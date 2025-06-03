¡Ø¤¤ß¼½ñ¡Ê¤¤ß¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ò¤±¤ë¹ñ¸ì¼Åµ¡Ë¡Ù2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤ªÆÏ¤±Ê¬¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª¡¡ ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¥Ù¥¹¥È100¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËºÇÅ¬¤Î ¡ÈÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¼½ñ¡É¡ª¡ª
2025Ç¯3·î¤ËºÆÈÇ¤ò¹Ô¤Ê¤¤Âç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¤¤ß¼½ñ¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢6·îÊ¬¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤È2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¼õÃí¤Ï2025Ç¯9·î¡Ê¤ªÆÏ¤±¤Ï3·îÃæ½Ü¡ËÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¹ñ¸ì¼Åµ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´¶·ã¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡ª¡ª¡×¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î´ë²è¡£¡Ø¾®³Ø´Û ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¹ñ¸ì¼Åµ¡Ù¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤È¾Ò²ðÊ¸¡Ê¸ì¼á¡Ë¤ò¼ýÏ¿¸ì¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡Ø¤¤ß¼½ñ¡Ê¤¤ß¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ò¤±¤ë¹ñ¸ì¼Åµ¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
*********************************
¡Ø¤¤ß¼½ñ¡Ù¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/kimijisho.aspx(https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/kimijisho.aspx)
*********************************
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤ÈÃÂÀ¸Æü¡¢¤½¤·¤Æ¸ì¼á¤È¤·¤ÆÁ´³Ñ40Ê¸»ú¤Þ¤Ç¤Î¾Ò²ðÊ¸¤¬·ÇºÜ²ÄÇ½¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¡¢¹¥¤¤ÊÍ·¤Ó¤ä¿©¤ÙÊª¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ê¤É¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¼«Í³¤ËºîÀ®¡£¤³¤ì¤ò¥×¥í¤Î¼½ñÊÔ½¸¼Ô¤È¼½ñ¹»±Ü¼Ô¤¬ÊÔ½¸¡¦¹»Àµ¤·¤Æ¡¢¼½ñ¤Î¹àÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤Ê·Á¤ÇÁÞÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¡¢¸ÂÄê100ºý¤Ç°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿ÍâÆü¤Ë´°Çä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È100¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£60Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼½ñ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È100¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤Ë¤âµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙÈÇ¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥ß¥ËÈÇ¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷ºî²È¡¦ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤â¿äÁ¦¡ª
ËÍ¤â¤³¤Î¼½ñ¤òÂ©»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾ÐÊ¡¡Ù¤È°ú¤¯¤È¡¢ËÍ¤ÈºÊ¤¬¹Í¤¨¤ÆÉÕ¤±¤¿Ì¾Á°¤Î°ÕÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¼½ñ¡£»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°¤Î°ÕÌ£¤¬Æþ¤Ã¤¿¼½ñ¡£À¸¤¤Æ¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿É¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¼½ñ¤ÎÌ¾Á°¤ò°ú¤¤¤Æ¸«¤ë¤È¡¢1Ëü8000¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡¢»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°¤Î¤½¤ÎÌ¾Á°¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢¤½¤Î°¦¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²ÈÂ²¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼½ñ¤Ï»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¨¡¨¡ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à
¾®³Ø´Û¡¦¼½ñÊÔ½¸¼¼¤Î¥×¥í½¸ÃÄ¤¬ÃúÇ«¤ËÊÔ½¸¡¦¹»Àµ
¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬¥ªー¥Àー¥Õ¥©ー¥à¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¡ÖÌ¾Á°¤ÎÉ½µ¡×¡ÖÌ¾Á°¤ÎÆÉ¤ß¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¡¢¤½¤·¤Æ40Ê¸»ú°ÊÆâ¤Î¡Ö¾Ò²ðÊ¸¡×¤ò¡¢¥×¥í¤Î¼½ñÊÔ½¸¼Ô¤¬¸í»ú¡¦Ã¦»ú¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Á»ú¤Ë¡Ö¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡×¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´¶Ã²Éä¡Ö¡ª¡×¤äµ¿ÌäÉä¡Ö¡©¡×¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢É¬¤º°ìÊ¸»úÊ¬¥¹¥Úー¥¹¤ò¶õ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼½ñÊÔ½¸¤Î·è¤Þ¤ê»ö¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê¸¾Ï¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡ÊÊÔ½¸¡Ë¡£
