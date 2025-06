スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」、『紫雲寺家の子供たち』とのコラボイベント＆ガチャを6月14日より開催！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』とのコラボイベント&ガチャ「紫雲寺家の子供たち × D4DJ -Party in the Shiunji family-」を6月14日(土)12:00より開始いたします。

■コラボ イベント 「紫雲寺家の子供たち × D4 DJ -Party in the Shiunji family-」開催!

イベント開催期間:6月14日(土)12:00~6月22日(日)20:59

イベントでは、コラボ限定クラブアイテムがゲットできます!

■コラボガチャ同時開催!

「紫雲寺家の子供たち × D4DJ -Party in the Shiunji family-」ガチャを開催!

紫雲寺家の5姉妹と、D4DJ Groovy Mixのキャラクターが描き下ろしで登場します。

ガチャ開催期間:6月14日(土)12:00~6月24日(火)11:59

SP[紫雲寺家長女] 矢野緋彩SP[紫雲寺家次女] 出雲咲姫SP[紫雲寺家三女] 四ノ宮心愛SP[紫雲寺家四女] 月見山渚SP[紫雲寺家五女] ソフィア■アニメのオープニング・エンディングテーマ曲を実装!

コラボイベント開催を記念して、TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』の楽曲2曲をグルミクに順次実装いたします。

「ハニーレモン」

歌:NACHERRY

作詞:鈴木エレカ

作曲・編曲:鈴木エレカ、oni

編曲:oni

「LIKE YOU o(>< = ><)o LOVE YOU?」

歌:紫雲寺家の子供たち

[紫雲寺万里(CV.安済知佳)、紫雲寺清葉(CV.高野麻里佳)、紫雲寺謳華(CV.高橋李依)、紫雲寺 南(CV.菱川花菜)、紫雲寺ことの(CV.市ノ瀬加那)]

作詞:星銀乃丈、Akki、堀江晶太

作曲:Akki、星銀乃丈、堀江晶太

編曲:堀江晶太、星銀乃丈、Akki

■キャンペーン実施!

コラボイベント開催を記念して、コラボスタンプキャンペーンを実施いたします!

「紫雲寺家の子供たち × D4DJ -Party in the Shiunji family-」ガチャを10回引くごとにコラボ限定スタンプが当たるルーレットを回せます!

キャンペーン開催期間:6月14日(土)12:00~6月24日(火)11:59

■『 D4 DJ Groovy Mix』 概要

タイトル :D4DJ Groovy Mix

ジャンル :リズムゲーム

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 :(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)宮島礼吏・白泉社/「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

販売価格 :無料

公式サイト :https://d4dj-groovymix.jp/

アプリストア :https://bit.ly/3fdXpAO

公式X:https://x.com/D4DJ_gm

■プロジェクト概要

「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!

D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official

■株式会社DONUTS 概要

所在地:東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者:代表取締役 西村啓成

設立:2007年2月5日

事業内容:クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト :https://www.donuts.ne.jp/