日本円建プリペイド型トークンのJPYC Prepaid｜開発者向けツール 「JPYC Python SDK」の提供を開始
JPYC株式会社は開発者向けツール「JPYC Python SDK」の提供を開始いたします。本SDKは、Python環境に特化したシンプルなインターフェースでPoC（概念実証）開発を加速し、ブロックチェーンアプリケーションの開発を支援します。
資金移動業登録後に発行される新しいJPYCでも同様に利用できるバージョンも公開予定です。新しく発行予定のJPYCは電子決済手段に該当し、日本円に戻すことが可能なため、様々なユースケースが期待されています。
JPYC Python SDK 参照先リンク
インストールリンク: https://pypi.org/project/jpyc-core-sdk/
GitHub
・リポジトリ: https://github.com/jcam1/python-sdk
・コードサンプル: https://github.com/jcam1/python-sdk/tree/main/packages/core#readme
JPYCプロトコルの更なる利用拡大に向けて
日本円建プリペイド型トークンJPYC Prepaidは、決済やNFT購入、web3領域など多岐にわたるユースケースで利用されています。今回「JPYC Python SDK」のリリースにより、開発者はJPYCを活用した新たなアプリケーションを迅速に構築可能となり、Web3エコシステムのさらなる拡大が期待されます。
JPYC株式会社について
JPYC株式会社は、ステーブルコインの特性である透明性や送金手数料の低減により、より効率的なデジタル金融イノベーションを促進していきます。
JPYC株式会社は、ステーブルコインの特性である透明性や送金手数料の低減により、より効率的なデジタル金融イノベーションを促進していきます。
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会社概要
・会社名 ：JPYC株式会社
・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝
・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内
・設立 ：2019年11月
・事業内容 ：ERC20電子決済手段の運営、NFT等ブロックチェーン全般に関するコンサルティング
・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC）会員
一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）会員
一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員
一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員
デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）
一般社団法人 JPCrypto-ISAC 賛助会員
・監査法人 ：あかり監査法人
・URL ：https://jpyc.co.jp/
・X ：https://twitter.com/jcam_official