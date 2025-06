集中治療科の井澤純一医師・酒井亮裕医師、救急科の木全俊介医師・山口裕医師の原著論文が、国際誌CHESTに掲載されました。

沖縄県立中部病院

画像の説明

【Webページ】https://chubuweb.hosp.pref.okinawa.jp/news/2025/06/post-44538/

当院集中治療科の井澤純一医師・酒井亮裕医師、救急科の木全俊介医師・山口裕医師、および当院研修卒業生で現在米国ピッツバーグ大学救急医学講座准教授の大久保雅史医師らの研究成果が、英語原著論文として国際誌CHESTに掲載されました。CHEST誌は呼吸・集中治療領域のトップジャーナルの1つとして知られ、2024年に公開されたインパクトファクター*1は9.5でした。

病院外で発症した心停止患者の予後は年々少しずつ改善していますが、未だに良好とは言えません。心停止後は自身の心臓の拍動が再開しても、脳を保護するために集中治療室での全身管理を必要とします。その中でも動脈血二酸化炭素濃度 (PaCO2) は脳血流に強く影響することが知られており、適切な管理が必要とされています。これまでの研究では、PaCO2の正常範囲とされる30-50 mmHgや35-45 mmHgが心停止後の最適な範囲とされてきましたが、ECMO治療*2を受ける患者ではどうなのかということ、正常範囲の中でも低い範囲 (30-40 mmHg) と高い範囲 (40-50 mmHg) で予後に違いがあるのかは不明でした。本研究では日本救急医学会病院外心停止レジストリデータベースを用い、病院外での心停止後にECMO治療を受けた患者において、PaCO2の値とその後の機能的予後との関連を調べました。結果として、ECMO治療開始後24時間のPaCO2は、高い正常二酸化炭素群で最も機能予後が良好であり、低い正常二酸化炭素群と比べても統計学的に差が認められました。心停止後にECMO治療を受けた患者では、高い正常二酸化炭素レベルを維持することが機能予後を改善する可能性が示唆されました。

詳細は以下のリンクからご参照ください (英語のみとなります)。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39837421/

書誌情報:

Junichi Izawa, Shunsuke Kimata, Sho Komukai, Masashi Okubo, Akihiro Sakai, Tetsuhisa Kitamura, MD, Yutaka Yamaguchi. High Normocapnia and Better Functional Outcome in Patients Undergoing Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation After Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Chest. 2025 Jan 19:S0012-3692(25)00062-5. doi: 10.1016/j.chest.2025.01.010. Online ahead of print.

*1 インパクトファクター: 医学雑誌の引用頻度から算出される数値で、引用頻度の高い雑誌ほど高い数値となる。

*2 ECMO: Extracorporeal membrane oxygenationの略で、専用の機械と回路で体外に血液を送り出し、人工肺で酸素を与え、余分な二酸化炭素を捨てて再び体内に血液を戻す。肺の機能のみを補助する呼吸ECMOと、加えて弱った心臓のポンプ機能も補う循環ECMOの2種類がある。心停止後に行うECMOは、通常循環ECMOである。

病院概要

名称:沖縄県立中部病院

所在地:〒904-2293沖縄県うるま市宮里281番地

Webサイト:https://chubuweb.hosp.pref.okinawa.jp/

お問い合わせ先

総務課

担当:田里 雅樹

TEL:098-973-4111

Email:tasato_masaki@hosp.pref.okinawa.jp