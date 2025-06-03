日本円建プリペイド型トークンのJPYC Prepaid｜開発者向けツール 「JPYC Python SDK」の提供を開始

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JPYC株式会社





JPYC株式会社は開発者向けツール「JPYC Python SDK」の提供を開始いたします。本SDKは、Python環境に特化したシンプルなインターフェースでPoC（概念実証）開発を加速し、ブロックチェーンアプリケーションの開発を支援します。



資金移動業登録後に発行される新しいJPYCでも同様に利用できるバージョンも公開予定です。新しく発行予定のJPYCは電子決済手段に該当し、日本円に戻すことが可能なため、様々なユースケースが期待されています。



JPYC Python SDK 参照先リンク


インストールリンク: https://pypi.org/project/jpyc-core-sdk/



GitHub


・リポジトリ: https://github.com/jcam1/python-sdk


・コードサンプル: https://github.com/jcam1/python-sdk/tree/main/packages/core#readme




JPYCプロトコルの更なる利用拡大に向けて
日本円建プリペイド型トークンJPYC Prepaidは、決済やNFT購入、web3領域など多岐にわたるユースケースで利用されています。今回「JPYC Python SDK」のリリースにより、開発者はJPYCを活用した新たなアプリケーションを迅速に構築可能となり、Web3エコシステムのさらなる拡大が期待されます。




JPYC株式会社について
JPYC株式会社は、ステーブルコインの特性である透明性や送金手数料の低減により、より効率的なデジタル金融イノベーションを促進していきます。




JPYC株式会社は、ステーブルコインの特性である透明性や送金手数料の低減により、より効率的なデジタル金融イノベーションを促進していきます。





会社概要
・会社名　 ：JPYC株式会社
・代表者　 ：代表取締役　岡部 典孝
・所在地　 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内
・設立　　 ：2019年11月
・事業内容 ：ERC20電子決済手段の運営、NFT等ブロックチェーン全般に関するコンサルティング
・加入団体 ：一般社団法人　ブロックチェーン推進協会（BCCC）会員
　　　　　　 一般社団法人　日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）会員
　　　　　　 一般社団法人　日本資金決済業協会　第一種会員
　　　　　　 一般社団法人　Fintech協会　ベンチャー会員
　　　　　　 デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）
　　　　　　 一般社団法人　JPCrypto-ISAC　賛助会員


・監査法人 ：あかり監査法人
・URL　　 ：https://jpyc.co.jp/


・X　　 　 ：https://twitter.com/jcam_official