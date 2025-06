マイナビ出版、ドイツを皮切りに、海外出版市場に参入。自社コンテンツを自らの手で世界展開へ。

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:角竹輝紀)はこの度、ドイツおよびEU圏内向けに自社発行の書籍を流通させる取り組みを始めましたので、お知らせいたします。

その取り組みに備え、当社の海外向けのサイトを開設いたしました。サイトは、順次情報を充実させていく予定です。



Mynavi Publishing Corporation

https://book.mynavi.jp/catalog_en/



従来、当社出版物の海外展開は、現地出版社等との版権契約により、翻訳出版という形式での刊行が中心でした。そのため、現地出版社と契約できなければ翻訳版は実現せず、当社のコンテンツの海外展開に制約がありました。

この度当社では、ドイツに販売代理店を持つことにより、この制約を取り払い、海外に自社コンテンツを流通させる取り組みを始めます。

ドイツを最初に挑戦する国として選んだ理由は、ドイツがヨーロッパ最大の出版市場を持つ国であり、日本関連のイベントも多く、日本文化への関心の高さを感じたからです。

折しも日本のポップカルチャーを紹介するイベント「DoKomi(ドイツコミックマーケット)」が2025年6月にドイツ・デュッセルドルフで開催されることから、DoKomiにブース出展し、当社の強みの1つであるイラスト関連書籍を販売することから、ドイツにおける出版販売業務を開始いたします。

●第一弾ラインナップ

・Manga besser zeichnen Figuren & Kompositionen

底本:イラスト解体新書

著者:ダテナオト、弐藤潔

ISBN:9784839959647

販売価格:税込み27ユーロ

言語:ドイツ語

・The Best of Everyting! Master The MANGA Drawing Techniques

底本:いいトコどり!人物パーツの描き方

著者:KawaiiSensei

ISBN:9784839980771

販売価格:税込み22ユーロ

言語:英語

●今後の事業展開

2025年6月6日~8日開催のDoKomiにブース出展することで、ドイツにおける当社および当社商品の告知販促を狙います。

DoKomiは来場者約20万人規模のジャパンポップカルチャーイベントで、1500を超える企業・クリエイターが出展します。

ブース出展では、第一弾ラインナップのほか、日本で刊行したイラスト作品集を販売いたします。

DoKomiとの共同コンテストのWebサイト過去のDoKomiの会場の様子

●ドイツにて流通予定のイラスト作品集(言語はすべて日本語)

はむねずこ ILLUSTRATION BOOK またね、メランコリア

ISBN:9784839984458

旧都なぎ作品集 - alexandrite -

ISBN:9784839986926

なつめさんちArtWorks ONLINES

ISBN:9784839980269

とあるお茶画集 DOLLS

ISBN:9784839985424

●DoKomiとの共同コンテストを開催

さらに、日本のコンテンツをドイツで販売するだけでなく、ドイツおよびEU圏におけるクリエイター発掘と、日本に紹介する機会の創出になればとの思いから、DoKomiと共同でイラストおよびマンガコンテンツの投稿コンテストを開催いたしました。多数の応募作の中から、Nicole Wisniewski氏のイラストが最優秀作品賞と決まりました。今後、日本にてNicole Wisniewski氏のイラスト作品集を電子出版する予定です。世界のクリエイターの優れた作品を日本のみなさまにお届けする一助となりましたら幸いです。

●マイナビ出版担当者の言葉(経営推進部部長・小山)

日本は出版不況と言われて久しいですが、日本の出版物のクオリティは世界に通用するものと誇りに思っております。このたび自分たちの裁量により、ドイツ出版市場に自社コンテンツを流通させられる仕組みが整ったことをうれしく思います。マイナビ出版では、アジア圏に比べ、ヨーロッパはなかなか版権契約が成立しづらく、はがゆい思いをして参りましたが、今回あらたな挑戦に挑めることに喜びを感じております。

日本のコンテンツを世界へ。これはマンガやアニメに限った話ではなく、他の多くの出版物にも大きな可能性があります。この一歩は小さなものですが、自社に限らず、日本の素晴らしい出版物をドイツ市場に供給できるよう、私どもと志を共有していただける方々と一緒に、大きなムーブメントに育てていけたらと思います。

日本の文化、出版物、コンテンツをできるだけ多くの海外の読者やファンに紹介し、届けていきたいと当社では考えております。今後の当社の海外展開に是非ご期待ください。