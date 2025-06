10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”『マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』応援アンバサダーに賀喜遥香、井上和（乃木坂46）が就任決定！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~放送)と、ソニーミュージックのタッグによる10代アーティスト限定の音楽フェス「閃光ライオット」。2025年8月7日(木)には、Zepp DiverCity (TOKYO)にて、有観客でファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」を開催致します。そしてこの度、10代アーティストを応援する“応援アンバサダー”に、賀喜遥香、井上和(乃木坂46)が就任することが決定しました。『マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』オリジナルポスターでは、ギターやマイクを持った貴重な撮り下ろしショットを披露。ファイナルライブ審査当日を盛り上げてまいります。

♪(左)井上和、(右)賀喜遥香(乃木坂46)コラボレーションポスターが完成!

アンバサダー就任記者発表

アンバサダーの2人は意気込みをそれぞれ、

「10代の日々を今振り返ると、一日一日が青春で、大切な時間だったと思います。10代の皆さんには、ひたすら楽しんでほしいですし、思い出をたくさん作ってほしいです。私たちもその手助けができるように頑張るので、皆さんのことを応援しています。」(賀喜)と、

「3次ライブ審査、ファイナルへと進み、初めてのステージに緊張する方もいると思いますが、とても楽しい場所になると思います。私も楽しみにしているので、応援アンバサダーとしてたくさんのエールを送りたいと思います。」(井上)

と、述べました。

♪今年の応募総数は3,371組!現在37組が3次ライブハウス審査へ進出!

2025年2月12日(水)からスタートした一次審査(デモ審査)への応募総数は3,371組。二次審査(スタジオ審査)へは216組が進出し、北海道から沖縄まで全国9箇所、13日間に渡って実施。三次審査(ライブ審査)に進出する37組は先日『SCHOOL OF LOCK!』番組内で発表いたしました。三次ライブハウス審査には、ゲストアーティストも出演。6月7日(土)大阪会場はトンボコープ、6月14日(土)東京会場1日目はなきごと、15日(日)東京会場2日目にはConton Candyがそれぞれ登場。各会場とも入場は無料、10代アーティストの演奏部分のみ、映像で生配信し、後日全国の10代の生徒からも投票を受け付けます。(※3次審査ゲストライブの映像配信はありません)

【賀喜遥香(かきはるか)プロフィール】

2001年8月8日生まれ、栃木県出身。乃木坂46の4期生メンバーとして、2018年12月に活動開始。乃木坂46のシングル表題曲『君に叱られた』、『好きというのはロックだぜ!』や『Monopoly』でセンターをつとめる(『Monopoly』はWセンター)。2021年4月から毎週木曜日に、SCHOOL OF LOCK!内のコーナー『乃木坂LOCKS!』のパーソナリティを「4組の副担任」として担当。2025年7月から放送される連続ドラマ「量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-」でW主演をつとめることが決定している。

【井上和(いのうえなぎ)プロフィール】

2005年2月17日生まれ、神奈川県出身。乃木坂46の5期生メンバーとして、2022年2月に活動開始。乃木坂46のシングル表題曲『おひとりさま天国』、『チートデイ』や『ネーブルオレンジ』でセンターをつとめる(『ネーブルオレンジ』はWセンター)。2024年1月から毎月第1週目に、SCHOOL OF LOCK!内のコーナー『乃木坂LOCKS!』のパーソナリティを「和(なぎ)の講師」として担当。2026年大河ドラマ「豊臣兄弟!」に、茶々役で出演することが決定している。

【閃光ライオット イベント概要】

◆「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」

開催日:2025年8月7日(木)

会場:Zepp DiverCity(TOKYO)

出場:審査を進んだ8組の10代アーティスト(出場組数は予定)

応援アンバサダー:井上和、賀喜遥香(乃木坂46)

ゲストライブアクト:UNISON SQUARE GARDEN

スペシャルサポーター:アイナ・ジ・エンド、オカモトレイジ、オカモトショウ、GLIM SPANKY、syudou

特別協賛:マイナビ 協賛:ドクターマーチン JASRAC 東洋学園大学 日本工学院 協力:ボカコレ

グランプリ:優勝賞金100万円

マイナビ Yell Song賞:賞金50万円(頑張る人の背中を押してくれる“曲”に贈呈) ほか

入場方法:入場無料/入場方法は、後日『SCHOOL OF LOCK!』番組と、閃光ライオット公式サイトで発表

副賞

■グランプリ受賞アーティストに、マイナビから「活動サポート資金 50万円」を贈呈

■ファイナリスト全員に、英国のフットウェアブランド“ドクターマーチン”の1460 8ホールブーツを贈呈

■JASRAC 日本音楽著作権協会から「創作活動支援」 として賞金10万円

オーディション要項

応募資格:

1.応募時点で10歳~19歳までの方

※ バンドやグループの場合、メンバー全員が上記の年齢であること

※ 応募楽曲の作詞・作曲・編曲者も上記年齢であること(ただし、カバー曲はその限りではありません)

2.未成年の方は、保護者の同意を得ている方

3.個人・グループ・ジャンルは問いません

4.応募楽曲はオリジナルに限りません。カバー曲やカラオケ歌唱でのエントリーも可能です

5.ステージ上でのライブパフォーマンスができる形であれば、顔出しの有無は不問です

6.下記の審査日程に参加可能な方

募集期間:2025年2月12日(水)~3月23日(日)

・全国スタジオ審査 4月26日(土)~5月18日(日)

・3次ライブ審査

6月 7日(土) 大阪 ゲストライブ:トンボコープ

14日(土) 東京 ゲストライブ:なきごと

15日(日) 東京 ゲストライブ:Conton Candy

・ファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」 8月7日(木)

ボカロステージ要項

応募資格:

1.応募時点で10歳~19歳までの方

*応募楽曲の作詞・作曲・編曲者も上記年齢であること

2. 未成年の方は、保護者の同意を得ている方

3. 応募はオリジナル楽曲に限ります

4. 下記の審査日程に参加可能な方

5. 国籍不問、国内・国外在住地を問いません。

募集期間:2025年2月12日(水)~3月23日(日)

・4月12日(土)~13日(日) 音源通過者はオンラインによる面接

・5月~6月 オリジナル楽曲制作 面接通過者はテーマに基づいた楽曲制作

・7月 制作曲発表 リスナー投票 ※リスナー投票を経てグランプリ決定

・8月7日「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」にて優勝賞金100万円贈呈

詳細はこちら

<オフィシャルサイト> https://www.tfm.co.jp/lock/riot

<Twitter>(@SenkouRiot) https://twitter.com/SenkouRiot

<Instagram>(senkouriot) https://www.instagram.com/senkouriot/

<TikTok>(SenkouRiot) https://www.tiktok.com/@senkouriot

<YouTube>SCHOOL OF LOCK! YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@SCHOOLOFLOCK69

【SCHOOL OF LOCK!】

こもり校長(小森隼GENERATIONS) 2020年4月~2021年9月(こもり教頭)/2021年10月~現在

アンジー教頭(アンジェリーナ1/3) 2024年9月~

【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長・アンジー教頭ほか、人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組。

◇放送日時: 月~木 22:00~23:55/金 22:00~22:55

◇放送局:TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット ※一部ローカル

◇ホームページ: https://www.tfm.co.jp/lock