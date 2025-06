Mrs. GREEN APPLE、初のアナログレコード2タイトル＆ポータブルレコードプレーヤー　11月26日（水）同時発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して、初のアナログレコード2タイトルとポータブルレコードプレーヤーを11月26日(水)に発売します。UNIVERSAL MUSIC STORE限定先行予約商品として、6月16日(月)23:59までの期間限定で先行予約を受け付けています。

デビュー10周年の2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日(火)にはアニバーサリーベストアルバム『10』をリリース、7月26日(土)、27日(日)には神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万人動員のライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~』を開催予定のMrs. GREEN APPLE。その他にも、全国の商業施設とのコラボレーションや初のドキュメンタリー映画を製作することなど、さまざまなプロジェクトを発表しています。

デビュー10周年を記念して、2022年7月8日にリリースしたミニアルバム『Unity』と、2025年7月8日にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』の2タイトルをアナログレコードで発売します。同時発売のポータブルレコードプレーヤーは【UNIVERSAL MUSIC STORE限定先行予約商品】として、6月16日(月)23:59までの予約受付となります。“MGA MAGICAL 10 YEARS”のエッセンスを細部までこだわってデザインに落とし込んだ、トランク型のポータブルレコードプレーヤーで、インテリアとしても飾ることができる一品。スピーカーを搭載し、一台でレコードを楽しめるオールインワンタイプです。

6月18日(水)にはKアリーナ横浜で開催する新しいエンタテインメントメディアとして「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」を立ち上げ、10月から12月にかけては、12公演で55万人を動員する自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』の開催も予定しています。

アナログレコード2タイトル

「Unity」

UPJH-20080

3,300円(税込)/ 3,000円(税抜)

*2022年7月8日リリースのミニアルバム「Unity」のアナログ盤となります。CDアルバム(UPCH-20620)と同じ収録内容です。

*重量盤 (33 RPM)

<side-A>

1. ニュー・マイ・ノーマル

2. ダンスホール

3. ブルーアンビエンス (feat. asmi)

<side-B>

1. 君を知らない

2. 延々

3. Part of me

ご購入はこちら → https://lnk.to/mgalp

「10」

UPJH-20081/2

\6,600(税込)/ \6,000(税抜)

*2025年7月8日リリースのアニバーサリーベストアルバム「10」のアナログ盤となります。CDアルバム(UPCH-20693)と同じ収録内容です。

*重量盤2枚組(33 RPM)

<side-A>

1. ニュー・マイ・ノーマル

2. ダンスホール

3. Soranji

4. 私は最強

5. ケセラセラ

<side-B>

1. Magic

2. ANTENNA

3. ナハトムジーク

4. ライラック

<side-C>

1. Dear

2. コロンブス

3. アポロドロス

4. familie

5. ビターバカンス

<side-D>

1. ダーリン

2. クスシキ

3. 天国

4. breakfast

5. 慶びの種

ご購入はこちら → https://lnk.to/mgalp

MGAレコードプレーヤー

【UNIVERSAL MUSIC STORE限定先行予約商品】

予約受付期間:2025年6月2日(月)18:00~2025年6月16日(月)23:59

2025年11月26日(水)発売

*購入数制限:お一人様一回限り、二点まで

*事前決済のみ:クレジットカード、コンビニ前払い

*「MGA MAGICAL 10 YEARS」のエッセンスを細部までこだわってデザインに落とし込んだ、トランク型のポータブルレコードプレーヤー。インテリアとしても飾りたい一品です。

*スピーカー搭載なので、これ一台でレコードを楽しめるオールインワンタイプ。

*持ち歩き可能なサイズで、充電式バッテリーを内蔵し約3時間の再生が可能です。

PDZN-1265

30,800円(税込)/ 28,000円(税抜)

仕様:

出力パス:2スピーカー

出力パワー:3W (1kHz 4Ω)×2

接続端子1:AUX IN×1 (3.5mm)

接続端子2:ヘッドフォン出力×1 (3.5mm)

接続端子3:RCAオーディオ信号出力

Bluetooth機能:なし

内蔵バッテリー:あり

バッテリー仕様:リチウムイオン電池、2000mAh

バッテリー持続時間:約3時間

電源条件:USB、5V1A以上(100-240V)

LEDインジケーター:電源(緑)、充電(赤)

針圧:2.5~4.0g

レコード再生機能:オートストップ機能付き

駆動方式:ベルトドライブ

回転数:3段階調整(33/45/78)

針の仕様:ルビー針カートリッジ

製品寸法:350×122×256mm

製品重量:2.55kg

ご購入はこちら → https://store-annex.universal-music.co.jp/product/pdzn1265/

商品情報

Mrs. GREEN APPLE

アニバーサリーベストアルバム『10』

Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025年7月8日(火)同時リリース

『10』特設サイト https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/

「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」

初回生産限定盤【CD+Blu-ray+GOODS】

CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」+Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」+ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット

UPCH-29493 20,000円(税抜)/ 22,000円(税込)

◎「MAGICAL CODE」配布対象

初回生産限定盤【CD+DVD+GOODS】

CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」+2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」+ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット

UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

◎「MAGICAL CODE」配布対象

●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット詳細

「10」 LPサイズフォトポスター (19枚)

「10」 ゲームシャツ (ワッペン10種付き)

「10」 CDディスプレイスタンド

「10」 スラップ式ラバーバンド

「10」 レンチキュラーフォトカード

MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -

MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」

https://lnk.to/mga_10

初回限定盤【CD+Blu-ray】

UPCH-29495 4,000円(税抜)/ 4,400円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

初回限定盤【CD+DVD】

UPCH-29496 3,700円(税抜)/ 4,070円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

通常盤【CD】

UPCH-20693 3,000円(税抜)/ 3,300円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象

