉田乃彩、黒嵜菜々子、元之介、コノリリ、坂田琴音、櫻井亜蓮、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、桜庭遥花（CUTIE STREET）、佐藤ノア、塩川莉世（SWEET STEADY）、重川茉弥（まやりん）、白石まゆみ（SWEET STEADY）、涼那、すみぽん（高倉菫）、聖菜、戦慄かなの、田島櫻子、立花琴未（CANDY TUNE）、田仲埜愛、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、月海つくね、積木三ツ見（Jewel☆Garden）、とうあ、中村里砂、仲本愛美（まなまな）、西島蓮汰（OCTPATH）、希空、原田波人、平松想乃、深瀬美桜、古澤里紗（CUTIE STREET）、まぁみ、前川莉珠、増田彩乃（CUTIE STREET）、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、MINAMI、みりちゃむ、村川緋杏（CANDY TUNE）、もーりーしゅーと、森脇梨々夏、山崎心、ゆいちゃみ、雪平莉左、米澤りあ、りんか

【MODEL】蒼木るい、あらた唯、あんり、泉川里桜、大城采奈、崎浜梨瑚、島咲良、月野ゆな、花城カレン、東恩納瑠花、町クレア、三浦舞華、水上真乃、MIYU、吉沢朱音、里乃

【ARTIST】CANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、Toua

【SHOOTING ACT】AKASAKI、edhiii boi、Soala

【OKINAWA NEXT ARTIST】EXPG STUDIO OKINAWA、B.B.WAVES 、JUICYJUICY

【OPENING ACT】ALL IN、CURTiA、里音、Shibu3 project、MightyParfait、Onephony

【MIXCHANNEL LIVER】えりか

【MC】こーくん、棚原里帆

他、追加出演者随時発表

■スポンサー（ランク順）

日本郵便株式会社、アップティー、学校法人 KBC学園、TAMARIS、株式会社KIRINZ、株式会社Themiss、美少女図鑑、沖縄美ら海水族館、peripera、melt、オルクス株式会社、株式会社サンギ、SUKITO（スキット）、コルディオプレミアム、サンライン北谷コンドミニアムリゾート、ザグランドホテルギノワン、デイゴホテル、酒者蘇生、ホワイトニングショップ株式会社、ゲーミングライン、アルセ琉球ハーバーステイ、Genabelle、スカイレンタリース株式会社、oggi otto（テクノエイト株式会社）、バナナレンタカー

■フードスポンサー（50音順）

cafe&bal Passo、サカエカンパニー、SANGOKUSHI、ステーキハウスOK、Tank、ニュージャック、パナマ原人、MILK BOMB

■ブランド（50音順）

ehka sopo、Maison Shun Ishizawa、Malymoon、MERCURYDUO、michellMacaron、moment+、MURUA、RESEXXY、SHAGGIE、SPINNS、Tika、UMBRO、WEGO

■メディアパートナー

LARME、Zipper

■レンタカーパートナー

スカイレンタリース株式会社

■後援

観光庁、沖縄県、沖縄市

■公式サイト

https://okinawa-collection.jp/

■公式SNS

X：https://twitter.com/okicolle

Instagram：https://www.instagram.com/okinawa_collection

TikTok：https://www.tiktok.com/@okicolle_official

■ハッシュタグ

#オキコレ25

主催：沖縄コレクション実行委員会

企画：アソビシステム株式会社、株式会社エイチジェイ、株式会社DONUTS、FCRマーケティング株式会社

制作：株式会社PIF

＜協賛・取材・その他イベントに関するお問い合わせ＞

info@okinawa-collection.jp

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