化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」6月号発刊のお知らせ

株式会社ソフィアリンクス

株式会社ソフィアリンクス（東京都港区、代表取締役：三原誠史）は、化粧品研究の最新の成果を発信する化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」6月号を6月15日に発刊する予定です。

■6月号の内容

● 創刊1周年記念 特別対談

特別企画として、「企業とアカデミアの連携が拓く、化粧品の未来」と題し、京都大学大学院 医学研究科 皮膚科学 教授・椛島 健治氏と、株式会社資生堂 みらい開発研究所 シーズ開発センター センター長・加治屋 健太朗氏との対談を掲載しております。産学連携の最前線から、化粧品開発の未来を展望する内容となっております。

対談動画（ダイジェスト版）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SvaEhkdFBpo ]

● 新連載スタート

本号より、東京都立産業技術研究センターによる新連載「R&Dサポート」がスタート。

化粧品関連分野の中小企業の研究開発を支援する公的機関の取り組みを継続的に紹介していく予定です。連載第1回は「公的な中小企業支援機関とその活用」についてのご紹介となります。

● 特集：「動物実験代替法の今後」

6月号の特集は、「動物実験代替法の今後」と題し、以下の論文を掲載しております。

- 一般社団法人 日本動物実験代替法学会の成り立ちと現在、今後の活動の方向性について一般社団法人 日本動物実験代替法学会 理事長 板垣 宏- NAMsの開発と期待山陽小野田市立山口 東京理科大学 小島 肇夫- 化粧品の安全性保証における動物実験代替法株式会社資生堂 ブランド価値開発研究所 久木 友花・廣田 衞彦- NGRAによる全身毒性評価に関する取り組み株式会社コーセー 研究所 佐久間 めぐみ- 皮膚感作性評価に向けたディファインドアプローチの活用と展望ポーラ化成工業株式会社 フロンティアリサーチセンター 西條 拓- ヒト摘出皮膚を用いたパスウェイ解析による化粧品成分の網羅的な有用性評価株式会社ニコダームリサーチ 山村 雅章- 日本の化粧品の安全性試験の現状と課題DRC株式会社 合田 悠真

● 厚生労働省取材「動物実験代替法ガイダンスの展望」

本号では、特集と連動した企画として、厚生労働省に対して実施した

「動物実験代替法ガイダンスの展望」についての取材記事も収録しております。

● 産学連携レポート：丸善製薬株式会社 × 信州大学農学部

「より自信を持って提案できる素材」の誕生へ

● 連載企画：

GLOBAL BEAUTY INSIGHT（グローバルな美容＆コスメの最新トレンド）

Mintel Japan 河端 香織

クローズアップ Cosme industry（日本の化粧品産業の注目動向と今後）

矢野経済研究所 浅井 潤司

THE 共創市場（これからの日中化粧品産業）

日中化粧品国際交流協会理事長 楊 建中

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン

中山 泰一、観韜法律事務所（Guantao Law Firm）、中国弁護士 楊 怡雯

R&Dサポート

東京都立産業技術研究センター 機能化学材料技術部バイオ技術グループ 干場 隆志／梶山 哲人

コラム BEAUTY SCIENCE EYE（コスメの新たな技術をユニークな視点で読み解く）

一般社団法人化粧品成分検定協会 代表理事 久光 一誠

●その他コーナー

今月号の「原料GUIDE」では「皮脂抑制、抗菌、殺菌、抗炎症」テーマにした新原料情報を特集し、 「グローバル展示会情報」では2025年6月から2025年11月までに国内外で開催される化粧品関連の展示会情報をまとめてご案内します。

●ご購読のお申し込みについて

Webサイト（https://cosmetic-science.net/）からお申し込みいただけます。

●広告掲載のお申し込みについて

広告掲載料金等、詳細は広告担当：加藤（kato@cosmetic-science.net）・小倉（ogura@cosmetic-science.net）までお問い合わせください。

●会社概要

社名：株式会社ソフィアリンクス

所在地：東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー4F

代表者：三原誠史

設立：2010年10月1日

資本金：10,000,000円

事業内容：化粧品業界に特化したコンサルティング事業、ブランディング事業、メディア事業

企業サイト：http://www.sophialinks.com/

皆様のご愛顧を賜りますよう、編集部一同心よりお願い申し上げます。

Cosmetic Science編集部