MAGICAL PRICE盤【CD】

UPCH-29497 1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

※初回生産限定

※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き)/2Pケース

※「MAGICAL CODE」対象外

●CD収録内容(全19曲)

01. ニュー・マイ・ノーマル

02. ダンスホール(フジテレビ系『めざまし8』テーマソング)

03. Soranji(映画『ラーゲリより愛を込めて』主題歌)

04. 私は最強(映画『ONE PIECE FILM RED』提供曲セルフカバー)

05. ケセラセラ(ABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌)

06. Magic(コカ・コーラCoke STUDIOキャンペーンソング)

07. ANTENNA(フジテレビ系バレーボール日本代表応援ソング)

08. ナハトムジーク(映画『サイレントラブ』主題歌)

09. ライラック(TVアニメ『忘却バッテリー』オープニング・テーマ)2

10. Dear(映画『ディア・ファミリー』主題歌)

11. コロンブス

12. アポロドロス(テレビ朝日系列2024スポーツ応援ソング)

13. familie(Honda 新型FREED CMソング)

14. ビターバカンス(映画『聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS悪魔軍団~』主題歌)

15. ダーリン(NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング)

16. クスシキ(TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ)

17. 天国(映画『#真相をお話しします』主題歌)

18. breakfast(フジテレビ系『サン!シャイン』テーマソング)

19. 慶びの種

●初回限定盤・映像収録内容

Studio Session Live #4

「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」

Blu-ray/DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

https://lnk.to/mga_Harmony

通常盤【Blu-ray】

UPXH-20146 6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

通常盤【2DVD】

UPBH-20335/6 5,500円(税抜)/ 6,050円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

●収録内容

<Opening>

Magic

Hug

ライラック

嘘じゃないよ

ANTENNA

光のうた

soFt-dRink

ア・プリオリ

Dear

<Interlude>

クダリ

StaRt

ケセラセラ

They are

コロンブス

Part of me

norn

Soranji

familie

Feeling

●特典映像

Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”

予約購入特典「MAGICAL CODE」について

下記対象店舗で期間中にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』をご予約のお客様に、予約購入特典の「MAGICAL CODE」をお渡しします。

<第4弾>

Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"

OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員+CD予約購入者限定 2次先行(*年・月会員対象)

受付期間:2025年5月30日(金)18:00~2025年6月10日(火)23:59

店舗:

[配布期間]2025年2月18日(火)18:00~2025年6月10日(火)

※ご予約時に店頭にてMAGICAL CODEをお渡しいたします。

※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

[対象店舗]

・HMV 全店

・TOWER RECORDS全店

・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く

オンラインショップ:

[予約期間]2025年2月18日(火)18:00~

※MAGICAL CODE付与方法、時期は各ショップによって異なります。

詳しくは各ショップページ、または「MAGICAL CODE」配布時期一覧ページ(https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/#magicalcodelist )にてご確認ください。

[対象店舗]

・UNIVERSAL MUSIC STORE(2次先行に間に合うご予約は6月5日(木)23:59まで)

・MGA OFFICIAL STORE(日本国外在住者向け / for residents outside of Japan)(2次先行に間に合うご予約は6月5日(木)23:59まで)

・Amazon.co.jp(2次先行に間に合うご予約は6月3日(水)9:59まで)

・HMV&BOOKS online(2次先行に間に合うご予約は6月5日(木)23:59まで)

・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)(2次先行に間に合うご予約は6月9日(月)23:59まで)

・TOWER RECORDS ONLINE(2次先行に間に合うご予約は6月10日(火)18:00まで)

・楽天ブックス(2次先行に間に合うご予約は6月10日(火)11:59まで)

・セブンネットショッピング(2次先行に間に合うご予約は6月8日(日)23:59まで)

・Neowing/CDJAPAN(2次先行に間に合うご予約は6月5日(日)23:59まで)

※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。

※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。

・店舗:ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。

・オンラインショップ:「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。

各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。

チェーン別オリジナル特典

初回生産限定盤「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」チェーン別オリジナル特典内容

■UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー+A3クリアポスター Type-A

■タワーレコード:カトラリーセット+A3クリアポスター Type-B

■HMV:コンパクトミラー+A3クリアポスター Type-C

■@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース+A3クリアポスター Type-C

■TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月~)+A3クリアポスター Type-D

■Amazon:アクリルコースター+A3クリアポスター Type-E

■楽天ブックス:スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

■セブンネットショッピング:マフラータオル+A3クリアポスター Type-G

■Neowing/CDJAPAN:ステッカー+A3クリアポスター Type-H

■WonderGOO/新星堂:ステッカー+A3クリアポスター Type-I

■その他一般店:ステッカー+A3クリアポスター Type-J

※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」初回限定盤、通常盤、MAGICAL PRICE盤チェーン別オリジナル特典内容

■UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー

■タワーレコード:カトラリーセット

■HMV:コンパクトミラー

■@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース

■TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月~)

■Amazon:アクリルコースター

■楽天ブックス:スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

■セブンネットショッピング:マフラータオル

■その他一般店:ステッカー

映像商品「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」チェーン別オリジナル特典内容

■UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:A3クリアポスター Type-A

■タワーレコード:A3クリアポスター Type-B

■HMV / @Loppi:A3クリアポスター Type-C

■TSUTAYA:A3クリアポスター Type-D

■Amazon:A3クリアポスター Type-E

■楽天ブックス:A3クリアポスター Type-F

■セブンネットショッピング:A3クリアポスター Type-G

■Neowing/CDJAPAN:A3クリアポスター Type-H

■WonderGOO/新星堂:A3クリアポスター Type-I

■その他一般店:A3クリアポスター Type-J

※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

