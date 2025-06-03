日本エネルギー機構、国内最大級スタートアップカンファレンス「IVS2025 KYOTO」参加表明

株式会社日本エネルギー機構代表取締役社長：猪熊克己

再生可能エネルギーの導入支援・PPAモデル推進・メディア運営事業を手がける日本エネルギー機構（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：猪熊克己）は、2025年7月2日（水）～4日（金）に京都市勧業館「みやこめっせ」およびロームシアター京都で開催される国内最大級スタートアップカンファレンス「IVS2025 KYOTO」への参加いたします。スタートアップや投資家との出会いを通じ、新規事業提携や資金調達の可能性を拡大し、再生可能エネルギー普及に向けた取り組みを加速します。

■多様なステークホルダーとの対話を通じた“共創”を重視

日本エネルギー機構はPPAモデル（第三者が設置費用を負担し、企業は電力を購入する仕組み）を通じ、再生可能エネルギーの普及に取り組んでいます。今回IVS2025 KYOTOに参加するにあたり、私たちは単に展示・説明を行うだけではなく、以下の実現に向けて取り組みます。

・新規資金調達パートナーの発掘

IVSでは、VCやPEファンド、インパクト投資家と対話し、再生可能エネルギー事業向けの資金調達モデルの可能性を模索します。

・事業提携先の探索

エネルギーストレージ（蓄電池）、次世代グリッド管理、AI／IoTプラットフォームを手がけるスタートアップと意見交換し、トライアルプロジェクトや共同実証実験を企画・推進します。



・メディア運営事業の拡張

当社が運営するエネルギー特化メディアプラットフォームを活用し、IVS参加企業や新規コンテンツパートナーを募集。業界横断的な情報発信ネットワークを構築します。

■代表取締役社長 猪熊克己コメント

IVS2025 KYOTOは、スタートアップや投資家、事業会社が一堂に会し、イノベーション創出に向けてアイデアを交換する貴重な場です。IVSに参加することで、投資家の皆さまと直接対話し、持続可能な社会を実現するための再生可能エネルギー普及を加速させたいと考えています。ご興味をお持ちの投資家・事業パートナーの皆さまには、ぜひ当社ブースへお立ち寄りいただき、直接お話しする機会をいただければ幸いです。

■イベント概要

イベント名： IVS2025 KYOTO

開催日程： 2025年7月2日（水）～4日（金）

会場： 京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他

主催： IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan / 京都府 / 京都市）

公式サイト： https://www.ivs.events/jakarasuma.keizai.biz

■会社概要

会社名： 日本エネルギー機構

所在地： 東京都渋谷区桜丘町27-1

代表者： 猪熊克己

事業内容： 再生可能エネルギー導入支援、PPAモデル推進、メディア運営事業

■お問い合わせ先

日本エネルギー機構 広報担当

企業サイト：https://nihon-energy.co.jp

国内メディア：https://japan-energy-times.com

Email: info@nihon-energy.co.jp