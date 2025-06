ユーザーが選ぶ 「ITreview Best Software in Japan 2025」 で福利厚生サービスのmiive、入賞！

株式会社miive

株式会社miive(本社:東京都渋谷区、代表取締役:栗田 廉)が提供するVISAカードとアプリを活用したポイント型の福利厚生プラットフォーム「miive」は、IT製品レビューサイト ITreview が発表した年間ランキング 「ITreview Best Software in Japan 2025」 において、総合54位/Top100 に選出されました。

ITreview Best Software in Japan 2025ITreview Best Software in Japan 2025とは

ITreviewに集まった1年間のユーザーレビュー評価を元に、今、日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェアやITサービスのTop100を発表する企画です。

2025年版は、2024年4月~2025年3月の1年間に一定数以上のレビューを集め、顧客と向き合いながら高い評価を得た製品をランキング形式で発表。製品のジャンル問わず、この期間に多くのビジネスユーザーから評価された製品をご覧いただけます。

▼ランキングはこちらから

https://www.itreview.jp/best-software/2025

miiveのポイント- 月次利用率90%超 を支える「いつものVisaタッチ決済で補助が受けられる」独自体験- エンゲージメント・採用力向上 への寄与- カード発行や精算処理をクラウドで一元化する 管理コストの大幅削減

代表コメント

ユーザーの皆さまのご支持により、福利厚生サービスとして唯一のランクインを果たすことができました。この結果を励みに、プロダクトの拡充と新サービス展開を加速させ、より多くの企業と従業員に価値あるソリューションを届けてまいります。

- 株式会社miive 代表取締役CEO栗田廉

miiveについて

miiveは、カードとアプリを活用した全国・全世界でご利用いただけるポイント型の新しい福利厚生プラットフォームです。企業は、利用できるお店や使い方を設定してポイントを付与し、従業員は専用カードで決済するだけでポイントを利用できます。インフレに伴う従業員への還元強化や、採用・定着における他社との差別化、拠点格差のない福利厚生の実現や既存手当の見直しなど、さまざまな課題解決をサポートしています。従業員の月次利用率は90%を超え、利用状況を管理画面上でリアルタイムで把握できる等、本当に使われる福利厚生を実現することで、価値ある人的投資を実現します。

サービスに関するお問い合わせはこちらから

https://miive.jp/request

会社概要

商 号:株式会社miive

設 立:2020年7月2日

代 表 者 :栗田 廉

本 社 :東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容:福利厚生プラットフォーム「miive(ミーブ)」の開発・運営

U R L:https://corp.miive.jp/