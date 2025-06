SKY-HIが迫る、清水翔太の“ポップスへの覚悟”とは？　REIKO & JUNON（BE:FIRST）への楽曲提供エピソードも。J-WAVE『DIVE TO THE NEW WORLD』6/14放送

株式会社J-WAVE清水翔太、SKY-HI

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週土曜23:00~23:54に放送中の番組『DIVE TO THE NEW WORLD』。ナビゲーターは、アーティスト・SKY-HI。ゲストの本音に“DIVE(飛び込む)”し、その内面や創作の原点に迫るトーク番組です。

6月14日(土)の放送には、6月18日(水)に約2年ぶりとなる11枚目のフルアルバム『Pulsatilla cernua』(読:プルサティラ・セルヌア)をリリースし、全国ツアーも予定されているシンガーソングライター・清水翔太がゲストで登場。世代の近い二人が、音楽との向き合い方やキャリアの歩み、そして創作への姿勢について深く語り合う濃密な対談をお届けします。

番組では、デビュー曲の「HOME」やキャリアにおけるターニングポイントともなった「My Boo」の楽曲制作秘話も明かされ、自身でレコーディングからアレンジメントまでを手がける清水が語る“完璧主義ゆえの葛藤”も明かされます。また、ネット上の記事に奮起し、「結果を出すしかない」と自身を奮い立たせてきたという過去や、常に“ポップスと向き合い続けてきた姿勢”について、SKY-HIがその覚悟に迫ります。

さらに、REIKO に提供した楽曲「First Christmas feat. JUNON (BE:FIRST)」に込めた想いや、日本のポップス歌手に対するリスペクトエピソードなども飛び出します。

清水翔太のリアルな想いにSKY-HIが迫る、6月14日(土)のオンエアをお聴き逃しなく。

放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250614230000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250614230000)

※オンエア開始から1週間聴取可能

■番組概要

番組名:『DIVE TO THE NEW WORLD』

放送局:J-WAVE、FM802

放送日時:

J-WAVE 2025年6月14日(土)23:00~23:54

FM802 2025年6月15日(日)24:00~25:00

ナビゲーター:SKY-HI

ゲスト:清水翔太

番組HP:https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/

番組X:https://x.com/dive813

番組Instagram:https://www.instagram.com/divetothenewworld/

番組ハッシュタグ:#dive813