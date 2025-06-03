OKAMOTO′S・オカモトレイジが、フォーリミ・GENと“ヴィジュアル系愛”から15周年トークまで語り尽くす！ J-WAVE深夜のロックプログラム『THE KINGS PLACE』6/9(月)登場
株式会社J-WAVE
04 Limited Sazabys・GEN、OKAMOTO'Sのドラマー・オカモトレイジ
04 Limited Sazabys・GEN、OKAMOTO'Sのドラマー・オカモトレイジ
ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週月～木曜25:00～26:00に放送中の深夜のロックプログラム『THE KINGS PLACE』（通称「キンプレ」）。6月9日（月）の放送回では、月曜ナビゲーターを務める04 Limited Sazabys・GENと、OKAMOTO'Sのドラマー・オカモトレイジによるスペシャル音楽対談をオンエアします。
常にジャンルを越境しながら新たな音楽表現を模索するレイジが、いま最も注目しているという「ヴィジュアル系」。意外なインスピレーション源や、音楽業界を疑似体験できるという構想中の“音楽ボードゲーム”の話まで、レイジ節が炸裂。さらに、デビュー15周年を迎えたOKAMOTO'Sの現在地や、これからの展望についてもたっぷり語ります。
番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。
▼radikoで聴く
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250610010000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250610010000)
※オンエア開始から1週間聴取可能。
【番組概要】
放送局：J-WAVE(81.3FM)
番組名：THE KINGS PLACE
放送日時：毎週月曜～木曜25:00～26:00
ナビゲーター：
（月）04 Limited Sazabys
（火）MAN WITH A MISSION
（水）マカロニえんぴつ
（木）ヤングスキニー
番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/kingsplace/
番組X：https://x.com/THEKINGSPLACE
ハッシュタグ：#kp813