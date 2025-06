「Madhappy（マッドハッピー）」オリジナルアート誌「LOCAL OPTIMIST」第4号が公開

株式会社Madhappy Japan

Local Optimist: Issue 04

What pathways do you need?

想像力を羅針盤に、わたしたちはどこへ向かうのか。

ロサンゼルス発のブランドMadhappy(マッドハッピー)が発行するカルチャー誌『Local Optimist(ローカル・オプティミスト)』の最新号、Issue 04「Pathways」がリリースされました。

本誌では、創造とつながりの「道」を切り開いてきたアーティストやクリエイターたちを特集しています。今という時代において「生き方」や「選択肢」は一つではないという希望と多様性を、美しいビジュアルと共に伝えます。

Issue 04:Pathways 「道」

本号では、「私たちはどんな道を必要としているのか? そして、想像力だけが辿れるような道を、私たちは切り拓けるのか?」という問いをテーマに以下の注目人物たちのストーリーを収録しています。

Cover StoryCover 01

Sabrina Fuentes

ニューヨークを拠点とするオルタナティブ・ロックバンドPretty Sickのボーカル兼リーダー。10代から音楽シーンに登場し、自己破壊的でありながらも美しく回復力のある世界観を発信。

Cover 02

Kaile Teramoto

北カリフォルニアを拠点に活動するヴィジュアルアーティスト/コンポスター。廃材と自然素材を融合させ、循環的視点から現代アートを再構築。

Cover 03

Yuka Takahashi

東京・高円寺の独立系書店「Hi Bridge Books」創設者。文学、アート、コミュニティの架け橋として機能する場を創出し、静かなる革命を起こしている。

Path-MakersCoco Star SimsDean and NatsumiRachel DayDevon Turnbull

・Coco Star Sims:モデル/スタイリストとしてジェンダー表現を拡張

・Dean Edmonds & Natsumi Sashida:ロンドンと東京をつなぐアートプロジェクトチーム

・Rachel Day:サブカルと社会福祉の交差点を可視化するソーシャルデザイナー

・Devon Turnbull:High-fidelityスピーカー職人/精神性と音の追求者

また、Alice Sparkly Kat(占星術を通してポリティクスとアイデンティティを読み解く現代思想家)、Asmeret Berhe-Lumax(サステナビリティと母としての視点からコミュニティに変革をもたらす活動家)、A History of Frogs(記憶と生態をテーマに活動するアートコレクティブ)など、独自の視点で世界を捉えるクリエイターたちのインタビューやエッセイも収録。

About Local Optimist

Local Optimist(ローカルオプティミスト)は、好奇心旺盛な人たちへ向けたアートカルチャー誌です。創り出すこと、考えること、対話することが、より豊かな学びのある人生を築くために欠かせない要素であると考え、この雑誌は作られています。これら3つの要素をもとに作られたストーリーとビジュアルを紹介し伝えています。この本には、五感で感じるポジティブな経験と物語が込められており、騒がしいデジタル社会から離れ、自己とより深く向き合うための道筋を示しています。

About Madhappy

Madhappyは、ロサンゼルス発のファッションブランドであり、アパレル、イベント、実験的リテール体験を通じて、世界をより楽観的でポジティブなものへと変えることを目指しています。メンタルヘルスへの関心を軸に“Local Optimist(ローカルオプティミスト)”という理念のもと、日常の中の小さな幸せやコミュニティとのつながりを大切にしています。

これまでにUGGやSalomon、Columbia、Needles、Hysteric Glamourなどとのコラボを実現し、Hailey BieberやKendall Jennerなどのファッションアイコンから、Jay-ZやLeBron Jamesといったアーティスト/アスリートまで、多くの著名人に支持されています。2023年にはロサンゼルス・メルローズ通りに初の路面店をオープンし、店内カフェ「PANTRY」では東京発「HOTEL DRUGS」監修のドリンクも展開しています。

