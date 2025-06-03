【コーポレイトディレクション 中国（CDI-China）】中国上海の食品飲料フォーラムFBIFにて「不打别人的仗（他人の戦をしない）」をテーマに登壇

株式会社コーポレイトディレクション

株式会社コーポレイトディレクション（本社：東京都品川区、代表取締役：小川 達大、以下CDI）の中国現地法人、析道（上海）管理咨询有限公司（所在地：中国上海市、董事長総経理：是枝邦洋、以下CDI-China）は、2025年5月8日（木）～10日（土）に中国・上海で開催された中国最大級の食品飲料業界フォーラム「FBIF2025（Food & Beverage Innovation Forum）」において、5月9日（金）に講演登壇いたしました。

本フォーラムは、7,400名以上の食品業界関係者が参加し、Nestle、Kraft、Yakult、Meiji、可口可乐、伊利等、国内外の主要企業が一堂に会する業界最大級のイベントです。今回、CDI-Chinaの食品飲料及びヘルスケア領域ディレクターであり、日中食品経営研究会の発起人もである厳 偉（げん い）が、「不打别人的仗（他人の戦をしない）」をテーマに登壇。 中国食品企業が“模倣疲れ”とトレンド追従の限界に直面する中、企業戦略の再構築と「自分の戦をする」ことの重要性を提言しました。

講演では、日系企業8社（明治、カルビー、味の素、サントリー、キリン、ハウス食品、ヤクルト、森永乳業）の事例を紹介し、それぞれの戦略的象限における「企業人格」と商品開発スタイルの違いを可視化し、戦略とは単なる計画ではなく、“企業が歩んできた道そのもの”であるとまとめました。

CDI-Chinaは、引き続き日系食品メーカーの中国におけるブランディング、チャネル戦略、組織体制構築に向けてさらに支援を強化していくとともに、「日中食品経営研究会」を通じて、実践的かつ継続的な対話の場を提供し続けてまいります。

上記の内容、取り組みにご興味のある方は、お気軽に担当までお問合せください。

【株式会社コーポレイトディレクション】

名称：株式会社コーポレイトディレクション（Corporate Directions, Inc.）

所在地：東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー23階

代表者：小川 達大

事業内容：大企業・中堅企業に対する全社改革、海外展開、M&A、新規事業開発、などに関する経営コンサルティング

設立：1986年1月

URL：https://www.cdi-japan.co.jp/

問い合せフォーム：https://cdi-jp.sakura.ne.jp/form/

担当者： 是枝 邦洋 （析道（上海）管理咨询有限公司 董事長総経理、Asia Business Unit Director）

【CDI-China】

名称：析道（上海）管理咨询有限公司

株式会社コーポレイトディレクション（Corporate Directions, Inc.）上海オフィス

所在地：上海市長寧区長寧路1189号長寧来福士広場T2-1807室

代表者：是枝邦洋

事業内容：中国における日系企業の全社改革、新規事業開発、現地化促進などに関する経営コンサルティング

設立：2008年

URL：https://cdi-c.com/

担当者：厳 偉

担当者連絡先：yan@cdi-china.com