¡Ö¤¤ß¤ÎÌ¾Á°¡×¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤È¾Ò²ðÊ¸¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤3¹Ô¡£
¤³¤Î¹ñ¸ì¼Åµ¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤Î¹àÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÈÊ¸¾Ï¤ÇÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¼ýÏ¿¸ì¤Î¹Ô¿ô¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éÊÔ½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼½ñÊÔ½¸¤Î¥×¥í¤À¤±¤¬¤Ê¤»¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþ¤ÈÀìÍÑ¤ÎÀ½ËÜºî¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¡Ø¤¤ß¼½ñ¡Ù¤¬´°À®¡ª
¤³¤³¤ÇÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¸¶¹Æ¤ò¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ¤¬»ØÄê¤É¤ª¤ê¼½ñ¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¼½ñ¤Î°õºþ¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¾å¤²¡¢Ä´À°¸å¤Î»æÌÌ¤òÊÔ½¸Éô¤ØÁ÷¿®¡£ÂçÆüËÜ°õºþ¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿»æÌÌ¤ò¹»±Ü¼Ô¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Àµ¤·¤¯Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸ì¼á¤ÎÆâÍÆ¤ÏÅ¬ÀÚ¤«¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¹»Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¹»Î»¸å¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¡¦¼½ñÊÔ½¸Éô¤ÈÂçÆüËÜ°õºþ¤¬10Ç¯¤«¤±¤Æ¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç°õºþ¡¦À½ËÜ¤·¤Þ¤¹¡£
£±ºý¤º¤Ä¥Çー¥¿²½¤·¤Æ°õºþ¡¦À½ËÜ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢É½»æ¤â10¿§¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¿§¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¹¥¤¤Ê¿§¤ä¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
´¬Ëö¤Î±üÉÕ¡ÊÊÔ¼Ô¤äÈ¯¹Ô¼Ô¤¬µ¤µ¤ì¤ë¥Úー¥¸¡Ë¤Ë¤â¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥É¥«¥Ðー»ÅÍÍ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
ËÜ½ñ¤ÎÄìËÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¾®³Ø´Û ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¹ñ¸ì¼Åµ¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯À¸¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¼½ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¯¤Æ·ÈÂÓ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー»ÅÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¤¤ß¼½ñ¡Ù¤Ï¥Ïー¥É¥«¥Ðー»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤ËÅ¬¤·¤¿»ÅÍÍ¡£ÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¤òÄ¹¤¯»È¤¦°¦Â¢ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬°ìÁØ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥ß¥ËÈÇ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ß¥ËÈÇ¤Ï£Á£¶¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡£¤â¤Á¤í¤óÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥ªー¥Àー¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¢¨ÄÌ¾ïÈÇ¤È¥ß¥ËÈÇ¤Ç¥ªー¥Àー¾ðÊó¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Õ¤í¤¯¡Ö¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤¤ß¤Î¼½ñ¡×¥Îー¥È¤¬ÉÕÂ°¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¡¢¥ß¥ËÈÇ¥»¥Ã¥È¤È¤â¤ËÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Ø´Û¼½ñÊÔ½¸ÉôÆÃÀ½¤Î¥Îー¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¼½ñ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¸ÀÍÕ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ø¤Î´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤½¤¦¡ª
6·î3Æü¤è¤ê¼õÃíÃæ¡ª¹ç·×300ºý¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¤¤ß¼½ñÄÌ¾ïÈÇ¤Ï250ºý¡¢¤¤ß¼½ñ¥ß¥ËÈÇ¥»¥Ã¥È¤Ï50ºý¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢£±ºý¤º¤ÄÀ½ºî¤¹¤ë¤¿¤áÇ¼´ü¤Ë¤Ï¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢È¯Á÷¤Ï2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
*********************************
¡Ø¤¤ß¼½ñ¡Ù¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/kimijisho.aspx(https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/kimijisho.aspx)
*********************************
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ä¿ä¤·¤Ê¤É¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¿Í¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊ¸»ú¤Ë¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¼½ñ¤òÂ£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©