金田一 喜代美税理士との業務提携に関するお知らせ

株式会社GTM総研

GTM税理士法人は、近年の経済社会のグローバル化に伴う国際税務のニーズに応えるため、更なる国際税務サービスの強化を進めており、その一環として国際税務の分野に豊富な経験と知見を有する金田一喜代美税理士との業務提携を開始しましたので、お知らせします。

「基礎から学ぶ海外資産の法務と税務」

「国際相続・贈与がざっくりわかる！海を越える次世代資産」

金田一喜代美税理士

業務提携の目的

GTM税理士法人は、今回の国際税務に関して多くの実績を持つ金田一税理士との業務提携により、あらゆる国際税務のご相談に対応可能な体制を整え、近年ますます高まる国際税務ニーズへの対応力をさらに強化してまいります。

一般的に、国際税務の案件を海外の法律事務所に依頼する場合、高額な報酬が発生することが少なくありません。今回の提携を通じて、海外当局との折衝経験が豊富な金田一税理士との連携のもと、Web会議などの手段を有効に活用することで、日本側での対応比率を高め、よりリーズナブルな報酬で質の高いサービスを提供できる体制を構築いたします。

今後の展望

GTM税理士法人では、移転価格、タックスヘイブン対策税制及び国際源泉といった従来からある国際税務分野に加え、今回の金田一税理士との業務提携により国際資産課税も弊社のサービスラインに加え、双方のクライアント様に対してあらゆる国際税務の相談に対応できる体制を整えていきます。

金田一 喜代美 税理士

デロイト トウシュ トーマツ（現：監査法人トーマツ）にて、TS上場準備を担当

辻・本郷 税理士法人 芝事務所長／東京オフィス 相続センター 国際資産税プロジェクト所属／オープンハウス米国不動産事業部 駐在／大和証券 東京本社 駐在

平安レイサービス株式会社 社外監査役 就任

株式会社CS-C 社外監査役 就任

国立研究開発法人QST 非常勤監事 就任

seventh sense GEPAS株式会社 取締役 就任

株式会社Proud partners 監査役 就任

カチエル 国際税務相談員 着任

国際税務担当 竹内 之真（税理士）

【プロフィール】

国税庁において租税条約による条約交渉、移転価格調査の方針決定を担当、国税庁海外長期出張者として香港に派遣、JICA専門家としてマレーシア国税庁に派遣。

税務大学校教授（国際課税担当）、国税局調査部特官（移転価格調査担当）、統括官（外国法人調査担当）、課税第一部主任訟務官（国際課税担当）を歴任。税務署長を最後に退官。

問い合わせ先

e-mail：kokusai@gtmri.co.jp

TEL：03-3242-2606

GTM税理士法人について

【会社概要】

社名：GTM税理士法人 (※GTM税理士法人は、株式会社GTM総研のグループ会社です)

本社所在地：〒104-0028東京都中央区八重洲二丁目１-４ 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア ４F

統括代表社員： 朝日 良平

事業内容： 税務（法人・個人向け全般 ）

設立： 2014年10月

HP：https://gtmri.co.jp/